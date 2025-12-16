Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 17-ին՝ ժամը 10:00-ին, 214 դահլիճում:
Դեկտեմբերի 17-ին՝ ժամը 10:00-ին, 114 դահլիճում տեղի կունենա Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի դեկտեմբերի 17-ին` ժամը 10:00-ին, 314 դահլիճում:
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա դեկտեմբերի 17-ին՝ ժամը 10:30-ին, 414 դահլիճում:
Դեկտեմբերի 17-ին՝ ժամը 10:30-ին, 214 դահլիճում կհրավիրվի Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: