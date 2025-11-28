National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
28.11.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
28.11.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» եւ կից օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթին
1 / 9

ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 28-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» եւ կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը:  ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը ներկայացրել է Կառավարության առաջարկները: Նա տեղեկացրել է, որ նախագծերում կատարվել են խմբագրական փոփոխություններ, ներկայացվել են նաեւ առաջարկներ: Մասնավորապես, Կառավարությունն առաջարկել է  անհատական եւ հրապարակային ծանուցումների համար վճարումները սահմանել պետական տուրք. սահմանվել են նաեւ դրանց դրույքաչափերը: Փոխնախարարի խոսքով դրույքաչափերն այնպես են նախատեսվել, որ էլեկտրոնային ծանուցումը լինի ավելի մատչելի, քան թղթայինը:  Կառավարության որոշմամբ կսահմանվեն  հավելյալ էլեկտրոնային փոստի կամ հեռախոսահամարով տեղեկացնելու կարգերը:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արուսյակ Ջուլհակյանն առաջարկել է կողմ քվեարկել օրենքների նախագծերի փաթեթին:

Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել լրամշակված օրենսդրական փաթեթին:

ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Գեղամ Նազարյանի հեղինակած ««Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը հեղինակների առաջարկով հետաձգվել է մինչեւ երկու ամսով:

Հեղինակները տեղեկացրել են, որ հետաձգման պատճառն օրենքի նախագծի լրամշակման անհրաժեշտությունն է:

28.11.2025
ԱԺ արտահերթ նիստում քննարկվել եւ ընդունվել է ՀՀ-ԵՄ համագործակցությանը վերաբերող համաձայնագիրը
ՀՀ Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածների համաձայն` Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 28-ին գումարվել է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ««Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ Եվրոպական միության ճգ...
28.11.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
28.11.2025
Հիմք է դրվում առողջության մասին հոգ տանելու նոր համակարգին. Առողջապահության նախարար
ՀՀ ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նոյեմբերի 28-ին առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «Առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին» օրինագիծն ու կից երկու տասնյակից ավելի օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը տեղե...
28.11.2025
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույց
ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 08.12.2025 - 14:00, ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 19.12.2025 - 14:00: 1. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 01.12.2025 - 11:00, 2. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 09.12.2025 -11:00,  3. Տ...
28.11.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքի նախագծին
ՀՀ ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի` նոյեմբերի 28-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է «Արհեստակցական միությունների մասին» եւ «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող նախագծերի փաթեթը: Գործադիրն առաջարկել է վե...
28.11.2025
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
28.11.2025
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան