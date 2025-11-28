National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
28.11.2025
ԱԺ արտահերթ նիստում քննարկվել եւ ընդունվել է ՀՀ-ԵՄ համագործակցությանը վերաբերող համաձայնագիրը

ՀՀ Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածների համաձայն` Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 28-ին գումարվել է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ««Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ Եվրոպական միության ճգնաժամային կառավարման գործողություններում Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության շրջանակը սահմանելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծն էր:

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանի տեղեկացմամբ  համաձայնագիրը ստորագրվել է 2025 թվականի հունիսի 30-ին: Նշվել է, որ կողմերը ցանկանում են սահմանել ԵՄ ճգնաժամային կառավարման գործողություններին Հայաստանի մասնակցության ընդհանուր պայմանները` նման հնարավոր հետագա մասնակցության շրջանակը սահմանող համաձայնագրում յուրաքանչյուր որոշակի դեպքում` յուրաքանչյուր գործողության համար այդ պայմանները սահմանելու փոխարեն:

Հիմնական զեկուցողի խոսքով համաձայնագիրը հնարավորություն է ընձեռում ճգնաժամերի կառավարման ոլորտում լավագույնս օգտագործել Եվրոպական միության փորձն ու գիտելիքները: Հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ գործընկերության օրակարգը համալրվել է նաեւ անվտանգային եւ պաշտպանական ոլորտի համագործակցությամբ` համաձայնագիրը հնարավորություն կստեղծի նշյալ ուղղություններով եւս համագործակցության խորացման եւ հետագա ընդլայնման համար:

2025 թվականի հունիսի 30-ին ԵՄ-ից ստացվել է ծանուցում համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերն ավարտելու մասին:

Վահան Կոստանյանը  պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, տվել պարզաբանումներ:

ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:

Համաձայնագրի տեքստը` այստեղ:

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության տեսակետը ներկայացրել է խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը: Ըստ նրա` համաձայնագրում անորոշություններ կան` կապված համաձայնագրով նախատեսված համագործակցության որոշ դրույթների հետ: Նա հայտնել է, որ խմբակցությունը ձեռնպահ է քվեարկելու:

ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության անունից ելույթ է ունեցել Արման Եղոյանը` անդրադառնալով ընդդիմադիր գործընկերոջ մտահոգություններին:

Արտահերթ ելույթ է ունեցել ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը:

ԱԺ նախագահը ներողություն է խնդրել թեմայից շեղվելու համար եւ անդրադարձել Երեւանում օդի աղտոտվածության հիմնախնդրին` նշելով, որ այն հանրապետությունում շատ բարձր է, բարձր է նաեւ մայրաքաղաքում: Ալեն Սիմոնյանը շեշտել է, որ խնդիրն անհրաժեշտ է լուծել օրենսդրական ճանապարհով:

«Ենթադրում եմ, որ կլինեն օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք ինչ-որ խմբերի կվերաբերեն: Բայց մենք պետք է որոշենք` կամ մենք թույն ենք շնչում, տարբեր քաղցկեղային եւ մնացած այլ հիվանդություններից մեր հարազատներին կորցնում, կամ մենք որոշումներ ենք կայացնում»,-մասնավորապես ասել է ԱԺ նախագահը:

Խորհրդարանը քվեարկությամբ ընդունել է օրենքի նախագիծը եւ սպառելով օրակարգը` ավարտել արտահերթ նիստի աշխատանքը:

28.11.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
28.11.2025
Հիմք է դրվում առողջության մասին հոգ տանելու նոր համակարգին. Առողջապահության նախարար
ՀՀ ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նոյեմբերի 28-ին առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «Առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին» օրինագիծն ու կից երկու տասնյակից ավելի օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը տեղե...
28.11.2025
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույց
ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 08.12.2025 - 14:00, ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 19.12.2025 - 14:00: 1. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 01.12.2025 - 11:00, 2. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 09.12.2025 -11:00,  3. Տ...
28.11.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքի նախագծին
ՀՀ ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի` նոյեմբերի 28-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է «Արհեստակցական միությունների մասին» եւ «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող նախագծերի փաթեթը: Գործադիրն առաջարկել է վե...
28.11.2025
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
28.11.2025
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
