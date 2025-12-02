Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 2-ին սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը: Քննարկվել եւ հաստատվել է Ազգային ժողովի՝ դեկտեմբերի 2-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագիծը:
Առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որը ներկայացրել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Գեւորգ Պապոյանը: Նրա տեղեկացմամբ նախագծով առաջարկվում է եւս մեկ տարով հետաձգել ավելացված արժեքի հարկի ազատման արտոնությունն այն ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց համար, որոնք էլեկտրական շարժիչով մեքենաներ են ներմուծում՝ մեկ բացառությամբ:
«Բացառությունը հետեւյալն է՝ առաջարկում ենք այս նոր կարգավորումը կիրառել 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո թողարկված, այսինքն՝ 2024, 2025, 2026 թվականների արտադրության մեքենաների համար»,- ասել է նախարարը՝ ներկայացնելով մի շարք վիճակագրական տվյալներ Հայաստան ներմուծված էլեկտրական մեքենաների վերաբերյալ:
Գեւորգ Պապոյանի խոսքով նախագծի ընդունմամբ նպաստավոր պայմաններ կստեղծվեն երկրում էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումն ու շահագործումը խթանելու, արդեն արձանագրված դրական արդյունքների շարունակականության ապահովման, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության նվազեցման համար: Նախատեսվում է, որ էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի ավելացումն ուղղակիորեն կխթանի հանրապետությունում գիշերային ժամերին էլեկտրաէներգիայի սպառումը:
Էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների քանակի աճը կնպաստի նաեւ դրանց շահագործման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների՝ լիցքավորման կայանների, վերանորոգման կետերի, գյուղատնտեսության ու էկոզբոսաշրջության զարգացմանը՝ լրացուցիչ ներդրումների եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով:
Ընդունման դեպքում օրենքն ուժի մեջ է մտնելու 2026 թվականի հունվարի 1-ից եւ գործելու է մինչեւ 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:
Գեւորգ Պապոյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին:
Սերգեյ Բագրատյանը ներկայացրել է ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը նախագծի վերաբերյալ: