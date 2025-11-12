Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
Արխիվ
12.11.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ. ուղիղ հեռարձակում
12.11.2025
2026 թ. պետական բյուջեն մեր երկրի զարգացման ճանապարհային քարտեզն է. ՀՀ ֆինանսների նախարար
ՀՀ Ազգային ժողովը նոյեմբերի 12-ին շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը: Խորհրդարանը նախ քվեարկությամբ ընդունել է նախորդ օրը քննարկված հարցերը, այնուհետեւ քննարկել «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը: ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանն ընդգծել է...
12.11.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովն արտահերթ նիստ կգումարի
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովն արտահերթ նիստ կգումարի նոյեմբերի 12-ին՝ ժամը 13:30-ին, 214 դահլիճում:...