National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
20.11.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
20.11.2025
Մարիա Կարապետյանը ելույթ է ունեցել ԵԱՀԿ ԽՎ աշնանային նստաշրջանում
1 / 1

Ստամբուլում ընթացող ԵԱՀԿ ԽՎ աշնանային նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցում է վեհաժողովում Ազգային ժողովի պատվիրակությունը՝ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, պատվիրակության ղեկավար Սարգիս Խանդանյանի գլխավորությամբ: Նստաշրջանի ընթացքում ելույթ է ունեցել ԱԺ պատվիրակության անդամ Մարիա Կարապետյանը:

«Շնորհակալություն, տիկին նախագահ, հարգելի գործընկերներ,

Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատմական քայլ կատարեցին՝ նախաստորագրելով խաղաղության համաձայնագիրը եւ վերահաստատելով բոլոր հաղորդակցությունները վերաբացելու իրենց հանձնառությունը՝ հիմնված ինքնիշխանության եւ իրավազորության նկատմամբ լիակատար հարգանքի վրա: Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգներն էլ պայմանավորվել են աշխատել միմյանց եւ փոխհամաձայնեցված այլ գործընկերների հետ՝ «Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման» նախագծի վրա:

Սա լայնածավալ ենթակառուցվածքային ծրագիր է նոր երկաթուղիների, գազի եւ նավթի խողովակաշարերի, էլեկտրաէներգիայի ու ինտերնետի մալուխների անցկացման համար ամբողջ Հայաստանում:

Այս առումով, հարգելի գործընկերներ, Հարավային Կովկասում ենթակառուցվածքային նախագծերի մասին խոսելիս չափազանց կարեւոր է օգտագործել լեգիտիմ տերմինաբանությունը, որը փոխադարձ համաձայնեցված է եւ հարգում է տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության սկզբունքները:

Ադրբեջանն այս հոկտեմբերին հայտարարեց, որ վերացնում է իր տարածքով Հայաստան ապրանքների տարանցման նկատմամբ բոլոր սահմանափակումները, եւ նախագահ Ալիւեը դա համարեց հստակ նշան, որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջեւ խաղաղությունը գոյություն ունի ոչ միայն թղթի վրա, այլեւ գործնականում: Հայաստանն իր երախտագիտությունն է արտահայտել այս կապակցությամբ եւ պատրաստակամություն հայտնել տարանցում ապահովել Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի երկու մասերի միջեւ՝ այսօր մեր տարածքում առկա ճանապարհներով:

Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան հացահատիկի փոխադրումը Ղազախստանից ու Ռուսաստանից ցույց է տալիս, որ ավելի լայն տարածաշրջանն ընդունում է խաղաղության փաստը եւ արդեն օգուտներ է քաղում հաղորդակցությունների ապաշրջափակումից:

Հարավային Կովկասում Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը կարող են ամրապնդել միմյանց, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի դերը՝ որպես կարեւորագույն տարանցիկ հանգույց, որը կապում է Եվրոպան, Սեւ ծովը, Թուրքիան, Կասպից ծովը եւ Կենտրոնական Ասիան:

Մենք հույս ունենք, որ շատ շուտով կունենանք նաեւ բաց ցամաքային սահման ու դիվանագիտական հարաբերություններ մեր հարեւան Թուրքիայի հետ:

Ամփոփելով՝ այս նոր տարածաշրջանային միջավայրը իրական հնարավորություններ է բացում Եվրոպական միության Գլոբալ դարպասների ռազմավարության եւ Միջին միջանցքի համար:

Շնորհակալություն»,- ասել է Մարիա Կարապետյանը:

ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան