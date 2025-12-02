National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
2.12.2025

02.12.2025
Խորհրդարանը սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը
Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 2-ին սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը: Քննարկվել եւ հաստատվել է Ազգային ժողովի՝ դեկտեմբերի 2-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագիծը:

Առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որը ներկայացրել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Գեւորգ Պապոյանը: Նրա տեղեկացմամբ նախագծով առաջարկվում է եւս մեկ տարով հետաձգել ավելացված արժեքի հարկի ազատման արտոնությունն այն ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց համար, որոնք էլեկտրական շարժիչով մեքենաներ են ներմուծում՝ մեկ բացառությամբ:

«Բացառությունը հետեւյալն է՝ առաջարկում ենք այս նոր կարգավորումը կիրառել 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո թողարկված, այսինքն՝ 2024, 2025, 2026 թվականների արտադրության մեքենաների համար»,- ասել է նախարարը՝ ներկայացնելով մի շարք վիճակագրական տվյալներ Հայաստան ներմուծված էլեկտրական մեքենաների վերաբերյալ:

Գեւորգ Պապոյանի խոսքով նախագծի ընդունմամբ նպաստավոր պայմաններ կստեղծվեն երկրում էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումն ու շահագործումը խթանելու, արդեն արձանագրված դրական արդյունքների շարունակականության ապահովման, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության նվազեցման համար: Նախատեսվում է, որ  էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի ավելացումն ուղղակիորեն կխթանի հանրապետությունում գիշերային ժամերին էլեկտրաէներգիայի սպառումը:

Էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի աճը կնպաստի նաեւ դրանց շահագործման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների՝ լիցքավորման կայանների, վերանորոգման կետերի,  գյուղատնտեսության ու էկոզբոսաշրջության զարգացմանը՝ լրացուցիչ ներդրումների եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով:

Ընդունման դեպքում օրենքն ուժի մեջ է մտնելու 2026 թվականի հունվարի 1-ից եւ գործելու է մինչեւ 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

Գեւորգ Պապոյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին:

Սերգեյ Բագրատյանը ներկայացրել է ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը նախագծի վերաբերյալ:

02.12.2025
Քննարկվել է ԵԱՏՄ շրջանակում անդամ պետությունների փոխադրողների համար հավասար պահանջների սահմանմանն առնչվող համաձայնագիրը
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթեւեկող տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի զանգվածի, սռնիների, բեռնվածքի եւ եզրաչափերի չափորոշիչների համապատասխանեցումն անդամ երկրներում գործող նորմերին կդյուրացնի ԵԱՏՄ տրանսպորտային միջանցքներով բեռնափոխադրումների իրա...
02.12.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Հունաստանի խորհրդարանի նախագահի հետ
Պաշտոնական այցով Հունաստանում գտնվող ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեկտեմբերի 2-ին հանդիպել է Նիկիտաս Կակլամանիսի հետ: Զրուցակիցների քննարկումների առանցքում են եղել ինչպես միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացմանը եւ բարեկամական խմբերի համագործակցությանը վերաբերող հարցերը, այնպես էլ երկկողմ հետ...
02.12.2025
Օրենսդրական նախաձեռնության ընդունումը կնպաստի իրականացվող գործարքների թափանցիկությանը
Նախատեսվում է պետական եւ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարումների պարագայում կարգավորել ցածր գներով հողամասերի աճուրդով վաճառելու մեկնարկային գինը, ինչպես նաեւ աճուրդի էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով կազմակերպման եւ անցկացման վերաբերյալ դրույթները: Այս մասին ասել է ՀՀ տարածքային կառավա...
02.12.2025
Փուլային ձեւաչափով ներդրվելու է բոլոր քաղաքացիների առողջական հիմնական կարիքները բավարարող ընդհանրական համակարգ. Անահիտ Ավանեսյան
Ազգային ժողովը նոյեմբերի 2-ի նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկել է «Առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին» օրինագիծն ու կից երկու տասնյակից ավելի օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: Դրա ընդունմանը կհաջորդի ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունումը: ՀՀ առողջապահության նախարար Ան...
02.12.2025
Տեղեկատվություն մամուլի ասուլիսի անցկացման վերաբերյալ
Դեկտեմբերի 3-ին` ժամը 11:30-ին, 334 դահլիճում տեղի կունենա Սեւծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովում (ՍԾՏՀ ԽՎ) ՀՀ ԱԺ պատվիրակության ղեկավար Բաբկեն Թունյանի եւ պատվիրակության անդամների մամուլի ասուլիսը: Մանրամասներ կներկայացվեն Սոֆիայում կայացած ՍԾՏՀ ԽՎ 66-րդ գլխավոր վեհա...
