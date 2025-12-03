Նախագծով փոփոխություններ են առաջարկվում Քրեական օրենսգրքի 443-րդ եւ 444-րդ հոդվածներում: Նշված հոդվածները վերաբերում են ապօրինի հարստացմանը եւ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելուն, հայտարարագրման ենթակա տվյալները թաքցնելուն կամ հայտարարագիր չներկայացնելուն: Փոփոխությունների անհրաժեշտությունն առաջացել է ֆիզիկական անձանց տարեկան հայտարարագրման ինստիտուտի ներդրմամբ. առաջին ընթերցմամբ խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացնելով «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը՝ հայտնել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը:
Գործնականում տարակերպ մեկնաբանման դաշտ է ստեղծվել, թե ՊԵԿ հայտարարագրեր չներկայացնելու կամ դրանցում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու դեպքում կարո՞ղ է արդյոք գործել 444-րդ հոդվածով նախատեսված քրեական պատասխանատվությունը:
Նախագծի ընդունմամբ նախատեսվում է հստակեցնել հանցակազմերի սուբյեկտի շրջանակը, կանխել գործնականում առաջացող լայն մեկնաբանությունների եւ հակասությունների ռիսկերը հանցակազմի օբյեկտի եւ սուբյեկտի հետ կապված:
Գեւորգ Քոչարյանը պարզաբանել է, որ նախագծով առաջարկվում է հստակեցնել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 443-րդ եւ 444-րդ հոդվածներով նախատեսված արարքի սուբյեկտների շրջանակը՝ «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված`» բառերը «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով» բառերով փոխարինելով:
ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է Լիլիթ Մինասյանը: Նա գործընկերներին հորդորել է կողմ քվեարկել նախագծին՝ նշելով, որ այն միտված է ՀՀ քրեական օրենսգիրքը հստակեցնելուն: