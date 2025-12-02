Ազգային ժողովը նոյեմբերի 2-ի նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկել է «Առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին» օրինագիծն ու կից երկու տասնյակից ավելի օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: Դրա ընդունմանը կհաջորդի ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունումը:
ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը տեղեկացրել է, որ փուլային ձեւաչափով ներդրվելու է ընդհանրական համակարգ, որն ապահովելու է բոլոր քաղաքացիների առողջական հիմնական կարիքների բավարարումը: Համակարգը համընդհանուր է, ներառելու է ՀՀ բոլոր քաղաքացիներին, բայց չի ծածկելու բոլոր քաղաքացիների եւ ամեն անհատի ամբողջ առողջապահական կարիքները: Այն ուղղված է հիմնական հիվանդացության եւ մահացության բեռ հանդիսացող հիվանդությունների մեղմմանը, դրանց առողջապահական ամենալավ արդյունքների ապահովմանը:
Նախարարը ներկայացրել է օրենսդրական փաթեթի կարգավորման շրջանակն ու հասկացությունները: Սահմանվելու են ապահովագրական հիմնական հասկացությունները, ապահովագրական հիմնադրամի հասկացությունը: Համակարգը նախատեսվում է ներդնել երեք տարվա ընթացքում:
2026 թվականին առաջին փուլով կապահովագրվեն բնակչության երկու խմբի պատկանող անձինք, առաջինը՝ մինչեւ 18 տարեկան երեխաները, 65 եւ ավելի տարիքի, 18-65 տարեկան հաշմանդամության կարգ ունեցող, ֆունկցիոնալության գնահատական ունեցող քաղաքացիները եւ անապահովության 28-ից ավելի միավոր ունեցողները: Նրանք ապահովագրվելու են պետության կողմից եւ ապահովագրավճարը պետական բյուջեի շրջանակում վճարելու է պետությունը:
Հաջորդը 200.000 դրամից ավելի աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված եկամուտ ունեցող քաղաքացիներն են: 200.000-ից 500.000 դրամ աշխատավարձ ստացող քաղաքացիները պետք է վճարեն տարեկան 129.600 դրամ, որն ամսական 10.800 դրամ է կազմում: Վճարումն ամսական կտրվածքով է իրականացվելու է: Վերջիններս «Զինապահ» հիմնադրամին այսօր վճարվող 5.500 դրամի փոխարեն վճարելու են 1000 դրամ, մնացած 4500 դրամը կարողանալու են ուղղել առողջության ապահովագրությանը: Սոցիալական կրեդիտների շրջանակում 200.000-ից 500.000 դրամ ստացող քաղաքացիներն ամսական մինչեւ 6000 դրամի շրջանակում կարողանալու են գումարի վերադարձ ստանալ:
Նախարարի խոսքով այս տարում վերոնշյալ խմբերի համար ֆինանսական հավելյալ բեռ չի առաջանա:
500.000 դրամից մեկ միլիոն աշխատավարձ ստացողները 1000 դրամ կվճարեն «Զինապահ» հիմնադրամին, իսկ 7500 դրամը կուղղեն «Առողջության ապահովագրության» հիմնադրամին: Վերջիններս սոցիալական կրեդիտների շրջանակում հետ կստանան ամսական մինչեւ 4000 դրամ:
Մեկ միլիոնից ավելի աշխատավարձ ստացող քաղաքացիները շարունակելու են «Զինապահին» վճարել 15.000 դրամը եւ սոցիալական կրեդիտի շրջանակում ստանալ միայն 4000 դրամը:
«Մեր ապահովագրական փաթեթի արժեքը՝ ապահովագրավճարը, ըստ էության, ֆիքսված է եւ նույնական բոլոր քաղաքացիների համար: Ամեն մարդ վճարում է իր ապահովագրության եւ կոնկրետ փաթեթի համար: Որպեսզի ունենանք սոցիալական համերաշխության սկզբունքի պահպանում, այսինքն՝ նվազ եկամուտներ ունեցող քաղաքացիների եւ բարձր աշխատավարձ ստացող քաղաքացիների համար ֆինանսական նույնական բեռ չթողնենք, Կառավարությունը որոշել է նման սուբսիդավորման համակարգ ներդնել»,- նշել է Անահիտ Ավանեսյանը:
2028 թվականի հունվարի մեկից վերջնական փուլը մեկնարկում է եւ 2029 թվականին բնակչության ճնշող մեծամասնությունը պետք է ունենա առողջության համընդհանուր ապահովագրություն:
«Մեր հանձնառությունն է այս համակարգի շնորհիվ վեր հանել խնդիրները, լուծել եւ ապահովել մեր քաղաքացիներին առողջության իրավունքով»,- արձանագրել է նախարարն ու հարցուպատասխանի ձեւաչափով պարզաբանել համակարգի ընձեռած հնարավորությունները, մանրամասնել տարբեր խմբերի շահառուների համար առաջարկվող ծառայությունների շրջանակը:
Նշվել է, որ մինչեւ 18 տարեկան երեխաները մեր երկրում 700.000 են, եւ նրանք այսօր էլ օգտվում են պետական պատվերից: Դա եղել է կարեւոր որոշում: 2019 թվականից մինչեւ 18 տարեկան երեխաները ներառվել են պետական պատվերի համակարգում: Դրանից հետո տարեցտարի ավելացել են պետպատվերի ծավալը, ծառայությունների շրջանակը: Որպես առաջին խումբ՝ նրանք պետության կողմից դառնալու են ապահովագրված եւ փոփոխվելու է նրանց ծառայությունների շրջանակն ու ծառայությունների շրջանակում նաեւ փոխհատուցման գները: 65 եւ ավելի տարիք ունեցող անձինք 400.000-ից ավելի են: Վերջիններս անհրաժեշտ առողջապահական ծախսերից օգտվելու հնարավորություն են ունենալու: Նշվել է, որ ծառայությունների ցանկն ընդգրկուն է, իսկ հատուցման գները որոշելու է պետությունը:
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանը նախաձեռնությունը որակել է հոգատարության ու ապագայի նախագիծ: Ըստ նրա՝ թեպետ պետությունը պետպատվերի շրջանակում քաղաքացիներին տրամադրել է բազում առողջապահական ծառայություններ, սակայն այժմ այդ ցանկն ընդլայնվում է: Կարեւորվել է այն հանգամանքը, որ պետությունը քաղաքացուն ազատել է հավելյալ բեռից: Հանձնաժողովի նախագահի գնահատմամբ օրենսդրական փաթեթի նպատակը բնակչության համար առողջապահական հասանելիություն եւ ֆինանսական մատչելիություն ապահովելն է:
Պատգամավորներն իրենց ելույթներում անդրադարձել են ծառայությունների ընդլայնման ու ապահովագրական փաթեթների կեղծման ռիսկերին, համավճարների մասով ծառայությունների սահմանափակմանը, քիմիաթերապեւտիկ բուժում ստացող քաղաքացիների փոխհատուցմանը, առողջության առաջնային պահպանման օղակներում առկա եւ համակարգի ներդրմամբ պայմանավորված այլ խնդիրների: Հարց է հնչել, թե արդյոք մարզային բուժհաստատությունները, պոլիկլինիկաները մասնագիտական եւ տեխնիկական հագեցվածության առումով պատրաստ են լինելու այս բարեփոխմանը: Կարծիք է հնչել, որ համակարգի ներդրումը կարող է էապես նվազեցնել աղքատությունը: Կարեւորվել են առողջական խնդիրների կանխարգելման հանգամանքը եւ նման բարեփոխման ընդունումը:
Ընդդիմադիր պատգամավորներն անդրադարձել են առողջության ապահովման պետական հիմնադրամի ստեղծման նպատակահարմարությանը. նշվել է, որ այս առումով անորոշ իրավիճակ է ստեղծված: Բարձրացվել է ոչ թե 65 եւ ավելի, այլ 63 եւ ավելի տարիք ունեցող բոլոր անձանց ապահովագրության համակարգում ներառելու, բուժաշխատողների աշխատավարձերի վերանայման հարցը:
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը նախ խոսել է բնակչության մշակութային առանձնահատկությունների մասին՝ արձանագրելով ժամանակին չհետազոտվելու սովորությունը: Նրա գնահատմամբ համակարգը բերելու է մշակութային փոփոխության, եւ մարդիկ գնալու են կանխարգելիչ ստուգումների:
«Երկրորդ կարեւոր հարցը հոգատարության մասին է: Արձանագրում ենք, որ Հայաստանում աշխատող, արդյունք ստեղծող, հարկեր վճարող մեր քաղաքացիները, բիզնեսները սկսում են նաեւ պատասխանատվությամբ վերաբերվել տարիքային այն խմբերի կամ հասարակական խմբերի առողջությանը, որոնք կա՛մ աշխատունակ չեն, կա՛մ աշխատանք չունեն, կա՛մ այլ պատճառներով չեն կարողանում օգտվել բժշկական, ապահովագրական ծառայություններից»,- ընդգծել է ԱԺ փոխնախագահն ու հավելել, որ սա նոր ներդրումների հնարավորություն կստեղծի առողջապահության ոլորտում:
Հակոբ Արշակյանը կարեւորել է տվյալահեն առողջապահության համակարգի ներդրումը: Նրա կարծիքով տարեցտարի կատարվող հետազոտությունները հասարակության առողջական վիճակի մասին տվյալներ հավաքագրելու հնարավորություն կտան, ինչն էլ իր հերթին թույլ կտա միջոցները ճիշտ կառավարել:
Եզրափակիչ ելույթում նախարար Անահիտ Ավանեսյանը պատասխանել է պատգամավորներին մտահոգող հարցերին: