16.12.2025
Չափազանց կարեւորում եմ ՄԱԿ-ի հետ ՀՀ Ազգային ժողովի համագործակցությունը. Ռուստամ Բաքոյան
1 / 12

Չափազանց կարեւորում եմ ՄԱԿ-ի հետ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի համագործակցությունը: Միջազգային կազմակերպությունների հետ տարվող աշխատանքներում ՀՀ գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների փոխգործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա: Այս մասին ասել է ՀՀ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը ՀՀ-ում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Ֆրանսուազ Ժակոբի հետ հանդիպման ընթացքում:

Հանդիպումը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 16-ին, որին մասնակցել են հանձնաժողովի անդամներ Էսթեր Այվազյանը, Մարինա Ղազարյանը եւ Տիգրան Պարսիլյանը:

Ռուստամ Բաքոյանի դիտարկմամբ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) «Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակում կայուն, արդյունավետ համագործակցություն է ձեւավորվել նաեւ Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ:

Ներկայացնելով մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում հանձնաժողովի իրականացրած աշխատանքները՝ Ռուստամ Բաքոյանն անդրադարձել է ՄԱԿ-ի կողմից 2018 թվականին ընդունված «Գյուղացիների եւ գյուղական վայրերում աշխատող այլ անձանց իրավունքների մասին» հռչակագրին, որի նպատակն է պաշտպանել գյուղացիների եւ գյուղական բնակավայրերում աշխատող այլ անձանց իրավունքները: «Հռչակագիրը կարեւոր քայլ է գյուղական համայնքների սոցիալական արդարության եւ կայուն զարգացման ապահովման գործում»,- նշել է Ռուստամ Բաքոյանը՝ համոզմունք հայտնելով, որ այս ոլորտում եւս արդյունավետ համագործակցության նախադրյալներ կան: Նա տեղեկացրել է, որ հանձնաժողովի գործընկերների հետ պարբերաբար մարզեր են այցելում, որի ընթացքում բազմաթիվ մարզաբնակների բարձրացրած հարցեր են լուծվում:

Անդրադառնալով ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման համագործակցության շրջանակային փաստաթղթին (UNSDCF)՝ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը նշել է, որ այն լիովին արտացոլում է Հայաստանի զարգացման կարիքներն ու ակնկալիքները, ներառյալ՝ ՄԱԿ-ի աջակցությունը երկրի բարեփոխումների օրակարգին:

Ֆրանսուազ Ժակոբը նշել է, որ վերջին երեք տարիների ընթացքում Հայաստանն օրենսդրական ոլորտում հսկայական աշխատանք է կատարել՝ արդիականացնելով օրենսդրությունը: Այս համատեքստում նա կարեւորել է ընդունված օրենսդրական փաթեթների կիրարկումը:

Ռուստամ Բաքոյանը խոսել է խաղաղության օրակարգի մասին՝ նշելով, որ այն Հայաստանի Կառավարության տեսլականի հիմքում է՝ վերափոխելու տարածաշրջանում հարաբերությունների մոդելը՝ առճակատումից դեպի համագործակցություն:

Հանձնաժողովի անդամներն իրենց խոսքում եւս ընդգծել են ՄԱԿ-ի հետ Հայաստանի համագործակցության կարեւորությունը: Քննարկվել են առաջիկա ծրագրերին, համագործակցությանը վերաբերող հարցեր:

16.12.2025
Արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք նախագծեր
Դեկտեմբերի 16-ին Կառավարության նախաձեռնությամբ գումարված ԱԺ արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ: ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Եսաի Մկրտչյանը ներկայացրել է ««Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ...
16.12.2025
Նիստեր կգումարեն ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովները
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի  17-ին՝ ժամը 10:00-ին, 214  դահլիճում: Դեկտեմբերի 17-ին՝ ժամը 10:00-ին, 114  դահլիճում տեղի կունենա Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգում...
16.12.2025
Առաջարկվում է ՆԳՆ կառուցվածքում ստեղծել Օպերատիվ կառավարման գրասենյակ
Անհրաժեշտ է ձեւավորել տարբեր ճգնաժամային իրավիճակներում, իրավախախտումների, արտակարգ իրավիճակների, պատահարների եւ այլ դեպքերի համար ահազանգերի եւ դրանց արձագանքման՝ բնակչության համար առավել մատչելի եւ արդյունավետ համակարգ: Այս մասին ասել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը դեկտեմբերի...
16.12.2025
Փոփոխություններ են նախատեսվում «Կրիպտոակտիվների մասին» օրենքում
Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 16-ին առաջին ընթերցմամբ քննարկել եւ ընդունել է ««Կրիպտոակտիվների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ ««Անկանխիկ գործառնությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենսդրական փաթեթը, որը ներկայացրել է ...
16.12.2025
Հնարավորություն կտրվի օրինականացնել ինքնակամ կառույցները մինչեւ 2026 թ. դեկտեմբերի 31-ը
Ներկայումս առկա են ինքնակամ կառույցներ, որոնք, չնայած կառուցված են եղել նախքան «Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի օրենսդրական փոփոխությունները, սակայն սահմանված ժամկետում չեմ հաշվառվել եւ չեն օրինականացվել: Բազմաթիվ քաղաքացիներ տարբե...
16.12.2025
Օրենսդրական առաջարկ՝ պայմանավորված օրենքների՝ ուժի մեջ մտնելու ժամկետները հետաձգելու անհրաժեշտությամբ
««ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» 2024 թվականի փետրվարի 28-ի ՀՕ-104-Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» եւ կից օրենսդրական փաթեթն ԱԺ արտահերթ նիստում քննարկվել է առաջին ընթերցմամբ: Փաթեթի ընդունումը պայմանավորված է դրանում ներառված օրենքների՝ ուժի մեջ մտնե...
16.12.2025
Նոր կարգավորումներ պետական նպաստների տրամադրման գործընթացում
Գործադիրը փոփոխություններ եւ լրացումներ է առաջարկում «Պետական նպաստների մասին» ու «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքներում: Հարցն ԱԺ արտահերթ նիստում քննարկվել է առաջին ընթերցմամբ: Առաջարկվում է ընտանիքում ծնված երրորդ եւ հաջորդ յուրաքանչյուր երեխային տրվող աջակցությունը դարձնել պետական նպաստ: ՀՀ ...
16.12.2025
Առաջարկվում է ՔԿԱԳ համակարգը համայնքային ծառայությունից դարձնել քաղաքացիական ծառայություն
2021 թվականի օրենսդրական փոփոխություններից հետո Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման (ՔԿԱԳ) համայնքային սպասարկման կենտրոններն ընդգրկված չեն Արդարադատության նախարարության կազմում եւ, հետեւապես, նախարարության անմիջական վերահսկողությունից դուրս են: Վերջիններս թեեւ իրականացնում են ՔԿԱԳ գործառույթներ,...
16.12.2025
Փոփոխություններ են առաջարկվում «Կատարողական վարույթի մասին» եւ կից ներկայացված օրենքներում
2024 թվականին ընդունվել է «Կատարողական վարույթի մասին» նոր օրենքը, որով նախատեսված փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնելու 2026 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ դատարանների հետ կապուղիների եւ էլեկտրոնային եղանակով հարկադիր կատարման դիմումների ներկայացման հետ կապված կարգավորումները՝ մարտի 1-ից: Ըստ ՀՀ արդարադ...
16.12.2025
Ծրագիրը կնպաստի Սյունիքում կենսական կարեւորություն ունեցող սոցիալական ենթակառուցվածքների հզորացմանը. Քրիստինե Ղալեչյան
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական ներդրումային բանկի միջեւ «Հայաստան-Դիմակայուն Սյունիք ծրագիր» ԿԶԵՀ + Հատուկ ներդրումային պատուհան 1» ֆինանսական պայմանագրով մեր երկրին կտրամադրվի 50 մլն եվրո գումարի չափով վարկ՝ նպատակ ունենալով թիրախային աջակցության բազմաոլորտ ներդրումների միջոցով բարձրացնելու...
16.12.2025
Հայաստանի Հանրապետությունն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները փոխադարձաբար կճանաչեն վարորդական վկայականները
Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 16-ին գումարված արտահերթ նիստում քննարկել է ««Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներքին գործերի նախարարության կողմից տրամադրվող վարորդական վկայականների փոխադարձ ճանաչման եւ փոխանակման մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը վավերա...
16.12.2025
Քննարկվել է Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային աջակցության պետական ծրագրի ֆինանսավորմանն առնչվող վարկային համաձայնագիրը
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ «Կենսունակության բարելավման եւ հզորացման համար բնակարանային բարեփոխումներ» (THRIVE) ծրագիրը նպատակ ունի զարգացնել կայուն, դիմացկուն եւ ներառական բնակարանային համակարգ Հայաստանում՝ աջակցելով Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների սոցիալ-տնտեսակ...
16.12.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել քննարկված օրենքների նախագծերին
ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը դեկտեմբերի 16-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է ««Պետական պարտքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» եւ կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակա...
16.12.2025
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան