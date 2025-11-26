National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
26.11.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել ՀՀ-ԵՄ համագործակցությանը վերաբերող համաձայնագիրը վավերացնելուն
ՀՀ ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 26-ի արտահերթ նիստում հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը տեղեկացրել է, որ պատգամավորների նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 28-ին հրավիրվող Ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում ««Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ Եվրոպական միության ճգնաժամային կառավարման գործողություններում Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության շրջանակը սահմանելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծն է:

Համաձայնագիրը հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացրել Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մնացական Սաֆարյանը: Նա նշել է, որ համաձայնագիրը ստորագրվել է 2025 թվականի հունիսի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ: Կողմերը ցանկանում են սահմանել ԵՄ ճգնաժամային կառավարման գործողություններին Հայաստանի մասնակցության ընդհանուր պայմանները՝ նման հնարավոր հետագա մասնակցության շրջանակը սահմանող համաձայնագրում յուրաքանչյուր որոշակի դեպքում՝ յուրաքանչյուր գործողության համար այդ պայմանները սահմանելու փոխարեն:

Հիմնական զեկուցողի խոսքով համաձայնագիրը հնարավորություն է ընձեռում ճգնաժամերի կառավարման ոլորտում լավագույնս օգտագործել Եվրոպական միության փորձն ու գիտելիքները: Հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ գործընկերության օրակարգը համալրվել է նաեւ անվտանգային եւ պաշտպանական ոլորտի համագործակցությամբ՝ համաձայնագիրը հնարավորություն կստեղծի նշյալ ուղղություններով եւս համագործակցության խորացման եւ հետագա ընդլայնման համար:

Փոխնախարարը նշել է, որ Հայաստանի մասնակցությունը ԵՄ առաքելություններին հնարավորություն կընձեռի կողմերի համապատասխան գերատեսչությունների միջեւ փոխգործակցության հաստատմանը կամ խորացմանը, ինչը տարբեր նախաձեռնությունների շրջանակներում կդյուրացնի հետագա համագործակցությունը: Համաձայնագիրը ԵՄ-ի հետ կդառնա այն իրավական շրջանակը, որը կկանոնակարգի այդ համագործակցությունը:

Մնացական Սաֆարյանը տեղեկացրել  է, որ Հայաստանի կողմից ԵՄ ճգնաժամային կառավարման քաղաքացիական գործողության համար գործուղված անձնակազմի, ինչպես նաեւ ԵՄ ճգնաժամային կառավարման ռազմական գործողության համար տրամադրված անձնակազմի եւ ուժերի կարգավիճակի հարցերը կարգավորվում են ուժերի կարգավիճակի մասին համապատասխան համաձայնագրով կամ առաքելության կարգավիճակի մասին համապատասխան հանաձայնագրով, եթե այդպիսի համաձայնագիր կնքվել է կամ ԵՄ եւ պետությունների միջեւ ցանկացած այլ այնպիսի կարգավորմամբ, որի շրջանակում իրականացվում է գործողությունը: Ըստ զեկուցողի՝ hամաձայնագրի կնքումը դիտարկվում է նաեւ որպես Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականությանը համահունչ գործնական քայլ Հայաստան-ԵՄ համագործակցության խորացման եւ չափանիշների ներդրման տեսանկյունից:

Փոխնախարարը հավելել է, որ այս տարվա հունիսի 30-ին Հայաստանը ստացել է ծանուցում՝ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերի ավարտի վերաբերյալ:

Զեկուցողը պատասխանել է հանձնաժողովի անդամների հարցերին, որոնք վերաբերել են ԵՄ ճգնաժամային կառավարման քաղաքացիական եւ ռազմական գործողություններին, ֆինանսական միջոցներին: Հարց է հնչել նաեւ օրենքի նախագծի՝ հրատապ համարելու վերաբերյալ: Հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը պարզաբանել է, որ դեկտեմբերի 2-ին Բրյուսելում տեղի է ունենալու Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի նիստը: Եվրամիության եւ Հայաստանի գործադիր մարմինների գործընկերները խնդրել են` եթե հնարավոր է, hամաձայնագիրը քննարկել եւ համապատասխան որոշում կայացնել մինչեւ այդ նիստը:

Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել օրենքի նախագծին: 

26.11.2025
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:   ...
26.11.2025
Առաջարկվում է ԱԱՀ-ի արտոնությունը երկարաձգել մեկ տարով՝ 2026 թ. հունվարի 1-ից մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ
ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նոյեմբերի 26-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկել է «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը: ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Գեւորգ Պապոյանի տեղեկացմամբ նախագծով առաջարկվում է Հայաuտանի Հանրապետության հարկային ...
26.11.2025
Մի շարք օրինագծեր քննարկվել են երկրորդ ընթերցմամբ
ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նոյեմբերի 26-ի հերթական նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է «Պետական տուրքի եւ պետական տուրքի համար կիրառված տույժերի համաներման մասին» օրենքի նախագիծը, որը, ինչպես տեղեկացրել է հիմնական զեկուցող, ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղ...
26.11.2025
Նախագծի ընդունումը միտված է ՀՀ-ում գնահատման գործունեության զարգացմանը
Նախագծի ընդունումը միտված է Հայաստանի Հանրապետությունում գնահատման գործունեության զարգացմանը՝ այն դարձնելով առավել մրցունակ, թափանցիկ եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող: Առաջարկվող կարգավորումները հնարավորություն կտան Հայաստանի Հանրապետությանը ներգրավվել միջազգային գնահատման շուկայում եւ ստեղ...
26.11.2025
ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը մասնակցել է ՍԾՏՀ ԽՎ 66-րդ գլխավոր վեհաժողովի աշխատանքներին
ՀՀ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանի գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցել է Սոֆիայում կայացած Սեւծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի (ՍԾՏՀ ԽՎ) 66-րդ գլխավոր վեհաժողովի լիագումար նիստի աշխատանքներին: Պատվիրակության կազմում ...
26.11.2025
Խորհրդարանական լսումներ. ուղիղ հեռարձակում
«Հայաստանի Հանրապետությունում առկա քաղբանտարկյալների եւ նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման մասին» ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության ներկայացրած Ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի վերաբերյալ հրավիրված խորհրդարանական լսումների ուղիղ հեռարձակումը: ...
26.11.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
26.11.2025
Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
