ԵԱՀԿ ԽՎ-ում Ազգային ժողովի պատվիրակությունը՝ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, պատվիրակության ղեկավար Սարգիս Խանդանյանի գլխավորությամբ, մասնակցում է Ստամբուլում ընթացող վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի աշխատանքներին:
ՀՀ ԱԺ պատվիրակության անդամ Արթուր Հովհաննիսյանը հանդես է եկել ելույթով:
«2021 թվականին Հայաստանի ժողովուրդը խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում հստակ ձեւակերպել է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու իր ձգտումը, եւ մենք՝ որպես կառավարող թիմ, ամեն բան արել ենք հարեւանների հետ բարիդրացիական եւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար: Այսօր կարող եմ արձանագրել, որ օգոստոսի 8-ից՝ Վաշինգտոնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ ստորագրված խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո, խաղաղությունն այլեւս իրականություն է:
Մեզ համար միանշանակ է, որ խաղաղության կարեւորագույն հիմքերից են ժողովրդավարական ընտրությունները, որոնց պարագայում է հնարավոր մարդու իրավունքների եւ միջազգային պարտավորությունների հարգումն ու պահպանումը:
Այստեղ է, որ մենք բախվում ենք ժողովրդավարության վրա հարձակումների թե՛ ուղիղ, թե՛ հիբրիդային գործիքների միջոցով: Երկու օր առաջ Հայաստանի խոշոր քաղաքներից մեկում մենք տեսանք այս ամենը, բայց ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ հաղթեցին ժողովրդավարությունն ու խաղաղության օրակարգը:
2026 թվականի ամռանը Հայաստանում լինելու են հերթական խորհրդարանական ընտրություններ, եւ էլ ավելի մեծ ուժեր են կենտրոնացվելու մեր ժողովրդավարությանը վնասելու, ժողովրդից իշխանությունը գողանալու համար:
Հենց այստեղ է, որ մենք ակնկալում ենք շարունակական աջակցություն ժողովրդավարությունը պաշտպանելու եւ խաղաղության օրակարգն անշրջելի դարձնելու համար:
Եվ ես վստահ եմ, որ մեր համագործակցության արդյունքում ժողովրդավարությունը հաղթելու է, խաղաղությունը հաղթելու է:
Եվ ես նաեւ շնորհակալ եմ թուրքական կողմին՝ ջերմ ընդունելության ու միջոցառման կազմակերպման բարձր մակարդակի համար»,- ասել է Արթուր Հովհաննիսյանը: