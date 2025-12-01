ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը դեկտեմբերի 1-ին հանդիպել է մի խումբ վարորդների հետ:
Քննարկվել են ««Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» եւ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենսդրական փաթեթին վերաբերող հարցեր:
Հանդիպման մասնակիցները խոսել են նոր կարագավորումներ ունենալու մասին, ներկայացրել են օրենսդրական փաթեթի վերաբերյալ առաջարկներ:
Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել առաջիկայում հանդիպել եւ քննարկել ավտոմեքենաների աուդիո համակարգերի կիրարկմանն ու սպառմանն առնչվող հարցեր: