|
Արխիվ
|
28.11.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
28.11.2025
ԱԺ արտահերթ նիստում քննարկվել եւ ընդունվել է ՀՀ-ԵՄ համագործակցությանը վերաբերող համաձայնագիրը
ՀՀ Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածների համաձայն` Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 28-ին գումարվել է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ««Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ Եվրոպական միության ճգ...
28.11.2025
Հիմք է դրվում առողջության մասին հոգ տանելու նոր համակարգին. Առողջապահության նախարար
ՀՀ ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նոյեմբերի 28-ին առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «Առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին» օրինագիծն ու կից երկու տասնյակից ավելի օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը տեղե...
28.11.2025
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույց
ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 08.12.2025 - 14:00, ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 19.12.2025 - 14:00: 1. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 01.12.2025 - 11:00, 2. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 09.12.2025 -11:00, 3. Տ...
28.11.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքի նախագծին
ՀՀ ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի` նոյեմբերի 28-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է «Արհեստակցական միությունների մասին» եւ «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող նախագծերի փաթեթը: Գործադիրն առաջարկել է վե...
28.11.2025
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
28.11.2025
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...