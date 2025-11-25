National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
25.11.2025
Ավարտվել է ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ համաժողովի աշխատանքը
Ազգային ժողովում նոյեմբերի 25-ին շարունակվել է ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ «Զարգացնելով խորհրդարանական բարեվարքության չափորոշիչները. ԵՄ Արեւելյան գործընկերության երկրները եւ ԵԱՀԿ տարածաշրջանային հեռանկարները դիտակետում» թեմայով համաժողովի աշխատանքը:

Համաժողովի մասնակից փորձագետները եւ խորհրդարանականները շարունակել են խորհրդարանական բարեվարքության լավագույն փորձի վերաբերյալ ներկայացնել իրենց տեսակետներն ու դիտարկումները, որի նպատակն Արեւելյան Եվրոպայի եւ Հարավային Կովկասի երկրներին վարքագծի կանոնագրքեր մշակելու եւ արդյունավետ խորհրդարանական բարեվարքության մեխանիզմներ ներդնելու գործում աջակցելն է:

Օրվա պանելային քննարկումն ընթացել է «Խորհրդարանական բարեվարքության չափորոշիչների ներդրում. էթիկական նորմեր, խտրականության եւ ոտնձգությունների դեմ պայքար» թեմայի շրջանակում: Այս համատեքստում ելույթներ են ունեցել ՀՀ ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Թագուհի Ղազարյանը, Մեծ Բրիտանիայի անկախ խորհրդարանական չափորոշիչների մարմնի ղեկավար Լի Բրիջեսը, Սերբիայի Հանրապետության ԱԺ նախկին փոխնախագահ Գորդանա Կոմիքը, Սյուզի Ռիսը՝ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի անկախ դիմումների եւ բողոքարկումների քննության համակարգից, Արմեն Խուդավերդյանը՝ «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունից:

Անդրադառնալով խորհրդարանականների բարեվարքության հարցին՝ Թագուհի Ղազարյանը, մասնավորապես, նշել է, որ այժմ խորհրդարանում աշխատանքներ են ընթանում բարեվարքության կանոնագրքի շուրջ, ինչի հետ կապված ամենամեծ խնդիրը խորհրդարանական բոլոր ուժերի միջեւ բարեվարքության համընդհանուր, միասնական դիրքորոշման ձեւավորումն է: Գենդերային հարցերի կապակցությամբ էլ պատգամավորը հայտնել է, որ կանանց ներկայացվածության հարցը Հայաստանի խորհրդարանում քվոտավորվել է դեռեւս 1999 թվականին, երբ այն սահմանվել էր 5 տոկոս, սակայն կանանց ներկայացվածությունը հասել էր ընդամենը 3 տոկոսի: «Այս պահին մենք հասել ենք 37-38 տոկոս ներկայացվածության՝ չնայած սեռերի ներկայացվածության նվազագույն շեմը 30 տոկոսն է: Կարող ենք ասել, որ ներկայացվածության հարցը մեծ մասամբ լուծել ենք»,- ասել է Թագուհի Ղազարյանը՝ հավելելով, որ շարունակվում է խնդիր մնալ որոշումների կայացման հարցում կանանց ներգրավվածությունը:

Եզրափակիչ խոսքում ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը շնորհակալություն է հայտնել համաժողովի մասնակիցներին արդյունավետ քննարկումների համար:

Ամփոփելով համաժողովի աշխատանքը՝ ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ժողովրդավարացման վարչության պետ Կոնստանտին Վարձելաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել ՀՀ Ազգային ժողովին ջերմ ընդունելության եւ համաժողովը բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար:

25.11.2025
Հանձնաժողովը կողմ է քվեարկել ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագրի վավերացմանը
««Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների՝ ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի բնագավառում համագործակցության մասին» 2007 թվականի մայիսի 12-ի համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությունն ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության
25.11.2025
ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավորները հանդիպել են ԵԱՀԿ ԽՎ փոխնախագահ, ԵԱՀԿ ԽՎ Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցչի հետ
ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանը, Լիլիթ Գալստյանը, Արմեն Գեւորգյանը, Արթուր Խաչատրյանը եւ Լեւոն Քոչարյանը նոյեմբերի 25-ին հանդիպել են ԵԱՀԿ ԽՎ փոխնախագահ, ԵԱՀԿ ԽՎ Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Լուիս Գրասայի  հետ: Պատգամավորները խոսել են Հայաստանի ներք
25.11.2025
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
25.11.2025
Արման Եղոյանը հյուրընկալել է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանին
ՀՀ ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը նոյեմբերի 25-ին հանդիպել է ՀՀ-ում Գերմանիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Կլաուդիա Բուշին: Ողջունելով դեսպանին՝ հանձնաժողովի նախագահը կարեւորել է Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջեւ հարաբերությունների դինամիկ զարգացումը եւ համագործա
25.11.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
Նոյեմբերի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում տեղի կունենա Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կհրավիրի նոյեմբերի 28-ին՝ ժամը 09:00-ին, 414 դահլիճում: Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձ
