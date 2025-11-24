National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
24.11.2025
Ազգային ժողովում մեկնարկած ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ համաժողովում քննարկվել են խորհրդարանական բարեվարքության չափորոշիչները
1 / 29

ՀՀ Ազգային ժողովում նոյեմբերի 24-ին տեղի է ունեցել ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ «Զարգացնելով խորհրդարանական բարեվարքության չափորոշիչները. ԵՄ Արեւելյան գործընկերության երկրները եւ ԵԱՀԿ տարածաշրջանային հեռանկարները դիտակետում» թեմայով համաժողովը:

Համաժողովի նպատակը ԵԱՀԿ տարածաշրջանում խորհրդարանական բարեվարքության լավագույն փորձի փոխանակումն է՝ աջակցելու Արեւելյան Եվրոպայի եւ Հարավային Կովկասի երկրներին վարքագծի կանոնագրքեր մշակելու ու արդյունավետ խորհրդարանական բարեվարքության մեխանիզմներ ներդնելու գործում:

Բացման խոսքով հանդես է եկել ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը: «Երբ խորհրդարանները թափանցիկ են իրենց գործողություններում, ժողովրդավարությունն ավելի է ամրապնդվում, եւ, հետեւաբար, ավելի է ամրապնդվում քաղաքացիների վստահությունը: Մենք ունենք ընդհանուր ըմբռնում առ այն, որ մեր առջեւ ծառացած մարտահրավերներն աճում են: Կան մարտահրավերներ եւ խնդիրներ առ կոռուպցիա, արտաքին ազդեցություն, բայց այսօր կան ավելի նոր զարգացումներ: Մենք տեսնում ենք տեխնոլոգիական փոփոխություններ, որոնք լոբբինգն ավելի հեշտացնում եւ անտեսանելի են դարձնում: Ավելի միջամտություններ ենք տեսնում, որոնք կենտրոնանում են խոցելիության վրա եւ ի փորձ են դնում մեր իրական, քաղաքական համակարգի, ժողովրդավարական քաղաքական համակարգերի դիմակայունությունը: Եվ այս զարգացումները հստակեցնում են, որ բարեվարքությունը տրված չէ. բարեվարքությունը պետք է մշտապես, շարունակաբար պաշտպանվի, ամրապնդվի առ արդյունավետ ստանդարտներ, առ ինստիտուցիոնալ եւ  մշակութային, եւ քաղաքական, եւ սահմանադրական մշակույթ: Այսօր ես հպարտ եմ ասելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունն էական զարգացումների է հասնում այս ուղղությամբ»,- ասել է Վլադիմիր Վարդանյանը: «Ներդրվել են բարեվարքության ստուգման մեխանիզմներ, ունենք Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողո: Մենք ձգտում ենք կառուցել եւ կերտել այնպիսի համակարգեր, որոնք չեն կարող խախտվել անհատական կամ անձնական շահերով»,- նշել է նա:

Համաժողովի մասնակիցներին տեսաուղերձով դիմել է ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ տնօրեն Մարիա Թելալյանը: «Ես շատ շնորհակալ եմ Հայաստանի Ազգային ժողովին մեծահոգաբար ընդունելու համար այս համաժողովը Երեւանում: Այս միջոցառումն ընդգծում է մեր համատեղ հանձնառությունն առ բազմակողմ համագործակցություն, որպեսզի մենք կարողանանք միմյանց հետ ձեռք ձեռքի աշխատել եւ առաջ մղել հանրային բարեվարքության բարձր չափորոշիչները: ԵԱՀԿ մասնակից պետությունները վաղուց ճանաչել են, որ ժողովրդավարական կառավարումը՝ հիմնված օրենքի գերակայության եւ մարդու իրավունքների հարգանքի վրա, շատ կարեւոր է երկարաժամկետ անվտանգության եւ կայունության համար: Եվ, հետեւաբար, խորհրդարաններն ունեն կենսական դերակատարում այս առումով»,- ասել է Մարիա Թելալյանը:  ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ տնօրենը ցավով արձանագրել է, որ ժողովրդավարական ինստիտուտները ԵԱՀԿ տարածաշրջանում էլ ավելի մեծացող մարտահրավերների են բախվում, նաեւ վստահությունն է նվազում:

Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Վասիլիս Մարագոսը ողջույնի խոսքում անդրադարձել է խորհրդարանների բաց, թափանցիկ ու հաշվետվողական աշխատանքի կարեւորությանը, ինչը ժողովրդավարության լավագույն ցուցիչն է: Նրա գնահատմամբ էթիկայի ու թափանցիկության կանոնները, վարքագծային չափորոշիչներն են պաշտպանում ժողովրդավարական ինստիտուտներն անհարկի ազդեցություններից եւ ամրապնդում հանրային վստահությունը: Վասիլիս Մարագոսը խոսել է Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած վարքագծի կանոնների կարեւորության մասին:

Այնուհետեւ պանելային քննարկման շրջանակում խորհրդարանականներն անդրադարձել են կառավարման ոլորտում եւ ժողովրդավարական գործընթացներում հանրային բարեվարքության թեմային:

ԵԱՀԿ ԽՎ փոխնախագահ, Հարավային Կովկասի հարցերով ԵԱՀԿ ԽՎ հատուկ ներկայացուցիչ, Պորտուգալիայի խորհրդարանի անդամ Լուիս Գրասան փաստել է՝ խորհրդարանն անկյունաքար է ժողովրդավարական կառավարման համար, խորհրդարանի դերն առանձնահատուկ է քաղաքականության, հասարակության մեջ: Ընդգծվել է քաղհասարակության, մեդիայի, ակադեմիական շրջանակների հետ երկխոսությունը, միջազգային խորհրդարանական հարթակում համատեղ աշխատանքը: Նշվել է, որ հստակ է կապը ներառականության, բարեվարքության եւ հանրային վստահության միջեւ: Այս երեք հիմնասյուները, ըստ նրա, կարեւոր են ժողովրդավարության համար:

«Անկեղծությունը քաղաքականության մեջ եւ խորհրդարանների դերը՝ յուրահատո՞ւկ են արդյոք քաղաքական գործիչներըե խորագրով քննարկմանն Օքսֆորդի համալսարանի դոկտոր Մարչին Վալեցկին  անդրադարձել է նշել է, որ աշխարհում ժողովրդավարությունը ճնշումների է ենթարկվում: «Տարբեր երկրներում կոռուպցիան համարվում է ժողովրդավարության ամենամեծ մարտահրավերը: Ապատեղեկատվությունը նույնպես շատ մեծ սպառնալիք է: Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ ժողովրդավարությունը մուտք է գործում որոշիչ փուլ, ավտորիտար գործիչների կողմից աղդեցության է ենթարկվում, եւ նվազում է վստահությունը, աճում է բեւեռացումը: Այսպիսի միջավայրերում խորհրդարաններն առաջնագծում են, պատասխանատու են պաշտպանել բարեվարքության չափորոշիչները»,- ընդգծել է նա:

ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի գնահատմամբ էլ ամենաշատ քննադատվող մարմինը խորհրդարանն է: Այս համատեքստում նա խորհրդարանական թափանցիկության ու հրապարակային գործունեության եւ հետսովետական երկրներում օրենսդիր մարմնի մասին քարացած պատկերացումների մասին է խոսել:

«Խորհրդարանը, ըստ էության, հասարակության հայելին է, եւ մենք չենք կարող ժողովրդավարական պետություն կառուցել առանց խորհրդարանի»,- ընդգծել է հայ պատգամավորն ու հավելել. «Եթե դուք գոհ չեք ձեր խորհրդարանից, ուրեմն դուք գոհ չեք ձեր հասարակությունից: Սա ժողովրդավարական երկրներին է վերաբերում»: Նա կարեւորել է քաղհասարակության ակտիվ մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին: Վլադիմիր Վարդանյանը ներկայացրել է մեր երկրում կոռուպցիայի կանխարգելման, վարքագծի կանոնների սահմանման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը:

Համաժողովի երկրորդ պանելային քննարկումը նվիրված էր խորհրդարանականների վարքագծին:  «Խորհրդարանականների վարքագծի կանոնակարգը՝ որպես խորհրդարանական ներգրավվածության խթանման գործիքե թեմայով քննարկմանը ելույթներ են ունեցել ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արուսյակ Ջուլհակյանը,  չափորոշիչների հարցերով խորհրդարանական հանձնակատար Դանիել Գրինբերգը, Լիսաբոնի համալսարանից Լուիս Մասեդո Պինտո դե Սոուսան,  Շվեդիայի խորհրդարանից Ուլրիկ Նիլսոնը եւ այլք:

Ելույթ ունենալով՝ Արուսյակ Ջուլհակյանը, մասնավորապես, հայտնել է, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը վարքագծի կանոններ է մշակում կուսակցության անդամների համար, որը նախատեսվում է ընդունել մոտ ապագայում: Ըստ նրա՝ դա շատ կարեւոր է կուսակցության նկատմամբ հանրության վստահության  բարձրացման տեսանկյունից:  Արուսյակ Ջուլհակյանը խնդրահարույց է համարել Հայաստանի խորհրդարանում էթիկայի մշտական գործող  հանձնաժողով չունենալու հանգամանքը, ինչը պայմանավորված է գործող օրենսդրության կարգավորումներով: Հանձնաժողովի փոխնախագահը ներկայացրել է հիշյալ կարգավորումները, անդրադարձել այդ ուղղությամբ նախատեսված քայլերին, որոնք  ուղղված  են խնդրի կարգավորմանը:

 Շվեդիայի խորհրդարանական, Սահմանադրության հարցերով հանձնաժողովի անդամ  Ուլրիկ Նիլսոնը թեմայի շրջանակում անդրադարձել է Շվեդիայի օրենսդրական կարգավորումներին:

«Խորհրդարանական ներգրավվածության համապարփակ մոտեցում. շահերի բախման կառավարում» թեմայով պանելային հաջորդ քննարկմանը ներկայացվել են վարքագծի կանոնների սահմանման առանձնահատկությունները, կոռուպցիայի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները: Ներկայացվել է այս բնագավառում մի շարք երկրների փորձը:

ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ԵԱՀԿ ԽՎ-ում հայկական պատվիրակության ղեկավար, ԵԱՀԿ ԽՎ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ մարդասիրական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը մեր երկրի փորձն ու ձեռքբերումները ներկայացնելով՝ կարծիք է հայտնել, որ մեր երկրի խորհրդարանին անհրաժեշտ է հստակ բարեվարքության կանոնագիրք, քանի որ առկա է օրենսդրություն, հայտարարագրման համակարգ, բայց հաճախ անհստակության եւ օրենքի պահանջների մեկնաբանման խնդիր է առաջանում: Սարգիս Խանդանյանի գնահատմամբ պետք է շարունակաբար բարելավել օրենսդրությունը եւ զուհագեռ իրազեկման ուղղությամբ աշխատանքներ տանել: Նա ընդգծել է նաեւ քաղաքական գործիչների ու հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց կրթության հարցը:

Զեկուցողները փաստել են, որ ԵԱՀԿ տարածաշրջանում անհրաժեշտ է ուժեղացնել մեխանիզմները՝ ապահովելու հանրային բարեվարքությունը եւ բարձրացնելու վստահությունը ժողովրդավարական ինստիտուտների նկատմամբ: Ընդգծվել է, որ հանրային բարեվարքությունը ժողովրդավարական կառավարման հիմնաքարն է, որն ամրապնդվում է հանրային հաշվետվողականության եւ խորհրդարանների քաղաքական վստահելիության սկզբունքներով: Ժողովրդավարական գործընթացների առաջմղման տեսանկյունից անդրադարձ է եղել հակակոռուպցիոն հաստատությունների արդյունավետ գործունեությանն ու հակակոռուպցիոն մեխանիզմների կիրառմանը: Մտքեր են փոխանակվել շահերի բախման կանխարգելման մեխանիզմների, այս գործընթացում հասարակական հատվածի մասնակցության, հայտարարագրման գործընթացի վերաբերյալ:

Համաժողովի աշխատանքը կշարունակվի նոյեմբերի 25-ին:
 
 

24.11.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել քննարկված օրենքների նախագծերին
Նախագծերի ընդունումը պայմանավորված է իրավակիրառ պրակտիկայում առաջացած հարցերը կանոնակարգելու, օրենքներում առկա որոշ դրույթներ գործող օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու, ինչպես նաեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ից արտաքին հետախուզության գործունեության իրականացման բնագավառում օրենքով ամրագրված փոփոխություն...
24.11.2025
Հայաստանը բարձր է գնահատում Ռումինիայի հետ հարաբերությունների շարունակական, արգասաբեր զարգացումը. Սարգիս Խանդանյան
Հայաստանը բարձր է գնահատում Ռումինիայի հետ հարաբերությունների շարունակական, արգասաբեր զարգացումը: Մենք կարեւորում ենք երկու երկրների միջեւ խորհրդարանական, միջազգային հարթակներում արդյունավետ համագործակցությունը, բարեկամական խմբերի միջեւ ծավալվող աշխատանքը: Այս մասին ասել է ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությո...
24.11.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել Կառավարության հեղինակած օրենսդրական փաթեթին
ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 24-ի նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող եւ կից օրենքների նախագծերի փաթեթը: ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը նշել է, որ օրենսդրական ն...
24.11.2025
Սահմանվում են Եվրասիական տրանսպորտային միջանցքներում երթեւեկող տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի զանգվածները
Նախագծով սահմանվում են Եվրասիական տրանսպորտային միջանցքներում եւ երթուղիներում ներառված անդամ պետությունների ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթեւեկող տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի զանգվածները, սռնիներով բեռնվածությունն ու չափսերը: Այս մասին ասել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նա...
24.11.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ ԽՎ փոխնախագահի հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նոյեմբերի 24-ին հանդիպել է ԵԱՀԿ ԽՎ փոխնախագահ, ԵԱՀԿ ԽՎ Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Լուիս Գրասայի (Պորտուգալիա) հետ: ԵԱՀԿ ԽՎ փոխնախագահը դրական է գնահատել Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումները` նշելով, որ իրենք շարունակելու են աջակցել ...
24.11.2025
Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
24.11.2025
Ռուբեն Ռուբինյանն ընդունել է Ռումինիայի Սենատի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությանը
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը նոյեմբերի 24-ին հանդիպել է Ռումինիայի Սենատի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Տիտուս Կորլացեանի գլխավորած պատվիրակության հետ: Ռուբեն Ռուբինյանը նշել է, որ Հայաստանը կարեւորում է Ռումինիայի հետ համագործակցության եւ հարաբերությունների խորացումը, որը...
24.11.2025
Առաջարկվում են լրացումներ «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում
ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը քննարկման է ներկայացրել «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում առաջարկվող լրացումները: Նա նշ...
24.11.2025
Քննարկվել է 2025 թ. պետբյուջեի ինն ամիսների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունը
ԱԺ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 24-ին հրավիրված նիստում Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը ներկայացրել է 2025 թվականի պետական բյուջեի ինն ամիսների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունը: Հիմնական զեկուցողի խոսքով հաշվետու ժամանակահատվածում գործընկեր ...
24.11.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Ռումինիայի Սենատի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահի հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նոյեմբերի 24-ին ընդունել է Ռումինիայի Սենատի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Տիտուս Կորլացեանի գլխավորած պատվիրակությանը: Զրուցակիցների քննարկումների առանցքում են եղել Հայաստան-Ռումինիա միջխորհրդարանական կապերի զարգացմանը, ինչպես նաեւ ՀՀ-ԵՄ հարաբերություններ...
24.11.2025
Գործադիրն առաջարկում է շարքային կազմի 24-ամսյա պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը 2025 թ. ձմեռային զորակոչից սկսած կրճատել 6 ամսով
Կառավարությունն առաջարկում է շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 24-ամսյա ժամկետը փոխարինել 18-ամսյա ծառայությամբ՝ դրա գործողությունը տարածելով 2026 թվականի հունվարի 1-ից հետո պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվող քաղաքացիների վրա: Այդ մասին ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ...
24.11.2025
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
24.11.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:     ...
24.11.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
Նոյեմբերի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում տեղի կունենա Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կհրավիրի նոյեմբերի 28-ին՝ ժամը 09:00-ին, 414 դահլիճում: Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձ...
