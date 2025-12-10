National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
10.12.2025

10.12.2025
ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Վրաստանում է
1 / 15

Աշխատանքային այցով Վրաստանում գտնվող ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի պատվիրակությունը դեկտեմբերի 9-ին հանդիպել է Վրաստանի Խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլիի հետ: Կողմերը կարեւորել են խորհրդարանական դիվանագիտության դերը Հայաստան-Վրաստան ռազմավարական գործընկերության զարգացման համատեքստում, անդրադարձել աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման, հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, տնտեսական զարգացման հարցերին: Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանում եւ Վրաստանում իրականացվող կրթական, սոցիալական բարեփոխումների, ենթակառուցվածքների զարգացման վերաբերյալ:

Նույն օրը ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը հանդիպել է նաեւ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մակա Բոճորաշվիլիի հետ:

Հանդիպման ընթացքում գոհունակությամբ է ընդգծվել ակտիվ քաղաքական երկխոսությունն ու բարձր մակարդակի փոխայցերի դինամիկան: Քննարկվել են 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցերը, տարածաշրջանը որպես տարանցիկ եւ լոգիստիկ կարեւոր հանգույց դարձնելու հնարավորությունները: Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հաստատված խաղաղությանը` այդ հարցում ընդգծելով բարեկամ Վրաստանի աջակցությունը:

ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը Վրաստանում է` մասնակցելու երկու երկրների խորհրդարանների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների ամենամյա համատեղ նիստին` ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի գլխավորությամբ եւ պատգամավորներ Լենա Նազարյանի ու Մարիա Կարապետյանի մասնակցությամբ:

10.12.2025
Հայաստանը հանձնառու է զարգացնելու եւ խորացնելու հարաբերություններն Իռլանդիայի հետ. Սիսակ Գաբրիելյան
Հայաստանը հանձնառու է զարգացնելու եւ խորացնելու հարաբերություններն Իռլանդիայի հետ: Այս մասին ասել է ՀՀ ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը ՀՀ-ում Իռլանդիայի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Քեթրին Բենն...
10.12.2025
Ազգային ժողովում ներկայացվել է ՍԻԳՄԱ ծրագրի կողմից Հայաստանի հանրային կառավարման ելակետային իրավիճակի գնահատման զեկույցը
2024 թվականի նոյեմբերին ՀՀ հանրային կառավարման համակարգի համապարփակ գնահատման գործընթացի մեկնարկից մեկ տարի անց` դեկտեմբերի 9-ին, ՀՀ Կառավարությունն ու ՍԻԳՄԱ ծրագիրը համատեղ խորհրդաժողով կազմակերպեցին՝ գնահատման արդյունքները ներկայացնելու եւ մասնագիտական քննարկում անցկացնելու նպատակով: Դրանք, վստահ ...
10.12.2025
Խորհրդարանում հյուրընկալվել է ՀՀ-ում Հնդկաստանի դեսպանը
Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, Հայաստան-Հնդկաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Հակոբ Արշակյանը դեկտեմբերի 10-ին հանդիպել է Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Նիլակշի Սահա Սինհայի հետ: Հանդիպմանը մասնակցել են Հայաստան-Հնդկաստան բարեկամական խմբի անդամներ Ծովինար Վարդանյանը, Արթուր Խաչատրյա...
10.12.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովներն արտահերթ նիստեր կգումարեն
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 15-ին` ժամը 13:00-ին, 314 դահլիճում: Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովն արտահերթ նիստ կգումարի դեկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 11:00-ին, 414 դահլիճում: Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական ...
10.12.2025
Ալեն Սիմոնյանի ելույթը «Էթիկական չափորոշիչներն իրավահավասարության եւ հակախտրականության երաշխավորման ոլորտում» միջազգային համաժողովում
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մասնակցել է ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի եւ Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից կազմակերպված «Էթիկական չափորոշիչները իրավահավասարության եւ հակախտրականության երաշխավորման ոլորտում» միջազգային համաժողովին եւ հանդես եկել ելույթով: ...
10.12.2025
Դեկտեմբերի 10՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր
«Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար՝ իրենց արժանապատվությամբ եւ իրավունքներով»: Այս նախադասությունն ամրագրված է Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 1-ին հոդվածում: 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան ընդունել է հռչակագիրը, իսկ 1950 թվականին՝ առաջարկել դեկտեմբերի 10-ը նշե...
