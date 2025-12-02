Նախատեսվում է պետական եւ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարումների պարագայում կարգավորել ցածր գներով հողամասերի աճուրդով վաճառելու մեկնարկային գինը, ինչպես նաեւ աճուրդի էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպման եւ անցկացման վերաբերյալ դրույթները:
Այս մասին ասել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը ՀՀ ԱԺ դեկտեմբեր 2-ի հերթական նիստում:
Առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ ««Գնահատման գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը:
Ըստ առաջարկվող փոփոխությունների եւ լրացումների՝ էլեկտրոնային աճուրդով օտարման ենթակա հողերի էլեկտրոնային աճուրդի կազմակերպման ու անցկացման լրացուցիչ պայմանները կսահմանի Կառավարությունը:
Հողամասերի էլեկտրոնային աճուրդով օտարման կիրառումը կնպաստի իրականացվող գործարքների թափանցիկությանը, հանրության իրազեկման բարձրացմանը, սպասարկման որակի, պետական եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը:
Նշվել է, որ էլեկտրոնային աճուրդները թույլ կտան օնլայն հարթակում անցկացնել ամբողջ գործընթացը՝ առանց ֆիզիկապես ներկայանալու: Այն կնվազեցնի լրացուցիչ ծախսերն ու վարչարարությունը:
«Գնահատման գործունեության մասին» օրենքում նախատեսվող լրացմամբ առաջարկվում է պետական եւ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի աճուրդային կարգով օտարումների պարագայում պարտադիր կիրառել գնահատման գործընթաց՝ գնահատման կազմակերպության միջոցով:
Արմեն Սիմոնյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին՝ ներկայացնելով պարզաբանումներ օրենսդրական փաթեթի վերաբերյալ:
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Դավիթ Դանիելյանը ներկայացրել է գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը նախագծի վերաբերյալ:
Ելույթներում պատգամավորները ներկայացրել են իրենց մտահոգություններն ու դիտարկումները կադաստրային արժեքի փոփոխության, տարածագոտիավորման շուկայական մոտարկված արժեքի վերաբերյալ:
Արտահերթ ելույթում ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը կարեւորել է բոլոր տեսակի մրցույթներն առցանց իրականացնելու անհրաժեշտությունը:
Եզրափակիչ ելույթում Արմեն Սիմոնյանը պատասխանել է ելույթներում բարձրացված հարցերին եւ դիտարկումներին: