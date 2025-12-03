Դեկտեմբերի 3-ի ԱԺ նիստում պատգամավորները երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել են մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ:
««Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը` կից փաթեթով ներկայացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը:
Նախաձեռնության ընդունումից հետո ԵԱՏՄ անդամ պետությունների փոխադրողները կկարողանան ՀՀ տարածքում իրականացնել կաբոտաժային փոխադրումներ:
Նշվել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում որեւէ փոփոխություն չի կատարվել:
Գլխադասային՝ Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Շիրակ Թորոսյանը:
Կառավարության հեղինակած հաջորդ նախագծով առաջարկվում է ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղեւորափոխադրումների իրականացման լիցենզիայի համար մինչեւ 2019 թվականի հունիսի 29-ը «Պետական տուրքի մասին» օրենքի համապատասխան հոդվածով նախատեսված պետական տուրքի գծով պարտավորություններ ունեցող ֆիզիկական անձանց ազատել պետտուրքի եւ դրա չվճարման համար հաշվարկված տույժերի վճարումից:
«Պետական տուրքի եւ պետական տուրքի համար կիրառված տույժերի համաներման մասին» օրենքի նախագիծը եւս ներկայացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը: Նրա խոսքով առաջին ընթերցումից հետո նախագծում փոփոխություններ չեն եղել:
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Նարեկ Ղահրամանյանը:
««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացրել է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Նանե Ղազարյանը: Նախատեսվում է ներդնել թվային նոր գործիքակազմ՝ իրավունքների ինքնաշխատ գրանցման ինստիտուտ, որը հնարավորություն կտա նաեւ քննարկվող պայմանագրերը ստորագրել էլեկտրոնային եղանակով:
Ըստ զեկուցողի՝ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում նախագծում կատարվել են միայն խմբագրական բնույթի փոփոխություններ:
Հարակից զեկուցող, Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հայկ Ցիրունյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:
Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» եւ ««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենսդրական փաթեթը: Այն ներկայացրել է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Նանե Ղազարյանը:
Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է էլեկտրոնային եղանակով գործարքների կնքում, որով հիպոտեկի բազմակողմ պայմանագրի կնքման գործընթացը կդառնա առավել դյուրին, արագ եւ պայմանագրի կողմերի համաձայնության դեպքում կստորագրվի աշխարհի ցանկացած վայրում:
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախաձեռնությանը տվել է դրական եզրակացություն:
ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ Արմեն Գասպարյանը ներկայացրել է ««Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրինագիծը: Հանվել են վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունքի համար նախատեսված սահմանափակումները, ինչպես նաեւ կանանց եւ տղամարդկանց համար սահմանված որոշակի տարիքային շեմը:
Առաջին ընթերցումից հետո առաջարկներ չեն ներկայացվել:
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանը ներկայացրել է նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:
Կառավարությունն առաջարկում է վերացնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության, դատախազության մարմինների ծառայողների, ինչպես նաեւ դատավորների եւ Սահմանադրական դատարանի դատավորների համար արհեստակցական կազմակերպության մասնակից լինելու բացարձակ արգելքն ու նշված օրենքների իրավակարգավորումները համապատասխանեցնել Սահմանադրական դատարանի կայացրած համապատասխան որոշմանը:
«Արհեստակցական միությունների մասին» եւ «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող նախագծերի փաթեթը ներկայացրել է Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանը: Նրա խոսքով առաջինից երկրորդ ընթերցում ներկայացվել է մեկ խմբագրական առաջարկ:
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Զարուհի Բաթոյանը:
Հաջորդ նախաձեռնությունը վերաբերում է էլեկտրոնային ծանուցման մեկ միասնական համակարգ սահմանելուն: «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» եւ կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը ներկայացրել է ՀՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը:
Զեկուցողի խոսքով առաջին ընթերցումից հետո նախաձեռնությունը լրամշակվել է ներկայացված առաջարկների հիման վրա:
Նշվել է, որ հրապարակային ծանուցման մասով յուրաքանչյուր տպագրական նիշի համար գանձվելու է 10 դրամ, բայց ոչ պակաս 2000 դրամից եւ ոչ ավելի 100.000 դրամից:
Հարակից զեկուցմամբ հանդես է եկել Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Մինասյանը: Նա ներկայացրել է նախաձեռնության վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:
Հաջորդիվ քննարկվել է Հայաստանում կիբեռանվտանգության կանոնների կարգավորմանն առնչվող նախաձեռնությունը: ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանի խոսքով «Կիբեռանվտանգության մասին», «Հանրային տեղեկությունների մասին» եւ կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթն առաջին ընթերցումից հետո լրամշակվել է «Հայաստան» խմբակցության եւ Կառավարության ներկայացրած առաջարկների հիման վրա:
Նշվել է, որ նախաձեռնությունը քննարկվել է գլխադասային՝ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում եւ ստացել դրական եզրակացություն:
«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումն ու փոփոխությունը ներկայացրել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը:
Առաջին ընթերցումից հետո Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի առաջարկով նախագծում կատարվել է մեկ փոփոխություն. նախատեսված պետական տուրքի հետաձգումը խմբագրվել է եւ սահմանվել է պետական տուրքից ազատում:
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ալխաս Ղազարյանը բարձրաձայնել է նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը: