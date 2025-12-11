National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
11.12.2025
Խորհրդարանում հյուրընկալվել են Բենիլյուքսի երկրների ԱԳՆ քաղաքական տնօրենները
1 / 10

ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, հանձնաժողովի անդամներ Հռիփսիմե Գրիգորյանը եւ Հասմիկ Հակոբյանը դեկտեմբերի 11-ին հանդիպել են Բենիլյուքսի երկրների Արտաքին գործերի նախարարությունների քաղաքական տնօրենների հետ:

Ողջունելով հյուրերին խորհրդարանում՝ Սարգիս Խանդանյանն արժեւորել է Բենիլյուքսի երկրների՝ Լյուքսեմբուրգի, Նիդերլանդների եւ Բելգիայի հետ խորացող հարաբերությունները: Հանձնաժողովի նախագահն անդրադարձել է Հայաստան-Եվրամիություն ընդլայնվող համագործակցությանը, խոսել ՀՀ քաղաքացիների համար Եվրամիության վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունից՝ այդ գործընթացում կարեւորելով նաեւ Բենիլյուքսի երկրների ակտիվ ներգրավվածությունը:

Հյուրերի խնդրանքով հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն անդրադարձել են տարածաշրջանում տեղի ունեցող գարգացումներին, մանրամասներ ներկայացրել Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման գործընթացից:

Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների, ինչպես նաեւ հաջորդ տարի տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ:

