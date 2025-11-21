Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի նոյեմբերի 21-ին՝ ժամը 11:00-ին, 314 դահլիճում:
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա նոյեմբերի 24-ին՝ ժամը 11:00-ին, 414 դահլիճում:
Նոյեմբերի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում տեղի կունենա Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը
նիստ կհրավիրի նոյեմբերի 28-ին՝ ժամը 09:00-ին, 414 դահլիճում:
Նոյեմբերի 24-ին՝ ժամը 15:00-ին, 214 դահլիճում նիստ կգումարի Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը:
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 25-ին՝ ժամը 14:00-ին, 414 դահլիճում:
Նոյեմբերի 26-ին՝ ժամը 15:00-ին, 114 դահլիճում կկայանա Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: