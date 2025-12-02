Պաշտոնական այցով Հունաստանում գտնվող ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեկտեմբերի 2-ին հանդիպել է Նիկիտաս Կակլամանիսի հետ:
Զրուցակիցների քննարկումների առանցքում են եղել ինչպես միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացմանը եւ բարեկամական խմբերի համագործակցությանը վերաբերող հարցերը, այնպես էլ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող տարբեր թեմաներ: Առանձին անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային զարգացումներին եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ հաստատված խաղաղության գործընթացին: ՀՀ ԱԺ նախագահը գործընկերոջն առաջարկել է քայլեր ձեռնարկել երկու երկրների հարաբերությունները ռազմավարական համագործակցության մակարդակի բարձրացնելու ուղղությամբ:
Ալեն Սիմոնյանը Հունաստանի խորհրդարանի նախագահի ուշադրությունն է հրավիրել նաեւ Ադրբեջանում գտնվող գերիների, ապօրինի պահվող եւ անհետ կորած համարվող անձանց խնդրին:
Հանդիպման ավարտին ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահը գործընկերոջը հրավիրել է Հայաստան, ինչը սիրով ընդունվել է Նիկիտաս Կակլամանիսի կողմից:
Այնուհետեւ Ալեն Սիմոնյանը շրջել է Հունաստանի խորհրդարանի շենքում եւ ծանոթացել բարեկամ երկրի օրենսդիր մարմնի առանձնահատկություններին: Հայաստանի ու Հունաստանի խորհրդարանների ղեկավարները հանդես են եկել նաեւ մամուլի համար հայտարարությամբ: