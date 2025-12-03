Նախագծի ընդունումը միտված է Հայաստանի Հանրապետությունում գնահատման գործունեության զարգացմանը՝ այն դարձնելով առավել մրցունակ, թափանցիկ եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող: Առաջարկվող կարգավորումները հնարավորություն կտան Հայաստանի Հանրապետությանը ներգրավվել միջազգային գնահատման շուկայում եւ ստեղծել այնպիսի համակարգ, որն ապահովում է բարձր որակի, վստահելի եւ ներդրումներին նպաստող ծառայությունների մատուցում:
Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 3-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկել է ««Գնահատման գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որը քննարկման է ներկայացրել ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Նանե Ղազարյանը: Զեկուցողի տեղեկացմամբ նախատեսվում է օրենքում կատարել մի շարք փոփոխություններ եւ լրացումներ՝ Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում:
Սահմանվող կարգավորումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության որակավորված գնահատողները հնարավորություն կունենան նույն փոխադարձության սկզբունքով իրականացնել համապատասխան գործունեություն այն պետություններում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերը նախատեսում են նման հնարավորություն:
Ակնկալվում է, որ առաջարկվող լրացումները ոչ միայն կբարձրացնեն գնահատման գործունեության որակը եւ մատչելիությունը, այլեւ կնպաստեն Հայաստանի ինտեգրմանը միջազգային տնտեսական եւ ներդրումային հարաբերությունների համակարգին: Միեւնույն ժամանակ, դրանք կբացեն նոր հնարավորություններ ինչպես օտարերկրյա մասնագետների ներգրավման, այնպես էլ մեր երկրի որակավորված գնահատողների միջազգային ճանաչման եւ արտագնա գործունեության համար:
ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է Հայկ Ցիրունյանը: