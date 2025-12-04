Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 4-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկել է ««Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որը ներկայացրել է ՆԳ նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը:
Փոխնախարարը նշել է, որ օրենքի 7.1-ին հոդվածը նախատեսում է Հայաստանում չհաշվառված տրանսպորտային միջոցներով կատարված իրավախախտումների գործերով վարույթի առանձնահատկությունները:
Արմեն Ղազարյանի խոսքով եթե օտարերկրացին Հայաստանի Հանրապետությունում չհաշվառված տրանսպորտային միջոցներով կատարում է իրավախախտում ՀՀ տարածքում, ապա նա նույնականացվում է եւ իր կողմից կատարված վարչական տուգանքի մասով ծանուցում է ստանում ու հնարավորություն ունենում վարչական տուգանքը վճարել եւ մարել սահմանին: Ներկայում նման հնարավորություն առկա չէ այն պարագայում, երբ օտարերկրացին նման իրավախախտում կատարում է ՀՀ-ում հաշվառված տրանսպորտային միջոցներով:
Հիմնական զեկուցողը հայտնել է, որ առաջարկվող փոփոխությունն առնչվում է հենց այս դրույթին: «Առաջարկում ենք՝ եթե ՀՀ-ում հաշվառված տրանսպորտային միջոցներով օտարերկրացին կատարի ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտում ՀՀ-ում, ապա այդ տուգանքները նրան եւս ծանուցվեն, եւ նա տուգանքը կարողանա վճարել եւ մարել սահմանին»,- ասել է Արմեն Ղազարյանը:
Նշվել է, որ նախագծի ընդունման դեպքում պետական բյուջեում ակնկալվում է եկամուտների ավելացում, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարեկան կխնայի մոտ 90.000.000 ՀՀ դրամ:
ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Քրիստինե Պողոսյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը: