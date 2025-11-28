ՀՀ ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի` նոյեմբերի 28-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է «Արհեստակցական միությունների մասին» եւ «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող նախագծերի փաթեթը:
Գործադիրն առաջարկել է վերացնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության, դատախազության մարմինների ծառայողների, ինչպես նաեւ դատավորների եւ Սահմանադրական դատարանի դատավորների համար արհեստակցական կազմակերպության մասնակից լինելու բացարձակ արգելքն ու նշված օրենքների իրավակարգավորումները համապատասխանեցնել Սահմանադրական դատարանի կայացրած համապատասխան որոշմանը:
Հիմնական զեկուցող, Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանը տեղեկացրել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում նախագծերի վերաբերյալ առաջարկներ չեն եղել: Կատարվել է տեխնիկական բնույթի փոփոխություն, որն էլ քվեարկությամբ ընդունվել է:
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել քննարկված հարցին: