2026 թ. պետբյուջեի մասին նախագծի վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացրել է ԿԲ նախագահը
ՀՀ ԱԺ նոյեմբերի 12-ի հերթական նիստում «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացրել է Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը:

«2026 թվականի բյուջեի ծրագրում նախանշված հարկաբյուջետային քաղաքականությունն արտացոլում է Հայաստանի մրցակցության աճի ապահովման, տնտեսական անվտանգային ենթակառուցվածքներում եւ մարդկային կապիտալում ներդրումների զգալի ընդլայնման միջոցով տնտեսության դիմակայունության ամրապնդումը եւ ՀՆԱ ներուժի աճի ապահովումը»,- ասել է Մարտին Գալստյանը: Նա նշել է, որ 2026 թվականին հարկաբյուջետային քաղաքականությունն առաջնորդվելու է 5,4 տոկոս տնտեսական աճի ապահովման ելակետից՝ շեշտադրելով հարկաբյուջետային կոնսոլիդացիայի եւ պարտքի կայունության ապահովումը, ինչպես նաեւ տնտեսական ներուժի՝ վերջին տարիների ձեւավորված բարձր մակարդակի պահպանումն ու աճին նպաստումը: Հարկաբյուջետային քաղաքականության ռիսկերի արդյունավետ կառավարման տեսանկյունից զեկուցողը կարեւորել է պահուստային ֆոնդի օգտագործման խիստ սահմանափակումների առկայությունը՝ ուղղված բացառապես մակրոտնտեսական ռիսկերից բխող հնարավոր լրացուցիչ ֆինանսական պահանջների բավարարմանը: Տնտեսական աճի հեռանկարի հետ կապված ռիսկերի եւ անորոշությունների համատեքստում ԿԲ նախագահն առանցքային է համարել 2026 թվականին հարկերի հավաքագրման բարեփոխումների շարունակականության եւ արդյունավետության ապահովումը: Մարտին Գալստյանը նշել է, որ ԿԲ-ն կշարունակի հետեւողական քաղաքականությունը գնաճի եւ գնաճային սպասումների կարգավորման ուղղությամբ:

ԿԲ նախագահը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին:

Առաջարկվում է 45.000 դրամի չափով պետական տուրք սահմանել մետաղական ամրանների մասով ներմուծման համար
ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 12-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Սերգեյ Բագրատյանի եւ Նարեկ Ղահրամանյանի հեղինակած «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն նախատեսող օրենքի նախագիծը: Պատգամավորներ...
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
2026 թ. պետական բյուջեն մեր երկրի զարգացման ճանապարհային քարտեզն է. ՀՀ ֆինանսների նախարար
ՀՀ Ազգային ժողովը նոյեմբերի 12-ին շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը: Խորհրդարանը նախ քվեարկությամբ ընդունել է նախորդ օրը քննարկված հարցերը, այնուհետեւ քննարկել «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը: ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանն ընդգծել է...
