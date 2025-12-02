Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթեւեկող տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի զանգվածի, սռնիների, բեռնվածքի եւ եզրաչափերի չափորոշիչների համապատասխանեցումն անդամ երկրներում գործող նորմերին կդյուրացնի ԵԱՏՄ տրանսպորտային միջանցքներով բեռնափոխադրումների իրականացման գործընթացը: Այս մասին դեկտեմբերի 2-ի ԱԺ նիստում ասել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը՝ քննարկման ներկայացնելով ««Եվրասիական տրանսպորտային միջանցքներում ներառված` Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթեւեկող տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի զանգվածների, սռնիների բեռնվածքի եւ եզրաչափերի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծը:
Զեկուցողի խոսքով մեր երկիրը նպատակահարմար է համարում ավտոմոբիլային տրանսպորտի ոլորտում գործող իրավակարգավորումների ներդաշնակեցումը ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջեւ գործող նորմերին, ինչպես նաեւ միջազգայնորեն ընդունված չափորոշիչների կիրառումը:
«Համաձայնագրի վավերացումը կնպաստի ԵԱՏՄ շրջանակում անդամ պետությունների փոխադրողների համար հավասար պահանջների սահմանմանը, միջազգային բեռնափոխադրումների գործընթացի դյուրացմանը, ծանրաքարշ եւ եզրաչափերը գերազանցող բեռների չափորոշիչների ներդաշնակեցմանը եւ վարչարարության պարզեցմանը»,- ընդգծել է Արմեն Սիմոնյանը:
Վերջին նիստում պատգամավորները հանդես են եկել հայտարարություններով: