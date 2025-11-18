National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
18.11.2025

18.11.2025
Վաշինգտոնի հայտարարությունը դնում է ամուր հիմք համագործակցության եւ հարաբերությունների զարգացման նոր դարաշրջանի համար. Սարգիս Խանդանյան
ԵԱՀԿ ԽՎ-ում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության ղեկավար, ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը ելույթ է ունեցել Ստամբուլում ընթացող ԵԱՀԿ ԽՎ աշնանային 23-րդ նստաշրջանի «Կամրջող հեռանկարներ. երկխոսության, միջնորդության եւ վստահության ամրապնդումն անորոշության դարաշրջանում» խորագրով նիստում (Bridging Perspectives: Reinforcing Dialogue, Mediation, and Trust in an Era of Uncertainty):

«Տիկի՛ն նախագահող,

Նախեւառաջ, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Թուրքիայի պատվիրակությանը՝ Ստամբուլում հյուրընկալելու համար եւ շնորհավորել 23-րդ աշնանային նիստի գերազանց կազմակերպման առթիվ:

Սիրելի՛ գործընկերներ,

Մեր նախորդ նստաշրջանների ընթացքում մենք արտահայտել ենք հույս եւ զգուշավոր լավատեսություն առ այն, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը խաղաղության հասնելու նախաշեմին են: Այսօր այս խորհրդարանական վեհաժողովի պատմության մեջ առաջին անգամ ես պատիվ ունեմ ուրախությամբ հայտարարելու, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղություն է հաստատվել:

Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված պատմական խաղաղության հռչակագիրն ամուր եւ իրական հանձնառություն է երկու երկրների կողմից՝ առաջ մղելու խաղաղության գործընթացը եւ վերջապես փակելու հակամարտության էջը: Մենք գնահատում ենք Միացյալ Նահանգների կարեւոր դերը եւ նախագահ Թրամփի առաջնորդությունը, ով, իսկապես, իրականություն է դարձրել մեր այսօրվա քննարկման թեման:

Վաշինգտոնի հայտարարությունը դնում է ամուր հիմք համագործակցության եւ հարաբերությունների զարգացման նոր դարաշրջանի համար՝ հիմնված ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անխախտելիության հարգանքի վրա:

Այն նաեւ ծառայում է որպես առաջ շարժվելու հիմք՝ մնացած բոլոր հարցերը լուծելու համար, ներառյալ՝ մեր երկու երկրների միջեւ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումը, որը նախաստորագրվել էր վաշինգտոնյան գագաթնաժողովի ընթացքում:

Տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման վերաբերյալ մեր քննարկումները հիմա դարձել են առավել քան գործնական՝ ներառելով TRIPP ուղու իրագործմանն ուղղված քայլերը՝ Հայաստանի «Խաղաղության խաչմերուկ» նախաձեռնության շրջանակում: Այս ուղին կնպաստի ոչ միայն Հարավային Կովկասի տարածաշրջանին, այլ նաեւ կունենա գլոբալ նշանակություն՝ կապելով Կենտրոնական Ասիան Եվրոպային:

Անցնելիք ճանապարհը մեզնից պահանջում է համբերություն եւ հոգատարություն՝ փոխադարձ վստահություն կառուցելու համար: Վստահության կառուցման կարեւոր քայլ էր ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացի եւ հարակից կառույցների փակումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համատեղ դիմումի հիման վրա:

Եվ վերջապես, այստեղ՝ Թուրքիայում գտնվելով, չեմ կարող չարտահայտել իմ լավատեսությունը, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նույնպես շուտով կբերի դրական արդյունքներ: Այժմ ընթացող կառուցողական եւ ակտիվ քաղաքական երկխոսությունը մեզ հույս է տալիս, որ այն շուտով կվերածվի մեր հարաբերությունների ինստիտուցիոնալացման, սահմանների բացման եւ ավելի լայն համագործակցության:

Շնորհակալ եմ»,- ասել է Սարգիս Խանդանյանը:

18.11.2025
Մեզ համար միանշանակ է, որ խաղաղության կարեւորագույն հիմքերից են ժողովրդավարական ընտրությունները. Արթուր Հովհաննիսյանը ելույթ է ունեցել ԵԱՀԿ ԽՎ-ում
ԵԱՀԿ ԽՎ-ում Ազգային ժողովի պատվիրակությունը՝ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, պատվիրակության ղեկավար Սարգիս Խանդանյանի գլխավորությամբ, մասնակցում է Ստամբուլում ընթացող վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի աշխատանքներին: ՀՀ ԱԺ պատվիրակության անդամ Արթուր Հովհաննիսյանը հանդես է եկել...
18.11.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի նոյեմբերի 21-ին՝ ժամը 11:00-ին, 314 դահլիճում: Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա նոյեմբերի 24-ին՝ ժամը 11:00-ին, 414 դահլիճում: Նոյեմբերի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում տեղի կունենա Տնտեսական հար...
18.11.2025
Հանրային քննարկում «Մարտի 1-ի գործի» վերաբերյալ
ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը նոյեմբերի 18-ին կազմակերպել էր հանրային քննարկում՝ «Մարտի 1-ի գործի» քննությունը նախորդող ժամանակահատվածում, «Մարտի 1-ի գործի» վերաիմաստավորումը «Ֆարմանյանը եւ այլք ընդդեմ Հայաստանի» գործով կայացված վճռի լույսի ներքո» թեմա...
18.11.2025
Տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակությունների միջեւ երկկողմ հանդիպում
ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի 23-րդ աշնանային նստաշրջանի շրջանակում Ստամբուլում նոյեմբերի 18-ին կայացել է երկկողմ հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակությունների միջեւ: Այն տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների նախագահների միջեւ հոկտեմբերի 21-ին Ժնեւում կայացած քն...
