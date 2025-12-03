Դեռեւս 2007 թվականին Հայաստանը, ինչպես նաեւ ԱՊՀ անդամ այլ երկրներ ստորագրել են ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիրը: Այդ գծով կա խորհուրդ, որը համապատասխան աշխատանքներ է իրականացնում: Նիստ է եղել, որի արձանագրությունն էլ ներկայացվում է վավերացման: Այդ արձանագրությամբ խորհրդի գործունեությունն ավելի արդյունավետ կդառնա: Որոշակի կարգավորումներ են նախատեսվել, որոնք կբարելավեն ԱՊՀ անդամ պետությունների ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի հարցերով խորհրդի աշխատանքները:
Խորհրդարանը քննարկել է ««Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի բնագավառում համագործակցության մասին» 2007 թվականի մայիսի 25-ի համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու հարցը:
ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը նշել է, որ համաձայնագիրը ստորագրած 7 երկրից 5-ը՝ Բելառուսը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Ռուսաստանը եւ Տաջիկստանը, արդեն վավերացրել են նոր արձանագրությունը:
Արձանագրությամբ անդամ նախագահող երկիրը կարող է մեկ տարուց ավելի նախագահել, եթե խորհուրդը համապատասխան որոշում ընդունի: Քարտուղարությունը ոչ թե ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի իրավասության տիրույթում է լինելու, այլ նախագահող երկրի: Սահմանվում է, որ անդամ յուրաքանչյուր երկիր ինքն է հոգում գործուղման եւ աշխատանքներին մասնակցության ծախսերը:
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ջուլիետա Ազարյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը: