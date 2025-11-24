Նախագծերի ընդունումը պայմանավորված է իրավակիրառ պրակտիկայում առաջացած հարցերը կանոնակարգելու, օրենքներում առկա որոշ դրույթներ գործող օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու, ինչպես նաեւ 2026 թվականի հունվարի 1-ից արտաքին հետախուզության գործունեության իրականացման բնագավառում օրենքով ամրագրված փոփոխությունների կիրարկման անհրաժեշտությամբ. ներկայացնելով «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» եւ «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենքների նախագծերը՝ ասել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Եսաի Մկրտչյանը:
Հարցն առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ՀՀ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 24-ի նիստում:
Ըստ զեկուցողի՝ 2026 թվականի հունվարի 1-ից ուժը կորցրած են ճանաչվելու ԱԱԾ հետախուզական ստորաբաժանմանը եւ հետախուզական գործունեությանը վերաբերող իրավակարգավորումները: Գործադիրն առաջարկում է առավել հստակ ամրագրել ազգային անվտանգության մարմինների կողմից իրականացվող արտաքին հակահետախուզական լիազորությունները: Նախագծերի ընդունման արդյունքում վարչապետի կողմից կսահմանվի նաեւ հետախուզական եւ հակահետախուզական մարմինների համագործակցության կարգը: Կկանոնակարգվի ազգային անվտանգության մարմինների կողմից տարբեր տեղեկատվական համակարգերից օգտվելու գործընթացը:
Եսաի Մկրտչյանը նշել է, որ ազգային անվտանգության մարմինների ծառայողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները կհամապատասխանեցվեն «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին: ԱԱԾ-ում կադրային համալրման գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով մասնագիտական հատուկ գիտելիքներ, հմտություններ եւ ունակություններ պահանջող պաշտոններում ծառայության ընդունվելու հնարավորություն կնախատեսվի 30-ից բարձր տարիք ունեցող անձանց համար: Որոշակիորեն կպարզեցվի սահմանապահ զորքերում եւ հատուկ ստորաբաժանումներում ծառայության անցնելու ընթացակարգը: Զեկուցողը տեղեկացրել է, որ կնախատեսվի նաեւ ազգային անվտանգության մարմինների ծառայողին քրեական հետապնդման ենթարկվելու դեպքում կադրերի տրամադրության տակ գտնվելու ամբողջ ժամանակահատվածում պաշտոնական դրույքաչափի 50 տոկոսի չափով ամսական հատուցում վճարելու պահանջ:
Առաջարկվում է նաեւ հստակեցնել պետական մարմինների, ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների եւ հյուպատոսական հիմնարկների թղթակցության առաքման կազմակերպումը:
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալն օրենքների նախագծերի քննարկումը համարել է հրատապ:
Հարակից զեկուցող, Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն առաջարկել է կողմ քվեարկել օրենսդրական նախաձեռնությանը՝ նշելով, որ ազգային անվտանգության ծառայության մարմինները պետք է պետության մեջ լիարժեք գործելու հնարավորություն ունենան:
Հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ օրենքների նախագծերն առաջարկվել է ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում: