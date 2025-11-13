National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
13.11.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
13.11.2025
Այսօրվա Հայաստանը պետություն է, որի ճակատագրի ղեկն իր եւ իր ժողովրդի ձեռքին է. ՀՀ վարչապետ
1 / 2

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եզրափակիչ ելույթում նախ անդրադարձել է այս օրերին խորհրդարանում բյուջետային քննարկումների տրամաբանությանը, խոսել ներքին ու արտաքին քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ ընդդիմադիր գործիչների հնչեցրած հայտարարությունների ու մեղադրանքների մասին ու հակափաստարկներ ներկայացրել:

«Հայաստանի Հանրապետությունը 2025 թվականին երկիր է, որն ի վիճակի է առերեսվել իր խնդիրներին եւ իր ճակատագրին»,- ընդգծել է ՀՀ վարչապետը:

Խաղաղության գաղափարի շուրջ հնչած տեսակետների մասով Նիկոլ Փաշինյանը փաստել է. «Խաղաղությունն այն է, որ 1 տարի 8 ամիս Հայաստանի սահմաններում փոխհրաձգությունից զինվոր չի զոհվում: Խաղաղությունն այն է, որ սահմանամերձ բնակավայրերում արդեն երեք ամիս կրակոցների ձայն մարդիկ չեն լսում:  Խաղաղությունն այն է, որ գնացք է մտել Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով...»:

Վարչապետն անդրադարձել է ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական մի շարք իրողություններին ու արձանագրել, որ եթե 2018 թվականի դրությամբ իրենք իշխանության չլինեին, ուրիշը լիներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը չէր լինելու: «Սա առաքելություն է, եւ մենք այս առաքելությունն անում ենք: 2021 թվականին ընտրություն էինք անում, ասեցի, եթե մեր ժողովուրդը որոշի՝ ինձ գնդակահարելու է, ես լուռումունջ պատի տակ կանգնելու եմ: Հիմա էլ եմ ասում: Բայց եթե այն ժամանակ շփոթված էինք ինչ-որ առումով, հիմա վստահ ենք: Հիմա ես վստահ եմ այն ճանապարհի մեջ, որն անցել ենք»,- նշել է Նիկոլ Փաշինյանը:

Խոսելով իշխանության ծրագրերի մասին՝ գործադիրի ղեկավարը փաստել է. «Մեր ամենաառաջին եւ ամենակարեւոր ծրագիրը եղել է ՀՀ հարատեւությունն ապահովելը: Մենք ապահովում ենք ՀՀ հարատեւությունը՝ որպես ինքնիշխան պետություն»:

ՀՀ վարչապետի դիտարկմամբ պատմական շրջադարձ է տեղի ունեցողը, Հայաստանը պատմության ընթացքում պետություն լինելու, բարեկեցիկ, երջանիկ, անկախ ու անվտանգ լինելու այսպիսի հնարավորություն երբեք չի ունեցել: «Խոսքը վերջին 5 տարվա մասին չէ: Խոսքը վերջին 500 տարվա մասին է»,- նշել է Նիկոլ Փաշինյանն եւ հավելել. «Մենք այդ խնդիրը լուծել ենք շատ դառը, դաժան փորձությունների միջով անցնելով: Մենք այս անկախությունը ձեռք ենք բերել մեր նահատակների կյանքի գնով»: Գործադիրի ղեկավարի գնահատմամբ Հայաստանն ապրում է իր վերջին 500 տարվա պատմության լավագույն շրջանը:

ՀՀ վարչապետը մանրամասն խոսել է տնտեսական քաղաքականության դրական տեղաշարժերի, ֆինանսական աճի միտումների, մարզերի համաչափ զարգացման, գործարար ոլորտի համար ստեղծված բարենպաստ միջավայրի եւ բազմաթիվ ոլորտներում իրականացված բարեփոխումների մասին:

Բյուջեի նախագծի քննարկումն ընդմիջվել է առնվազն 4 օրով: Պատգամավորներն ու խմբակցություններն իրենց առաջարկները կարող են ներկայացնել 24 ժամվա ընթացքում:

ՀՀ վարչապետի ելույթն ամբողջությամբ կից տեսանյութում: