National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
12.11.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
12.11.2025
Խորհրդարանում քննարկվում է գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը
1 / 5

«Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ հարակից զեկույցներով հանդես են եկել ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նախագահները:

ԱԺ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանի խոսքով 2026 թվականի պետական բյուջեն Կառավարությունը մշակել է պատմական շրջադարձի պայմաններում: «Այն ոչ միայն սահմանում է մեր երկրի տնտեսական եւ սոցիալական քաղաքականության ուղենիշները, այլեւ արտահայտում է մեր մտածողությունը՝ խաղաղության հաստատման նոր պայմաններում»,- ընդգծել է զեկուցողը՝ հավելելով, որ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված խաղաղության հռչակագիրը Հայաստանի համար բացում է նոր հորիզոններ տնտեսական աճի, տարածաշրջանային համագործակցության եւ ներդրումային հնարավորությունների տեսանկյունից: Նշվել է, որ միեւնույն ժամանակ այն առաջ է բերում նոր մարտահրավերներ, որոնք պետք է հաշվարկված կերպով արտացոլվեն բյուջեի կառուցվածքում:

Հանձնաժողովի նախագահի դիտարկմամբ քննարկվող բյուջեն պարզապես ֆինանսական փաստաթուղթ չէ, այլ պետական պատասխանատվության եւ քաղաքական կամքի դրսեւորում:

«2026 թվականի բյուջեն կառուցված է կայուն մակրոտնտեսական միջավայրի վրա, կանխատեսում է 5,4 տոկոս տնտեսական աճ, ինչը համապատասխանում է նաեւ միջազգային կազմակերպությունների կանխատեսումներին»,- ասել է պատգամավորը: Ըստ նրա՝ 2026-2028 թվականների պետական պարտքը կպահպանվի վերահսկելի՝ 54-55 տոկոս մակարդակում:

Ծովինար Վարդանյանը տեղեկացրել է, որ իր գլխավորած հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել պետբյուջեի նախագծին:

ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն անդրադարձել է ԱԺ մշտական հանձնաժողովներում բյուջեի նախագծի վերաբերյալ քննարկումներում բարձրացված մտահոգություններին:

«Քննարկման արդյունքում պարզվեց, որ ՀՀ ներքին գործերի նախարարության մասով արձանագրվել են՝ ըստ վիճակի, կառուցվածքի ու դինամիկայի տարբեր հանցագործությունների վերաբերյալ համեմատական վիճակագրական տարբերակված արդյունքներ»,- ընդգծել է զեկուցողը եւ հավելել, որ, մասնավորապես, որոշակի աճ է արձանագրվել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, տրանսպորտային միջոցներից կատարված հափշտակությունների, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասով: Նշվել է, որ վերջինիս մասով զոհերի թիվը նվազել է 43-ով:

Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով չնայած այն հանգամանքին, որ անցած ժամանակահատվածում անձի կյանքի ու առողջության դեմ ուղղված առանձնապես ծանր ու ծանր հանցագործությունները, այդ թվում՝ սպանությունները, ընտանեկան բռնությունները եւ այլն, հիմնականում վերաբերել են կենցաղային, միջանձնային հարաբերություններին ու դրսեւորվել հանկարծակի ծագած դիտավորությամբ՝ այնուհանդերձ հանցավորության ու դրա դեմ պայքարի գործընթացում խրախուսելի պետք է համարել ՆԳ նախարարության որդեգրած քաղաքականությունը՝ առավել խորացված կանխատեսումներ իրականացնելու ու առաջնային պայքար մղելու, հատկապես՝ հանցավոր կազմակերպությունների եւ խմբերի բացահայտման ուղղությամբ:

Անդրանիկ Քոչարյանը կարեւորել է ՆԳՆ համակարգում անցած ժամանակահատվածում իրականացված ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները:

Արտահերթ ելույթում Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն անդրադարձել է 2026 թվականին իրականացվելիք ծրագրերին՝ մասնավորապես խոսելով «Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության» ծրագրի մասին: Նա նշել է, որ ծրագրի շրջանակում բազմաթիվ ընտանիքներ կառուցել եւ շարունակում են կառուցել իրենց սեփական տունը: Ծրագրի շրջանակում հաստատվել է 2299 շահառուի հայտ, որից 2242-ն արդեն վարկավորվել է: Ըստ նախարարի՝ Գեղարքունիքում կառուցվել է 108, Արարատում՝ 145, Սյունիքում՝ 225, Վայոց ձորում՝ 306, իսկ Տավուշում՝ 1515 տուն:

«2026 թվականի հունվարի 1-ից անկանխիկ գործարքներից կենսաթոշակառուներին եւ նպաստառուներին տրամադրվող հետվճարի չափը կբարձրանա՝ 12 տոկոսից հասնելով 20 տոկոսի»,- հայտնել է Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը՝ ընդգծելով, որ «Անկանխիկ գործարքներից կենսաթոշակառուներին եւ նպաստառուներին տրամադրվող հետվճարի» միջոցառումն ունի սոցիալական եւ տնտեսական դրական ազդեցություն:

Գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի վերաբերյալ ելույթներ են ունեցել նաեւ պատգամավորները:

Նախագծի վերաբերյալ քննարկումը կշարունակվի նոյեմբերի 13-ի ԱԺ նիստում:

Վերջին նիստում Կառավարության անդամները պատասխանում են պատգամավորների հարցերին:

12.11.2025
2026 թ. պետբյուջեի մասին նախագծի վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացրել է ԿԲ նախագահը
ՀՀ ԱԺ նոյեմբերի 12-ի հերթական նիստում «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացրել է Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը:«2026 թվականի բյուջեի ծրագրում նախանշված հարկաբյուջետային քաղաքականությունն արտացոլում է Հայաստանի մրցակցության աճի ապահովմ...
12.11.2025
Առաջարկվում է 45.000 դրամի չափով պետական տուրք սահմանել մետաղական ամրանների մասով ներմուծման համար
ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 12-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Սերգեյ Բագրատյանի եւ Նարեկ Ղահրամանյանի հեղինակած «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն նախատեսող օրենքի նախագիծը: Պատգամավորներ...
12.11.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
12.11.2025
2026 թ. պետական բյուջեն մեր երկրի զարգացման ճանապարհային քարտեզն է. ՀՀ ֆինանսների նախարար
ՀՀ Ազգային ժողովը նոյեմբերի 12-ին շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը: Խորհրդարանը նախ քվեարկությամբ ընդունել է նախորդ օրը քննարկված հարցերը, այնուհետեւ քննարկել «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը: ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանն ընդգծել է...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան