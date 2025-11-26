ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության նախաձեռնությամբ շրջանառության մեջ է դրվել «Հայաստանի Հանրապետությունում առկա քաղբանտարկյալների եւ նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման մասին» ԱԺ հայտարարության նախագիծը: Այն լրացնելու նպատակով Ազգային ժողովում նոյեմբերի 26-ին հրավիրվել էին խորհրդարանական լսումներ:
ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը բացման խոսքում ընդգծել է, որ լսումների թեման տեսանելի է, հանրության լայն շերտեր ամենօրյա ռեժիմով անդրադառնում են օրենքի խախտումների դեպքերին: Նա կարեւորել է եւս մեկ անգամ թեմայի բարձրաձայնումը, քաղաքական, հասարակական մտքի, վերլուծական եւ փորձագիտական գնահատականների, նաեւ իրավական հիմքերի առկայությամբ խնդիրների ներկայացումը: Ըստ խմբակցության ղեկավարի՝ լսումների համար հիմք է հանդիսացել, իրենց գնահատմամբ, ՀՀ-ում արձանագրվող ժողովրդավարության հետընթացը: Նշվել է, որ թեման քննարկվել է նաեւ ընդդիմադիր «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավորների հետ, ինչպես նաեւ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում:
Հիմնական զեկուցող, ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության անդամ Էլինար Վարդանյանի կարծիքով չեն գործում իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմները, իսկ քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքներ ու երաշխիքներ հռչակող օրենքները դարձել են զուտ հռչակագրային փաստաթղթեր: Նրա գնահատմամբ քաղաքական ճնշումներն ավելացել են, գրեթե 70 անձ քաղաքական դրդապատճառներով ենթարկվում է քրեական հետապնդման: Պատգամավորը խոսել է որոշ գործերի մանրամասներից: Այնուհետեւ ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչը բարձրաձայնել է հայտարարության նախագծի ձեւակերպումները:
Լսումների մասնակիցները ներկայացրել են իրենց նկատառումները, գնահատականներն ու առաջարկները, քննադատել իշխանությունների վարած քաղաքականությունը: Անդրադարձ է եղել դատական համակարգում առկա խնդիրներին: Ընդգծվել է անմեղության կանխավարկածի խախտումներին վերաբերող դրույթների կարեւորությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում վկայակոչվել են միջազգային իրավունքի նորմերին վերաբերող փաստաթղթերը: Ներկաները նշել են հարուցված գործերի մասով միջազգային կառույցների ու իրավապաշտպան կազմակերպությունների արձագանքների անհրաժեշտությունը:
Եզրափակիչ ելույթում Էլինար Վարդանյանը նշել է, որ բոլոր առաջարկները կքննարկվեն, որոշները կներառվեն հայտարարության նախագծի լրամշակված տարբերակում:
ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը եզրափակիչ ելույթում շնորհակալություն է հայտնել լսումների մասնակիցներին առաջարկների համար: Նշվել է, որ առաջիկայում ներպետական եւ միջազգային հարաբերությունների մակարդակում այս թեմայի շրջանակում միջոցառումներ են իրականացվելու: