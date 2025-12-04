National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
04.12.2025
Քննարկվել է օտարերկրացիներին տրվող կացության կարգավիճակների տրամադրման գործընթացի թվայնացմանն առնչվող նախաձեռնությունը
Օտարերկրացիներին տրվող կացության կարգավիճակների տրամադրման գործընթացի վարչարարության թվայնացման նպատակով Կառավարությունը փոփոխություններ ու լրացումներ է կատարում «Օտարերկրացիների մասին» եւ կից օրենքների նախագծերի փաթեթում:

ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը նշել է, որ 2022 թվականից միայն աշխատանքի հիմքով ժամանակավոր կացության կարգավիճակի տրամադրման վարչական վարույթն է իրականացվում էլեկտրոնային եղանակով:

Զեկուցողի խոսքով ներկայացված փաթեթի ընդունմամբ եւ տեխնիկական միջոցների ներդրմամբ օտարերկրացիներին տրամադրվող բոլոր կացության կարգավիճակների (թե՛ ժամանակավոր եւ թե՛ մշտական) տրամադրման գործընթացն ամբողջությամբ կթվայնացվի:

Նշվել է, որ հստակեցումներ են կատարվել կացության կարգավիճակների, տեսակների եւ վարույթների գործընթացում: «Մենք համապատասխանեցրել ենք կացության կարգավիճակների չափանիշները եվրոպական ստանդարտներին եւ այժմ կունենանք ժամանակավոր եւ մշտական կացության կարգավիճակներ»,- ընդգծել է Արմեն Ղազարյանը եւ հավելել, որ նաեւ հստակեցվել են այդ կացության կարգավիճակների հիմքերը: Հատուկ կացության կարգավիճակին բնորոշ ազգությամբ հայ լինելը եւ նշանակալի ներդրում ունենալը տնտեսության եւ այլ ոլորտներում կսահմանվեն որպես մշտական կացության կարգավիճակի հիմքեր:

Հաջորդ փոփոխությունը կատարվում է աշխատանքային գործունեության հիմքով կացության կարգավիճակի տրամադրման վարույթում: Առաջարկվում է ներդնել քվոտավորման համակարգը՝ ըստ կացության կարգավիճակների, տեսակների եւ հիմքերի: Փոխնախարարի տեղեկացմամբ սահմանվում է լիազորող նորմ, որով Կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի պետք է անդրադարձ կատարի քվոտավորման համակարգին: Վերանայվել են նաեւ կացության կարգավիճակների համար սահմանված պետական տուրքերը:

Մասնավորապես, առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր կացության կարգավիճակ տալու դիմումը քննարկելու, ներառյալ` կացության քարտ տալու համար սահմանել 150 հազար դրամ պետական տուրք՝ գործող 105 հազար դրամի փոխարեն, իսկ մշտական կացության կարգավիճակ տալու դիմումը քննարկելու, ներառյալ` կացության քարտ տալու համար՝ 250 հազար դրամ՝ 140 հազար դրամի փոխարեն:

Զեկուցողը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, որոնք վերաբերել են ներդրվող քվոտավորման համակարգին, օտարերկրացիներին տրամադրվող աշխատանքի թույլտվությանը, ներքին աշխատաշուկայի պաշտպանությանը եւ այլն:

Հարակից զեկուցմամբ հանդես է եկել Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը:  Նա բարձրաձայնել է նախաձեռնության վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի տված դրական եզրակացությունը:
 

04.12.2025
Տեղի կունենան խորհրդարանական ճեպազրույցները
ԱԺ հերթական նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցները տեղի կունենան դեկտեմբերի 5-ին ԱԺ 334 դահլիճում` հետեւյալ ժամանակացույցով. ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն - 11:00-11:20, ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցություն - 11:20-11:40, ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն - 11:40-12:00:   ...
04.12.2025
Առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է «Կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին» օրենքի նախագիծը
Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ վայրի կենդանիների հետ կապված իրավահարաբերությունները, բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության, հստակ կարգավորումներ չունեն: Բաց է տնային, թափառող, ծառայողական նշանակության, ցուցադրման, սպորտային եւ ժամանցային միջոցառումների համար օգտագործվող կենդանիների հետ կապված հ...
04.12.2025
ՀՀ-ում հաշվառված տրանսպորտային միջոցներով ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտում կատարած օտարերկրացիները տուգանքը կվճարեն սահմանին
Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 4-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկել է ««Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»...
04.12.2025
Խորհրդարանը քննարկել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցը
Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 4-ի նիստում քննարկել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցը: Մրցութային խորհրդի որոշմամբ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում առաջարկվել է Վահե Մկրտչյանի թեկնածությունը: Թեկնածուի կենսագրական, մասնագիտական եւ աշխատանքային տվ...
04.12.2025
Նախատեսվում է շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 24-ամսյա ժամկետը փոխարինել 18-ամսյա ծառայության ժամկետով
Նախատեսվում է շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 24-ամսյա ժամկետը փոխարինել18-ամսյա ծառայության ժամկետով՝ դրա գործողությունը տարածելով 2026 թվականի հունվարի 1-ից հետո պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվող քաղաքացիների վրա: 2025 թվականի ձմեռային զորակոչի շրջանակում Զինված ուժերի համա...
