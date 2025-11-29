ՀՀ ԱԺ եւ ՌԴ ԴԺ միջեւ համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահների երրորդ աշխատանքային հանդիպման շրջանակում ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանի գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցել է ծովակալ, Խորհրդային Միության հերոս Հովհաննես Իսակովի արձանի բացման հանդիսավոր արարողությանը:
Հակոբ Արշակյանը ողջույնի խոսքում ընդգծել է, որ հայ ժողովրդի զավակի` խորհրդային հայտնի ծովակալի հուշարձանի բացումը երկու երկրների եւ ժողովուրդների ընդհանուր պատմության, ինչպես նաեւ ազատությունն ու խաղաղությունը պաշտպանողների հիշատակի նկատմամբ խոր հարգանքի խորհրդանիշ է:
«Հովհաննես Ստեփանի Իսակովի անունը հավիտյան մտել է նավատորմի պատմության մեջ եւ դարձել համազգային հիշողության մի մասը որպես անսասանության խորհրդանիշ, որը սերունդների է ոգեշնչել եւ շարունակում է ոգեշնչել»,- ասել է Հակոբ Արշակյանը:
Նա ընդգծել է, որ Հովհաննես Իսակովը ոչ միայն տաղանդավոր զինվորական հրամանատար եւ գիտնական էր, այլեւ իսկական հայրենասիրության, քաջության եւ հավատարմության մարմնացում:
«Նրա կյանքը խորհրդանշում է անձնազոհ ծառայությունը հայրենիքին եւ օրինակ է այն բանի, թե ինչպես պատիվը, պարտքը եւ գործին նվիրվածությունը կարող են դառնալ ուղեցույց սերունդների համար: Թող այս հուշարձանը լինի անսասան ոգու խորհրդանիշ, ինչպես նաեւ հիշեցում այն մասին, որ հայրենիքի համար կատարված սխրանքը ժամանակ չի ճանաչում»,- նշել է ԱԺ փոխնախագահը:
«Հայ ժողովրդի մեծ զավակ Իվան Ստեփանի Իսակովն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում հայրենիքին իսկական ծառայության, զինվորական եւ սպայական պարտքի օրինակ է ծառայել: Կարծում եմ, որ Կրոնշտադտում կիսանդրու բացումը եւս մեկ ապացույց է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների միջեւ պատմական կապերի ամրության եւ անխզելիության»,- ընդգծել Է իր ելույթում Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահի տեղակալ Յուրի Վորոբյովը:
Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին Հովհաննես Իսակովը մասնակցել է Բալթյան երկրների, Լենինգրադի, Ղրիմի եւ Կովկասի պաշտպանության ռազմական գործողությունների պլանավորմանը? Արժանացել է Խորհրդային Միության հերոսի կոչման, պարգեւատրվել բազմաթիվ շքանշաններով: