29.11.2025
Հակոբ Արշակյանը Կրոնշտադտ քաղաքում մասնակցել է Խորհրդային Միության նավատորմի ծովակալ Հովհաննես Իսակովի հուշարձանի բացմանը
ՀՀ ԱԺ եւ ՌԴ ԴԺ միջեւ համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահների երրորդ աշխատանքային հանդիպման շրջանակում ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանի գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցել է ծովակալ, Խորհրդային Միության հերոս Հովհաննես Իսակովի արձանի բացման հանդիսավոր արարողությանը:

Հակոբ Արշակյանը ողջույնի խոսքում ընդգծել է, որ հայ ժողովրդի զավակի` խորհրդային հայտնի ծովակալի հուշարձանի բացումը երկու երկրների եւ ժողովուրդների ընդհանուր պատմության, ինչպես նաեւ ազատությունն ու խաղաղությունը պաշտպանողների հիշատակի նկատմամբ խոր հարգանքի խորհրդանիշ է:

«Հովհաննես Ստեփանի Իսակովի անունը հավիտյան մտել է նավատորմի պատմության մեջ եւ դարձել համազգային հիշողության մի մասը որպես անսասանության խորհրդանիշ, որը սերունդների է ոգեշնչել եւ շարունակում է ոգեշնչել»,- ասել է Հակոբ Արշակյանը:

Նա ընդգծել է, որ Հովհաննես Իսակովը ոչ միայն տաղանդավոր զինվորական հրամանատար եւ գիտնական էր, այլեւ իսկական հայրենասիրության, քաջության եւ հավատարմության մարմնացում:

«Նրա կյանքը խորհրդանշում է անձնազոհ ծառայությունը հայրենիքին եւ օրինակ է այն բանի, թե ինչպես պատիվը, պարտքը եւ գործին նվիրվածությունը կարող են դառնալ ուղեցույց սերունդների համար: Թող այս հուշարձանը լինի անսասան ոգու խորհրդանիշ, ինչպես նաեւ հիշեցում այն մասին, որ հայրենիքի համար կատարված սխրանքը ժամանակ չի ճանաչում»,- նշել է ԱԺ փոխնախագահը:

«Հայ ժողովրդի մեծ զավակ Իվան Ստեփանի Իսակովն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում հայրենիքին իսկական ծառայության, զինվորական եւ սպայական պարտքի օրինակ է ծառայել: Կարծում եմ, որ Կրոնշտադտում կիսանդրու բացումը եւս մեկ ապացույց է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների միջեւ պատմական կապերի ամրության եւ անխզելիության»,- ընդգծել Է իր ելույթում Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահի տեղակալ Յուրի Վորոբյովը:

Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին Հովհաննես Իսակովը մասնակցել է Բալթյան երկրների, Լենինգրադի, Ղրիմի եւ Կովկասի պաշտպանության ռազմական գործողությունների պլանավորմանը? Արժանացել է Խորհրդային Միության հերոսի կոչման, պարգեւատրվել բազմաթիվ շքանշաններով:

29.11.2025
Կարեւորվել է Ռումինիայի հետ հարաբերությունների շարունակական զարգացումը
Ազգային ժողովը հյուրընկալել է Ռումինիայի Սենատի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Տիտուս Կորլացեանի գլխավորած պատվիրակությանը: Կայացած հանդիպումներում կարեւորվել են Հայաստան-Ռումինիա միջխորհրդարանական կապերի զարգացումը, ՀՀ-ԵՄ հարաբերություններին վերաբերող հարցերը: Մանրամասները` տեսանյութո...
29.11.2025
Հակոբ Արշակյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Սանկտ Պետերբուրգում էր
ՀՀ ԱԺ եւ ՌԴ ԴԺ միջեւ համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահների երրորդ աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ, ՀՀ ԱԺ եւ ՌԴ ԴԺ միջեւ համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահ Հակոբ Արշակյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային ...
29.11.2025
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ համաժողովում քննարկվել են խորհրդարանական բարեվարքության չափորոշիչները
ԱԺ-ում կայացել է ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի համաժողովը: Երկօրյա քննարկումների առանցքում են եղել խորհրդարանական բարեվարքության չափորոշիչները, ԵԱՀԿ տարածաշրջանում   խորհրդարանականների վարքագծի կանոնակարգը, ԵՄ Արեւելյան գործընկերության երկրները եւ ԵԱՀԿ տարածաշրջանային հեռանկարները: Մանրամասները` տեսանյութո...
