National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
24.11.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
24.11.2025
Քննարկվել է 2025 թ. պետբյուջեի ինն ամիսների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունը
1 / 7

ԱԺ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 24-ին հրավիրված նիստում Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը ներկայացրել է 2025 թվականի պետական բյուջեի ինն ամիսների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունը:

Հիմնական զեկուցողի խոսքով հաշվետու ժամանակահատվածում գործընկեր երկրներում տնտեսական աճի տեմպերը դանդաղել են, բացառությամբ ԱՄՆ-ի: Նավթի միջազգային գինը 2025 թվականի ինն ամիսներին, համեմատած նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ, նվազել է 14,4 տոկոսով՝ կազմելով 71 դոլար: Պղնձի միջազգային գինը նույն ժամանակահատվածի համար աճել է 4,7 տոկոսով, պարենի միջազգային գինը եւս աճել է 6,3 տոկոսով:

Ներկայացնելով ինն ամիսների Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացումները՝ Վահե Հովհաննիսյանը նշել է, որ հունվար-սեպտեմբերին ապրանքների արտահանումը նվազել է 46,8 տոկոսով, որին նպաստել է ոսկու, արծաթի ու պլատինի վերաարտահանման կտրուկ նվազումը: Հայկական ծագման ապրանքների արտահանումն աճել է 9,1 տոկոսով:

Նույն ժամանակահատվածում ապրանքների ներմուծումը եւս նվազել է 33,4 տոկոսով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում մեր երկիր այցելած զբոսաշրջիկների քանակն աճել է 0,8 տոկոսով:

Հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է 7,6 տոկոսով՝ պայմանավորված հիմնականում ծառայությունների ու շինարարության ճյուղերի աճով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում միջին ամսական աշխատավարձն աճել է 5,3 տոկոսով՝ կազմելով 295.042 դրամ:

Ֆինանսների նախարարի խոսքով ինն ամիսներին գնաճն արագացել է՝ հաստատվելով ԿԲ թիրախային միջակայքում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում դրամը դոլարի դիմաց արժեւորվել է 1,2 տոկոսով, իսկ եվրոյի ու ռուբլու նկատմամբ արժեզրկվել է համապատասխանաբար 1,6 եւ 5,3 տոկոսներով:

Վահե Հովհաննիսյանի խոսքով տարեկան ծրագրով պլանավորված էին 2 տրիլիոն 837 մլրդ դրամ եկամուտ եւ 3 տրիլիոն 441 մլրդ դրամ ծախսեր, իսկ դեֆիցիտը՝ 604 մլրդ դրամ: Ինն ամիսների եկամուտների աճը կազմում է 14,3 տոկոս, իսկ ծախսերը նախորդ տարվա համեմատ աճել են 14,1 տոկոսով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում պետբյուջեի հարկային եկամուտների աճի բարձր տեմպը պահպանվել է՝ պայմանավորված հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացմամբ:

Հունվար-սեպտեմբերին պետական բյուջեի ծախսերը կազմել են 2 տրիլիոն 205 մլրդ դրամ օգտագործվել են 174 ծրագրերի մասով 47 բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների կողմից:

Ֆինանսների նախարարն ընդգծել է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում պետական բյուջեն կատարվել է 79,9 մլրդ դրամ պակասուրդով, ինչը պայմանավորված է եկամուտների գերակատարմամբ եւ ծախսերի ցածր կատարողականով: Պետական դրամային պարտքը նշյալ ժամանակահատվածում աճել է 6,7 տոկոսով, Կառավարության պարտքը՝ 7 տոկոսով, իսկ ԿԲ պարտքը մնացել է անփոփոխ:

Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը պատասխանել է նաեւ պատգամավորների հարցերին:

Մինչեւ երկու ամիս ժամկետով հետաձգվել է ««Պետական պարտքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթի եւ ««Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի քննարկումը:

24.11.2025
Ռուբեն Ռուբինյանն ընդունել է Ռումինիայի Սենատի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությանը
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը նոյեմբերի 24-ին հանդիպել է Ռումինիայի Սենատի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Տիտուս Կորլացեանի գլխավորած պատվիրակության հետ: Ռուբեն Ռուբինյանը նշել է, որ Հայաստանը կարեւորում է Ռումինիայի հետ համագործակցության եւ հարաբերությունների խորացումը, որը...
24.11.2025
Առաջարկվում են լրացումներ «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում
ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը քննարկման է ներկայացրել «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում առաջարկվող լրացումները: Նա նշ...
24.11.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Ռումինիայի Սենատի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահի հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նոյեմբերի 24-ին ընդունել է Ռումինիայի Սենատի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Տիտուս Կորլացեանի գլխավորած պատվիրակությանը: Զրուցակիցների քննարկումների առանցքում են եղել Հայաստան-Ռումինիա միջխորհրդարանական կապերի զարգացմանը, ինչպես նաեւ ՀՀ-ԵՄ հարաբերություններ...
24.11.2025
Գործադիրն առաջարկում է շարքային կազմի 24-ամսյա պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը 2025 թ. ձմեռային զորակոչից սկսած կրճատել 6 ամսով
Կառավարությունն առաջարկում է շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 24-ամսյա ժամկետը փոխարինել 18-ամսյա ծառայությամբ՝ դրա գործողությունը տարածելով 2026 թվականի հունվարի 1-ից հետո պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվող քաղաքացիների վրա: Այդ մասին ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ...
24.11.2025
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
24.11.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:     ...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան