ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, հանձնաժողովի անդամներ Հռիփսիմե Գրիգորյանը եւ Հասմիկ Հակոբյանը դեկտեմբերի 11-ին հանդիպել են Բենիլյուքսի երկրների Արտաքին գործերի նախարարությունների քաղաքական տնօրենների հետ:
Ողջունելով հյուրերին խորհրդարանում՝ Սարգիս Խանդանյանն արժեւորել է Բենիլյուքսի երկրների՝ Լյուքսեմբուրգի, Նիդերլանդների եւ Բելգիայի հետ խորացող հարաբերությունները: Հանձնաժողովի նախագահն անդրադարձել է Հայաստան-Եվրամիություն ընդլայնվող համագործակցությանը, խոսել ՀՀ քաղաքացիների համար Եվրամիության վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունից՝ այդ գործընթացում կարեւորելով նաեւ Բենիլյուքսի երկրների ակտիվ ներգրավվածությունը:
Հյուրերի խնդրանքով հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն անդրադարձել են տարածաշրջանում տեղի ունեցող գարգացումներին, մանրամասներ ներկայացրել Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման գործընթացից:
Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների, ինչպես նաեւ հաջորդ տարի տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ: