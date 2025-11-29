National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
29.11.2025

29.11.2025
Հակոբ Արշակյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Սանկտ Պետերբուրգում էր
ՀՀ ԱԺ եւ ՌԴ ԴԺ միջեւ համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահների երրորդ աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ, ՀՀ ԱԺ եւ ՌԴ ԴԺ միջեւ համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահ Հակոբ Արշակյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Սանկտ Պետերբուրգում էր: ՀՀ ԱԺ պատվիրակության կազմում էին ԱԺ պատգամավորներ Վահե Ղալումյանը, Ալեքսեյ Սանդիկովը եւ Շիրակ Թորոսյանը:

Աշխատանքային հանդիպումը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 28-ին, որի օրակարգային թեման էր «Հայ-ռուսական միջխորհրդարանական համագործակցության զարգացման հեռանկարները»:

Ողջույնի խոսքում Հակոբ Արշակյանն ընդգծել է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ միջխորհրդարանական կապերը հատուկ տեղ են զբաղեցնում երկկողմ հարաբերություններում: Նա հավելել է, որ Միջխորհրդարանական հանձնաժողովը շարունակում է մնալ կառուցողական երկխոսության եւ արդյունավետ աշխատանքի հիմնական հարթակ` նշելով, որ ընթացիկ տարին նշանավորվել է Ռուսաստանի հետ երկխոսության ակտիվացմամբ, տեղի են ունեցել բազմաթիվ փոխադարձ այցելություններ եւ հանդիպումներ, իսկ երկու երկրների ղեկավարների միջեւ շփումները կրել են շարունակական բնույթ:

Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել օրենսդրական փոխգործակցության ընդլայնմանը, ինչպես նաեւ համատեղ ծրագրերի եւ երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցության խորացման հնարավորություններին: Կարեւորվել են երիտասարդական եւ կրթական նախաձեռնությունների խթանումը, հումանիտար ու տարածաշրջանային համագործակցության խորացումը:

ՌԴ ԴԺ Դաշնության խորհրդի փոխնախագահ, ՀՀ ԱԺ եւ ՌԴ ԴԺ միջեւ համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահ Յուրի Վորոբյովը նույնպես անդրադարձել է մի շարք ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրականացման կարեւորությանը, ինչպես նաեւ միջտարածաշրջանային համագործակցության զարգացման անհրաժեշտությանը: Նա ներկայացրել մի շարք միջոցառումների շրջանակներում համատեղ իրականացվելիք քայլերը:

Կողմերը երկուստեք պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել ակտիվ երկխոսությունը եւ նպաստել հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հարաբերությունների առաջընթացին:

Հանդիպման ավարտին որոշում է կայացվել միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հաջորդ` 40-րդ նիստն անցկացնել 2026 թվականի առաջին կեսին Սոչի քաղաքում:

Այցի շրջանակում ՀՀ Ազգային ժողովի պատվիրակությունը մասնակցել է մեծ ծովակալ, Խորհրդային Միության հերոս Հովհաննես Իսակովի արձանի բացման հանդիսավոր արարողությանը: 

29.11.2025
Կարեւորվել է Ռումինիայի հետ հարաբերությունների շարունակական զարգացումը
Կարեւորվել է Ռումինիայի հետ հարաբերությունների շարունակական զարգացումը

Ազգային ժողովը հյուրընկալել է Ռումինիայի Սենատի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Տիտուս Կորլացեանի գլխավորած պատվիրակությանը: Կայացած հանդիպումներում կարեւորվել են Հայաստան-Ռումինիա միջխորհրդարանական կապերի զարգացումը, ՀՀ-ԵՄ հարաբերություններին վերաբերող հարցերը:
29.11.2025
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ համաժողովում քննարկվել են խորհրդարանական բարեվարքության չափորոշիչները
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ համաժողովում քննարկվել են խորհրդարանական բարեվարքության չափորոշիչները

ԱԺ-ում կայացել է ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի համաժողովը: Երկօրյա քննարկումների առանցքում են եղել խորհրդարանական բարեվարքության չափորոշիչները, ԵԱՀԿ տարածաշրջանում   խորհրդարանականների վարքագծի կանոնակարգը, ԵՄ Արեւելյան գործընկերության երկրները եւ ԵԱՀԿ տարածաշրջանային հեռանկարները:
