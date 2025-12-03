National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
03.12.2025
Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ մի շարք նախագծեր է քննարկել
Դեկտեմբերի 3-ի ԱԺ նիստում պատգամավորները երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել են մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ:

««Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը` կից փաթեթով ներկայացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը:

Նախաձեռնության ընդունումից հետո ԵԱՏՄ անդամ պետությունների փոխադրողները կկարողանան ՀՀ տարածքում իրականացնել կաբոտաժային փոխադրումներ:

Նշվել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում որեւէ փոփոխություն չի կատարվել:

Օրենսդրական փաթեթի առաջին ընթերցմամբ քննարկումը՝ այստեղ:

Գլխադասային՝ Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Շիրակ Թորոսյանը:

Կառավարության հեղինակած հաջորդ նախագծով առաջարկվում է ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղեւորափոխադրումների իրականացման լիցենզիայի համար մինչեւ 2019 թվականի հունիսի 29-ը «Պետական տուրքի մասին» օրենքի համապատասխան հոդվածով նախատեսված պետական տուրքի գծով պարտավորություններ ունեցող ֆիզիկական անձանց ազատել պետտուրքի եւ դրա չվճարման համար հաշվարկված տույժերի վճարումից:

«Պետական տուրքի եւ պետական տուրքի համար կիրառված տույժերի համաներման մասին» օրենքի նախագիծը եւս ներկայացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը: Նրա խոսքով առաջին ընթերցումից հետո նախագծում փոփոխություններ չեն եղել:

Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Նարեկ Ղահրամանյանը:

««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացրել է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Նանե Ղազարյանը: Նախատեսվում է ներդնել թվային նոր գործիքակազմ՝ իրավունքների ինքնաշխատ գրանցման ինստիտուտ, որը հնարավորություն կտա նաեւ քննարկվող պայմանագրերը ստորագրել էլեկտրոնային եղանակով:

Ըստ զեկուցողի՝ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում նախագծում կատարվել են միայն խմբագրական բնույթի փոփոխություններ:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

Հարակից զեկուցող, Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հայկ Ցիրունյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:

Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» եւ ««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենսդրական փաթեթը: Այն ներկայացրել է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Նանե Ղազարյանը:

Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է էլեկտրոնային եղանակով գործարքների կնքում, որով հիպոտեկի բազմակողմ պայմանագրի կնքման գործընթացը կդառնա առավել դյուրին, արագ եւ պայմանագրի կողմերի համաձայնության դեպքում կստորագրվի աշխարհի ցանկացած վայրում:

Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախաձեռնությանը տվել է դրական եզրակացություն:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ Արմեն Գասպարյանը ներկայացրել է ««Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրինագիծը: Հանվել են վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունքի համար նախատեսված սահմանափակումները, ինչպես նաեւ կանանց եւ տղամարդկանց համար սահմանված որոշակի տարիքային շեմը:

Առաջին ընթերցումից հետո առաջարկներ չեն ներկայացվել:

Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանը ներկայացրել է նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:

Կառավարությունն առաջարկում է վերացնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության, դատախազության մարմինների ծառայողների, ինչպես նաեւ դատավորների եւ Սահմանադրական դատարանի դատավորների համար արհեստակցական կազմակերպության մասնակից լինելու բացարձակ արգելքն ու նշված օրենքների իրավակարգավորումները համապատասխանեցնել Սահմանադրական դատարանի կայացրած համապատասխան որոշմանը:

«Արհեստակցական միությունների մասին» եւ «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող նախագծերի փաթեթը ներկայացրել է Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանը: Նրա խոսքով առաջինից երկրորդ ընթերցում ներկայացվել է մեկ խմբագրական առաջարկ:

Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Զարուհի Բաթոյանը:

Հաջորդ նախաձեռնությունը վերաբերում է էլեկտրոնային ծանուցման մեկ միասնական համակարգ սահմանելուն: «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» եւ կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը ներկայացրել է ՀՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը:

Զեկուցողի խոսքով առաջին ընթերցումից հետո նախաձեռնությունը լրամշակվել է ներկայացված առաջարկների հիման վրա:

Նշվել է, որ հրապարակային ծանուցման մասով յուրաքանչյուր տպագրական նիշի համար գանձվելու է 10 դրամ, բայց ոչ պակաս 2000 դրամից եւ ոչ ավելի 100.000 դրամից:

Հարակից զեկուցմամբ հանդես է եկել Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Մինասյանը: Նա ներկայացրել է նախաձեռնության վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

Հաջորդիվ քննարկվել է Հայաստանում կիբեռանվտանգության կանոնների կարգավորմանն առնչվող նախաձեռնությունը: ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանի խոսքով «Կիբեռանվտանգության մասին», «Հանրային տեղեկությունների մասին» եւ կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթն առաջին ընթերցումից հետո լրամշակվել է «Հայաստան» խմբակցության եւ Կառավարության ներկայացրած առաջարկների հիման վրա:

Իրականացված փոփոխությունները՝ այստեղ:

Նշվել է, որ նախաձեռնությունը քննարկվել է գլխադասային՝ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում եւ ստացել դրական եզրակացություն:

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումն ու փոփոխությունը ներկայացրել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը:

Առաջին ընթերցումից հետո Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի առաջարկով նախագծում կատարվել է մեկ փոփոխություն. նախատեսված պետական տուրքի հետաձգումը խմբագրվել է եւ սահմանվել է պետական տուրքից ազատում:

Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ալխաս Ղազարյանը բարձրաձայնել է նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:

03.12.2025
ԱԺ նախագահը պաշտոնական այցով Աթենքում էր. հանդիպումներ ու առանցքային քննարկումներ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ
Ավանդական բարեկամական հարաբերություններ, պատմականորեն ձեւավորված սերտ կապեր, ընդհանուր արժեքներ, քաղաքական ու տնտեսական հարաբերություններ, մշակութային եւ գիտակրթական առկա ներուժ: Նման կապերն են հայ-հունական հարաբերությունների հիմքը: ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը երկօրյա պաշտոնական այցով Աթենքում էր: Ման...
03.12.2025
Առաջարկվում է կանոնակարգել արտաքին հետախուզական գործունեության իրականացման բնագավառում ծագող իրավահարաբերությունները
Նախագծերի ընդունումը պայմանավորված է Ազգային անվտանգության մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող երկու հիմնական օրենքներում առկա որոշ դրույթներ գործող օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու, ծառայության հետ կապված հարաբերություններն առավել հստակ կանոնակարգելու անհրաժեշտությամբ: Այս մասին ասել է ՀՀ ազ...
03.12.2025
Առաջարկվում է քրեադատավարական նորմերը համապատասխանեցնել ՀՀ Սահմանադրությանը
Գործադիրը նոր կարգավորումներ է առաջարկում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում: Հարցը քննարկվել է առաջին ընթերցմամբ: Օրինագծի ընդունմամբ կապահովվի քրեադատավարական նորմի համապատասխանությունը Սահմանադրությանը եւ օրենսդրական բացերի լրացումը: 2025 թվականին Սահմանադրական դատարանը համապատասխան որոշմամբ ար...
03.12.2025
Լիազորող նորմ սահմանելուն միտված օրենսդրական նախաձեռնություն
Նախագծերի փաթեթը մշակվել եւ շրջանառության մեջ է դրվել խմելու եւ ոռոգման ջրի ոլորտներում Կառավարության կողմից սահմանվող իրավական ակտերի հստակեցման եւ օրենսդրությամբ դրանց համար լիազորող նորմ սահմանելու նպատակով: ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը ենթակա ջրային կոմիտեի նախագ...
03.12.2025
Առաջարկվում է կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման համակարգ ներդնել մի շարք կազմակերպություններում
Նախագծով առաջարկվում է կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման համակարգ ներդնել հանրային իշխանության մարմիններում,  առողջապահության, սոցիալական, շրջակա միջավայրի պահպանության, փորձագիտության, կառուցապատման կամ ներդրումային ծրագրերի ապահովման բնագավառներում գործունեություն իրականացնող կամ վերջին երեք տարվա...
03.12.2025
Հստակեցվում են ՀՀ քրեական օրենսգրքի որոշ դրույթներ
Նախագծով փոփոխություններ են առաջարկվում Քրեական օրենսգրքի 443-րդ եւ 444-րդ հոդվածներում: Նշված հոդվածները վերաբերում են ապօրինի հարստացմանը եւ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելուն, հայտարարագրմ...
03.12.2025
Նախատեսվում է մաքսային մարմինների աշխատակիցների մասնագիտական մակարդակի բարձրացում
Համաձայնագրի նպատակներից են բարձրագույն կրթության կրթական ծրագրերով եւ լրացուցիչ մասնագիտական կրթության ծրագրերով մաքսային ծառայությունների համար կադրերի պատրաստման կազմակերպումը, շահագրգիռ կրթական կազմակերպությունների միջեւ համագործակցության զարգացման աջակցումը: ՀՀ Ազգային ժողովի՝ դեկտեմբերի 3-ի նի...
03.12.2025
Քննարկվել է ԱՊՀ շրջանակում ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի բնագավառում համագործակցությանը վերաբերող արձանագրությունը
Դեռեւս 2007 թվականին Հայաստանը, ինչպես նաեւ ԱՊՀ անդամ այլ երկրներ ստորագրել են ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիրը: Այդ գծով կա խորհուրդ, որը համապատասխան աշխատանքներ է իրականացնում: Նիստ է եղել, որի արձանագրությունն էլ ներկայացվում է վավերացման: Այդ արձանա...
03.12.2025
Դեկտեմբերի 3-ը` հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օր
Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները ու դրանց լուծման ուղիներն օրենսդրական համատեքստում մշտապես խորհրդարանի ուշադրության կենտրոնում են: Մանրամասները՝ տեսանյութում: ...
03.12.2025
Հանդիպել են Հայաստան-Հունաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի ներկայացուցիչները
ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Հունաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը Հունաստանում հանդիպել է Հունաստան-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Վասիլիս Իկոնոմուի հետ: Զրուցակիցները քննարկել են ինչպես երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող տարբեր հարցեր, այնպես էլ խորհրդարանական դիվանագիտության շ...
03.12.2025
Նախագիծ՝ միտված գնահատման գործունեության զարգացմանը
Նախագծի ընդունումը միտված է Հայաստանի Հանրապետությունում գնահատման գործունեության զարգացմանը՝ այն դարձնելով առավել մրցունակ, թափանցիկ եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող: Առաջարկվող կարգավորումները հնարավորություն կտան Հայաստանի Հանրապետությանը ներգրավվել միջազգային գնահատման շուկայում եւ ստեղ...
03.12.2025
ՀՀ վարչապետը եզրափակիչ ելույթ է ունեցել «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ
Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 3-ին շարունակել է քննարկել «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը: Եզրափակիչ ելույթ է ունեցել ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը: Ելույթի սկզբում ՀՀ վարչապետը նախ գնահատել է բյուջետային քննարկումները եւ արձանագրել, որ այս գումարման խորհրդարանի հետ աշխատանքը, ընդհա...
03.12.2025
Հայաստանում բարեկեցիկ կյանքն այլեւս ապագայի հեռանկար կամ քաղաքական խոստում չէ, այլ ամենօրյա շոշափելի իրականություն. Վահե Հովհաննիսյան
Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 3-ին շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը: ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը ներկայացրել է «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի վերջնական տարբերակը: Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել պատգամավորներին քննարկումներին ակտիվ մա...
