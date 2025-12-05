ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցներին «Հայաստան» խմբակցությունից մասնակցել է խմբակցության անդամ Արթուր Խաչատրյանը: Պատգամավորը նախ հանդես է եկել ներածական խոսքով, ապա պատասխանել լրագրողների հարցադրումներին:
Մանրամասները` տեսանյութում:
Արխիվ
05.12.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Հայաստան» խմբակցություն
05.12.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանն ու Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանը պատասխանել են լրագրողների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում: ...
05.12.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցներին «Պատիվ ունեմ» խմբակցությունից մասնակցել են խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ու խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը: Տիգրան Աբրահամյանը նախ հանդես է եկել ներածական խոսքով, ապա պատգամավորները պատասխանել են լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների...