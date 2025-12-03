Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները ու դրանց լուծման ուղիներն օրենսդրական համատեքստում մշտապես խորհրդարանի ուշադրության կենտրոնում են:
Մանրամասները՝ տեսանյութում:
|
Արխիվ
|
03.12.2025
Դեկտեմբերի 3-ը` հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օր
03.12.2025
ԱԺ նախագահը պաշտոնական այցով Աթենքում էր. հանդիպումներ ու առանցքային քննարկումներ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ
Ավանդական բարեկամական հարաբերություններ, պատմականորեն ձեւավորված սերտ կապեր, ընդհանուր արժեքներ, քաղաքական ու տնտեսական հարաբերություններ, մշակութային եւ գիտակրթական առկա ներուժ: Նման կապերն են հայ-հունական հարաբերությունների հիմքը: ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը երկօրյա պաշտոնական այցով Աթենքում էր: Ման...
03.12.2025
Առաջարկվում է կանոնակարգել արտաքին հետախուզական գործունեության իրականացման բնագավառում ծագող իրավահարաբերությունները
Նախագծերի ընդունումը պայմանավորված է Ազգային անվտանգության մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող երկու հիմնական օրենքներում առկա որոշ դրույթներ գործող օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու, ծառայության հետ կապված հարաբերություններն առավել հստակ կանոնակարգելու անհրաժեշտությամբ: Այս մասին ասել է ՀՀ ազ...
03.12.2025
Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ մի շարք նախագծեր է քննարկել
Դեկտեմբերի 3-ի ԱԺ նիստում պատգամավորները երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել են մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ: ««Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը` կից փաթեթով ներկայացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմո...
03.12.2025
Առաջարկվում է քրեադատավարական նորմերը համապատասխանեցնել ՀՀ Սահմանադրությանը
Գործադիրը նոր կարգավորումներ է առաջարկում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում: Հարցը քննարկվել է առաջին ընթերցմամբ: Օրինագծի ընդունմամբ կապահովվի քրեադատավարական նորմի համապատասխանությունը Սահմանադրությանը եւ օրենսդրական բացերի լրացումը: 2025 թվականին Սահմանադրական դատարանը համապատասխան որոշմամբ ար...
03.12.2025
Լիազորող նորմ սահմանելուն միտված օրենսդրական նախաձեռնություն
Նախագծերի փաթեթը մշակվել եւ շրջանառության մեջ է դրվել խմելու եւ ոռոգման ջրի ոլորտներում Կառավարության կողմից սահմանվող իրավական ակտերի հստակեցման եւ օրենսդրությամբ դրանց համար լիազորող նորմ սահմանելու նպատակով: ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը ենթակա ջրային կոմիտեի նախագ...
03.12.2025
Առաջարկվում է կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման համակարգ ներդնել մի շարք կազմակերպություններում
Նախագծով առաջարկվում է կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման համակարգ ներդնել հանրային իշխանության մարմիններում, առողջապահության, սոցիալական, շրջակա միջավայրի պահպանության, փորձագիտության, կառուցապատման կամ ներդրումային ծրագրերի ապահովման բնագավառներում գործունեություն իրականացնող կամ վերջին երեք տարվա...
03.12.2025
Հստակեցվում են ՀՀ քրեական օրենսգրքի որոշ դրույթներ
Նախագծով փոփոխություններ են առաջարկվում Քրեական օրենսգրքի 443-րդ եւ 444-րդ հոդվածներում: Նշված հոդվածները վերաբերում են ապօրինի հարստացմանը եւ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելուն, հայտարարագրմ...
03.12.2025
Նախատեսվում է մաքսային մարմինների աշխատակիցների մասնագիտական մակարդակի բարձրացում
Համաձայնագրի նպատակներից են բարձրագույն կրթության կրթական ծրագրերով եւ լրացուցիչ մասնագիտական կրթության ծրագրերով մաքսային ծառայությունների համար կադրերի պատրաստման կազմակերպումը, շահագրգիռ կրթական կազմակերպությունների միջեւ համագործակցության զարգացման աջակցումը: ՀՀ Ազգային ժողովի՝ դեկտեմբերի 3-ի նի...
03.12.2025
Քննարկվել է ԱՊՀ շրջանակում ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի բնագավառում համագործակցությանը վերաբերող արձանագրությունը
Դեռեւս 2007 թվականին Հայաստանը, ինչպես նաեւ ԱՊՀ անդամ այլ երկրներ ստորագրել են ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիրը: Այդ գծով կա խորհուրդ, որը համապատասխան աշխատանքներ է իրականացնում: Նիստ է եղել, որի արձանագրությունն էլ ներկայացվում է վավերացման: Այդ արձանա...
03.12.2025
Հանդիպել են Հայաստան-Հունաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի ներկայացուցիչները
ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Հունաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը Հունաստանում հանդիպել է Հունաստան-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Վասիլիս Իկոնոմուի հետ: Զրուցակիցները քննարկել են ինչպես երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող տարբեր հարցեր, այնպես էլ խորհրդարանական դիվանագիտության շ...
03.12.2025
Նախագիծ՝ միտված գնահատման գործունեության զարգացմանը
Նախագծի ընդունումը միտված է Հայաստանի Հանրապետությունում գնահատման գործունեության զարգացմանը՝ այն դարձնելով առավել մրցունակ, թափանցիկ եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող: Առաջարկվող կարգավորումները հնարավորություն կտան Հայաստանի Հանրապետությանը ներգրավվել միջազգային գնահատման շուկայում եւ ստեղ...
03.12.2025
ՀՀ վարչապետը եզրափակիչ ելույթ է ունեցել «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ
Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 3-ին շարունակել է քննարկել «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը: Եզրափակիչ ելույթ է ունեցել ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը: Ելույթի սկզբում ՀՀ վարչապետը նախ գնահատել է բյուջետային քննարկումները եւ արձանագրել, որ այս գումարման խորհրդարանի հետ աշխատանքը, ընդհա...
03.12.2025
Հայաստանում բարեկեցիկ կյանքն այլեւս ապագայի հեռանկար կամ քաղաքական խոստում չէ, այլ ամենօրյա շոշափելի իրականություն. Վահե Հովհաննիսյան
Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 3-ին շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը: ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը ներկայացրել է «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի վերջնական տարբերակը: Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել պատգամավորներին քննարկումներին ակտիվ մա...