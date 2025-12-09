Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը դեկտեմբերի 12-ին՝ ժամը 12:00-ին, 414 սրահում կգումարի արտահերթ նիստ:
Դեկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում տեղի կունենա ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ:
09.12.2025
Արտահերթ նիստեր կգումարեն ԱԺ մշտական հանձնաժողովները
09.12.2025
Կառավարության նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 16-ին կգումարվի ԱԺ արտահերթ նիստ
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածների համաձայն` Կառավարության նախաձեռնությամբ 2025 թվականի դեկտեմբերի 16-ին` ժամը 11:00-ին, ԱԺ նախագահի որոշմամբ կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ` նախաձեռնողի սահմանած օրա...
09.12.2025
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմը հայտարարում է լրագրողների հավատարմագրում
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմը 2025 թվականի դեկտեմբերի 10-ից 24-ը ներառյալ կիրականացնի ՀՀ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 11-րդ նստաշրջանի գործունեությունը լուսաբանող լրագրողների հավատարմագրում: ՀՀ Ազգային ժողովում լրագրողների հավատարմագրման կարգի 5-րդ կետի համաձայն` լրագրողին հավատարմագրելու նպատակով լրատվական գո...
09.12.2025
Կայացել է Հայաստանի եւ Վրաստանի խորհրդարանների ոլորտային հանձնաժողովների համատեղ երրորդ նիստը
Թբիլիսիում դեկտեմբերի 8-ին տեղի է ունեցել ՀՀ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի եւ Վրաստանի Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի համատեղ երրորդ նիստը Սարգիս Խանդանյանի եւ Նիկոլոզ Սամխարաձեի համանախագահությամբ: Նիստին մասնակցել են ՀՀ Ազգային ժողովի արտաքին հ...