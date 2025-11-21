ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 21-ի հերթական նիստում քննարկվել է ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության հեղինակած «Հայաստանի Հանրապետությունում առկա քաղբանտարկյալների եւ նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման մասին» հայտարարության նախագիծը:
«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը ներկայացրել է հայտարարության նախագիծը՝ ընդգծելով ընդունման հրատապությունը:
Հիմնական զեկուցողը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին՝ ներկայացնելով պարզաբանումներ հայտարարության տեքստի վերաբերյալ:
Եզրափակիչ ելույթում Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը նշել է, որ նախագիծը որեւիցէ հավելյալ արժեք քննարկմանը չի փոխանցում: «Ժողովրդավարությունն ամենօրյա գործընթաց է: Ես չեմ տեսնում ՀՀ-ում ժողովրդավարության հետնահանջի նախադրյալներ: Բայց ցանկացած ժողովրդավար պետություն կարող է բախվել նման խնդրի: Սակայն այն հանգամանքը, որ անկեղծ եւ շահագրգիռ քննարկվում է այս հարցը, վկայում է մեր բոլորի պատրաստակամությունը, որպեսզի խուսափենք հետագայում նման խնդիրների առաջացումից»,- ասել է Վլադիմիր Վարդանյանը:
Եզրափակիչ ելույթում Էլինար Վարդանյանն անդրադարձել է ելույթներում հնչեցված հարցերին՝ պատասխանելով նրանց դիտարկումներին: Հիմնական զեկուցողի առաջարկով հարցի քննարկումը հետաձգվել է մինչեւ երկու ամիս ժամկետով: