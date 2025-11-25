National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
25.11.2025
Հանձնաժողովը կողմ է քվեարկել ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագրի վավերացմանը
««Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների՝ ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի բնագավառում համագործակցության մասին» 2007 թվականի մայիսի 12-ի համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությունն ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 25-ի նիստում քննարկման է ներկայացրել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը:

Զեկուցողը նշել է, որ 2007 թվականին Հայաստանը, ի թիվս ԱՊՀ մասնակից այլ պետությունների, ստորագրել է ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագիր, որն այդուհետ արձանագրությամբ ենթարկվել է որոշակի փոփոխությունների: Փաստաթուղթը փոփոխություններով վավերացրել են մի շարք երկրներ, ուստի Հայաստանին եւս առաջարկվում է հաստատել արձանագրությունը՝ կից կանոնադրությամբ:

Արթուր Մարտիրոսյանը տեղեկացրել է, որ հիմնական փոփոխությունները կատարվել են կանոնադրության 1-ին եւ 4-րդ բաժիններում, ինչպես նաեւ ավելացվել է նոր՝ 5-րդ բաժինը: Փոփոխություններն ուղղված են համաձայնագրի իրավաբանական ձեւակերպումներին, խորհրդի գործառույթների հստակեցմանը, կառուցակարգի բարելավմանը: Հստակեցվել են նաեւ քարտուղարության դերին եւ լիազորություններին վերաբերող դրույթները, սահմանվել է խորհրդի նիստերի կազմակերպման եւ ֆինանսավորման կարգը:

Արձանագրությունը ստորագրել են Հայաստանը, Բելառուսը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Տաջիկստանը:

Զեկուցողը պատասխանել է հանձնաժողովի անդամների հարցերին:

Հարակից զեկուցող Ջուլիետա Ազարյանն առաջարկել է կողմ քվեարկել օրենքի նախագծին:

Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել նախաձեռնությանը: Առաջարկվել է այն ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում:

25.11.2025
ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավորները հանդիպել են ԵԱՀԿ ԽՎ փոխնախագահ, ԵԱՀԿ ԽՎ Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցչի հետ
ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանը, Լիլիթ Գալստյանը, Արմեն Գեւորգյանը, Արթուր Խաչատրյանը եւ Լեւոն Քոչարյանը նոյեմբերի 25-ին հանդիպել են ԵԱՀԿ ԽՎ փոխնախագահ, ԵԱՀԿ ԽՎ Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Լուիս Գրասայի  հետ: Պատգամավորները խոսել են Հայաստանի ներք...
25.11.2025
Ավարտվել է ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ համաժողովի աշխատանքը
Ազգային ժողովում նոյեմբերի 25-ին շարունակվել է ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ «Զարգացնելով խորհրդարանական բարեվարքության չափորոշիչները. ԵՄ Արեւելյան գործընկերության երկրները եւ ԵԱՀԿ տարածաշրջանային հեռանկարները դիտակետում» թեմայով համաժողովի աշխատանքը: Համաժողովի մասնակից փորձագետները եւ խորհրդարանականները շարունակել ե...
25.11.2025
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
25.11.2025
Արման Եղոյանը հյուրընկալել է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանին
ՀՀ ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը նոյեմբերի 25-ին հանդիպել է ՀՀ-ում Գերմանիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Կլաուդիա Բուշին: Ողջունելով դեսպանին՝ հանձնաժողովի նախագահը կարեւորել է Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջեւ հարաբերությունների դինամիկ զարգացումը եւ համագործա...
25.11.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
Նոյեմբերի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում տեղի կունենա Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կհրավիրի նոյեմբերի 28-ին՝ ժամը 09:00-ին, 414 դահլիճում: Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձ...
