18.11.2025
Մեզ համար միանշանակ է, որ խաղաղության կարեւորագույն հիմքերից են ժողովրդավարական ընտրությունները. Արթուր Հովհաննիսյանը ելույթ է ունեցել ԵԱՀԿ ԽՎ-ում
ԵԱՀԿ ԽՎ-ում Ազգային ժողովի պատվիրակությունը՝ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, պատվիրակության ղեկավար Սարգիս Խանդանյանի գլխավորությամբ, մասնակցում է Ստամբուլում ընթացող վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի աշխատանքներին:

ՀՀ ԱԺ պատվիրակության անդամ Արթուր Հովհաննիսյանը հանդես է եկել ելույթով:

«2021 թվականին Հայաստանի ժողովուրդը խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում հստակ ձեւակերպել է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու իր ձգտումը, եւ մենք՝ որպես կառավարող թիմ, ամեն բան արել ենք հարեւանների հետ բարիդրացիական եւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար: Այսօր կարող եմ արձանագրել, որ օգոստոսի 8-ից՝ Վաշինգտոնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ ստորագրված խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո, խաղաղությունն այլեւս իրականություն է:

Մեզ համար միանշանակ է, որ խաղաղության կարեւորագույն հիմքերից են ժողովրդավարական ընտրությունները, որոնց պարագայում է հնարավոր մարդու իրավունքների եւ միջազգային պարտավորությունների հարգումն ու պահպանումը:

Այստեղ է, որ մենք բախվում ենք ժողովրդավարության վրա հարձակումների թե՛ ուղիղ, թե՛ հիբրիդային գործիքների միջոցով: Երկու օր առաջ Հայաստանի խոշոր քաղաքներից մեկում մենք տեսանք այս ամենը, բայց ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ հաղթեցին ժողովրդավարությունն ու խաղաղության օրակարգը:

2026 թվականի ամռանը Հայաստանում լինելու են հերթական խորհրդարանական ընտրություններ, եւ էլ ավելի մեծ ուժեր են կենտրոնացվելու մեր ժողովրդավարությանը վնասելու, ժողովրդից իշխանությունը գողանալու համար:

Հենց այստեղ է, որ մենք ակնկալում ենք շարունակական աջակցություն ժողովրդավարությունը պաշտպանելու եւ խաղաղության օրակարգն անշրջելի դարձնելու համար:

Եվ ես վստահ եմ, որ մեր համագործակցության արդյունքում ժողովրդավարությունը հաղթելու է, խաղաղությունը հաղթելու է:

Եվ ես նաեւ շնորհակալ եմ թուրքական կողմին՝ ջերմ ընդունելության ու միջոցառման կազմակերպման բարձր մակարդակի համար»,- ասել է Արթուր Հովհաննիսյանը:

18.11.2025
Վաշինգտոնի հայտարարությունը դնում է ամուր հիմք համագործակցության եւ հարաբերությունների զարգացման նոր դարաշրջանի համար. Սարգիս Խանդանյան
ԵԱՀԿ ԽՎ-ում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության ղեկավար, ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը ելույթ է ունեցել Ստամբուլում ընթացող ԵԱՀԿ ԽՎ աշնանային 23-րդ նստաշրջանի «Կամրջող հեռանկարներ. երկխոսության, միջնորդության եւ վստահության ամրապնդումն անորոշության դարաշրջանում» խո...
18.11.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի նոյեմբերի 21-ին՝ ժամը 11:00-ին, 314 դահլիճում: Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա նոյեմբերի 24-ին՝ ժամը 11:00-ին, 414 դահլիճում: Նոյեմբերի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում տեղի կունենա Տնտեսական հար...
18.11.2025
Հանրային քննարկում «Մարտի 1-ի գործի» վերաբերյալ
ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը նոյեմբերի 18-ին կազմակերպել էր հանրային քննարկում՝ «Մարտի 1-ի գործի» քննությունը նախորդող ժամանակահատվածում, «Մարտի 1-ի գործի» վերաիմաստավորումը «Ֆարմանյանը եւ այլք ընդդեմ Հայաստանի» գործով կայացված վճռի լույսի ներքո» թեմա...
18.11.2025
Տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակությունների միջեւ երկկողմ հանդիպում
ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի 23-րդ աշնանային նստաշրջանի շրջանակում Ստամբուլում նոյեմբերի 18-ին կայացել է երկկողմ հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակությունների միջեւ: Այն տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների նախագահների միջեւ հոկտեմբերի 21-ին Ժնեւում կայացած քն...
