Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
21.11.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
1 / 1

Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի նոյեմբերի 21-ին՝ ժամը 11:00-ին, 314 դահլիճում:

Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա նոյեմբերի 24-ին՝ ժամը 11:00-ին, 414 դահլիճում:

Նոյեմբերի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում տեղի կունենա Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:

Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կհրավիրի նոյեմբերի 28-ին՝ ժամը 09:00-ին, 414 դահլիճում:

Նոյեմբերի 24-ին՝ ժամը 15:00-ին, 214 դահլիճում նիստ կգումարի Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը:

Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 25-ին՝ ժամը 14:00-ին, 414 դահլիճում:

Նոյեմբերի 26-ին՝ ժամը 15:00-ին, 114 դահլիճում կկայանա Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:

21.11.2025
Փոփոխություններ են առաջարկվում ՀՀ քրեական օրենսգրքում
ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նոյեմբերի 21-ի նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկել է Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը: ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանի տեղեկացմամբ  նախագծով փոփոխություններ են առաջարկվում օրենսգրքի 443-րդ եւ 444-ր...
21.11.2025
Տեղի կունենան խորհրդարանական լսումներ
Նոյեմբերի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, ԱԺ նիստերի դահլիճում «Հայաստանի Հանրապետությունում առկա քաղբանտարկյալների եւ նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման մասին» ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության ներկայացրած Ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի վերաբերյալ տեղի կունենան խորհրդարանական լսումներ: ...
21.11.2025
Հանձնաժողովում քննարկվել է «Հայաստան» խմբակցության հեղինակած «ՀՀ-ում առկա քաղբանտարկյալների եւ նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման մասին» հայտարարության նախագիծը
ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 21-ի հերթական նիստում քննարկվել է  ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության հեղինակած «Հայաստանի Հանրապետությունում առկա քաղբանտարկյալների եւ նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման մասին» հայտարարության նախագիծը:  «Հայաստան» խմբակցության...
21.11.2025
Հանձնաժողովի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են կիբեռանվտանգությանը եւ պետական տուրքին վերաբերող օրենսդրական առաջարկները
«Կիբեռանվտանգության մասին», «Հանրային տեղեկությունների մասին» եւ կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթն ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվել է երկրորդ ընթերցմամբ: Առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում առաջարկների հիմ...
21.11.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
