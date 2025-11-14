ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Շվեդիա բարեկամական խմբի ղեկավար Հռիփսիմե Գրիգորյանը նոյեմբերի 14-ին հանդիպել է Հայաստանում Շվեդիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Եվա Սունդքվիսթի հետ:
Քննարկվել են Հայաստանի եւ Շվեդիայի միջեւ համագործակցության խորացմանն ու միջխորհրդարանական կապերի ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր:
Հռիփսիմե Գրիգորյանը կարեւորել է Շվեդիայի աջակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգին` բարձր գնահատելով ՄԱԶԾ «Նոր Հայաստան` ժամանակակից խորհրդարան» ծրագիրը, ինչպես նաեւ շարունակական աջակցությունը մեր երկրի ժողովրդավարական գործընթացներին: Պատգամավորը բարձր է գնահատել նաեւ «Դիմակայուն Սյունիքի թիմ Եվրոպա» նախաձեռնությունը, որը Հայաստանի հարավային շրջանի անվտանգության եւ տնտեսական ներուժի զարգացման ազդակ կարող է հանդիսանալ: