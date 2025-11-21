Օրենքի նախագծի ընդունմամբ կապահովվի քրեադատավարական նորմերի համապատասխանությունը Սահմանադրությանը եւ կլրացվեն օրենսդրական բացերը, որոնք արձանագրվել են ՍԴ 2024 թվականի հունիսի 4-ի եւ 2025 թվականի փետրվարի 5-ի որոշումներով: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը:
ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 21-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:
Մասնավորապես, առաջարկվում է ռեաբիլիտացիայի իրական հնարավորություն ընձեռել այն անձանց, ովքեր, օրենքով չնախատեսված լինելով հանդերձ, ներգրավվել են քրեական գործընթացների մեջ՝ քրեական պատասխանատվության համար նախատեսված տարիքային շեմին չհասնելու պայմաններում: Հաջորդ կարգավորմամբ առաջարկվում է նախատեսել անհրաժեշտ կառուցակարգեր եւ ընթացակարգեր՝ խափանման միջոցի կիրառման վերաբերյալ վերջնական դատական ակտը նոր հանգամանքի հիմքով վերանայելու համար:
Հարակից զեկուցող Ալխաս Ղազարյանը կոչ է արել կողմ քվեարկել օրենքի նախագծին:
Օրենսդրական նախաձեռնությունը ստացել է դրական եզրակացություն: