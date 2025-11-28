ՀՀ Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածների համաձայն` Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 28-ին գումարվել է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ««Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ Եվրոպական միության ճգնաժամային կառավարման գործողություններում Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության շրջանակը սահմանելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծն էր:
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանի տեղեկացմամբ համաձայնագիրը ստորագրվել է 2025 թվականի հունիսի 30-ին: Նշվել է, որ կողմերը ցանկանում են սահմանել ԵՄ ճգնաժամային կառավարման գործողություններին Հայաստանի մասնակցության ընդհանուր պայմանները` նման հնարավոր հետագա մասնակցության շրջանակը սահմանող համաձայնագրում յուրաքանչյուր որոշակի դեպքում` յուրաքանչյուր գործողության համար այդ պայմանները սահմանելու փոխարեն:
Հիմնական զեկուցողի խոսքով համաձայնագիրը հնարավորություն է ընձեռում ճգնաժամերի կառավարման ոլորտում լավագույնս օգտագործել Եվրոպական միության փորձն ու գիտելիքները: Հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ գործընկերության օրակարգը համալրվել է նաեւ անվտանգային եւ պաշտպանական ոլորտի համագործակցությամբ` համաձայնագիրը հնարավորություն կստեղծի նշյալ ուղղություններով եւս համագործակցության խորացման եւ հետագա ընդլայնման համար:
2025 թվականի հունիսի 30-ին ԵՄ-ից ստացվել է ծանուցում համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերն ավարտելու մասին:
Վահան Կոստանյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, տվել պարզաբանումներ:
ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:
Համաձայնագրի տեքստը` այստեղ:
ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության տեսակետը ներկայացրել է խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը: Ըստ նրա` համաձայնագրում անորոշություններ կան` կապված համաձայնագրով նախատեսված համագործակցության որոշ դրույթների հետ: Նա հայտնել է, որ խմբակցությունը ձեռնպահ է քվեարկելու:
ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության անունից ելույթ է ունեցել Արման Եղոյանը` անդրադառնալով ընդդիմադիր գործընկերոջ մտահոգություններին:
Արտահերթ ելույթ է ունեցել ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը:
ԱԺ նախագահը ներողություն է խնդրել թեմայից շեղվելու համար եւ անդրադարձել Երեւանում օդի աղտոտվածության հիմնախնդրին` նշելով, որ այն հանրապետությունում շատ բարձր է, բարձր է նաեւ մայրաքաղաքում: Ալեն Սիմոնյանը շեշտել է, որ խնդիրն անհրաժեշտ է լուծել օրենսդրական ճանապարհով:
«Ենթադրում եմ, որ կլինեն օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք ինչ-որ խմբերի կվերաբերեն: Բայց մենք պետք է որոշենք` կամ մենք թույն ենք շնչում, տարբեր քաղցկեղային եւ մնացած այլ հիվանդություններից մեր հարազատներին կորցնում, կամ մենք որոշումներ ենք կայացնում»,-մասնավորապես ասել է ԱԺ նախագահը:
Խորհրդարանը քվեարկությամբ ընդունել է օրենքի նախագիծը եւ սպառելով օրակարգը` ավարտել արտահերթ նիստի աշխատանքը: