Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքի նախագծին

ՀՀ ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի` նոյեմբերի 28-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է «Արհեստակցական միությունների մասին» եւ «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող նախագծերի փաթեթը:

Գործադիրն առաջարկել է վերացնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության, դատախազության մարմինների ծառայողների, ինչպես նաեւ դատավորների եւ Սահմանադրական դատարանի դատավորների համար արհեստակցական կազմակերպության մասնակից լինելու բացարձակ արգելքն ու նշված օրենքների իրավակարգավորումները համապատասխանեցնել Սահմանադրական դատարանի կայացրած համապատասխան որոշմանը:

Հիմնական զեկուցող, Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանը տեղեկացրել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում նախագծերի վերաբերյալ առաջարկներ չեն եղել: Կատարվել է տեխնիկական բնույթի փոփոխություն, որն էլ քվեարկությամբ ընդունվել է:

Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել քննարկված հարցին:

28.11.2025
Հիմք է դրվում առողջության մասին հոգ տանելու նոր համակարգին. Առողջապահության նախարար
ՀՀ ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նոյեմբերի 28-ին առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «Առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին» օրինագիծն ու կից երկու տասնյակից ավելի օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը տեղե...
28.11.2025
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույց
ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 08.12.2025 - 14:00, ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 19.12.2025 - 14:00: 1. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 01.12.2025 - 11:00, 2. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 09.12.2025 -11:00,  3. Տ...
28.11.2025
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
28.11.2025
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
