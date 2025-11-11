National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
11.11.2025

11.11.2025
Նախագծով առաջարկվում է հետաձգել պետական սահմանի ցամաքային անցման կետերում վճարվող բնապահպանական ու ճանապարհային հարկերի եւ պետական տուրքի վճարումները
1 / 2

Պետական սահմանի ցամաքային անցմանկետերում տրանսպորտային միջոցների մուտքի ժամանակ հարկերի ու վճարների գանձման արդյունքում առաջացող կուտակումների նվազեցմանը եւ որոշակի դեպքերում ճանապարհային հարկի արտոնությունների սահմանմանը միտված նախաձեռնությունը քննարկվել է Ազգային ժողովի՝ նոյեմբերի 11-ի հերթական նիստում:

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանն առաջին ընթերցմամբ քննարկման է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում, ինչպես նաեւ «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը:

Կառավարությունն առաջարկում է հետաձգել պետական սահմանի ցամաքային անցման կետերում վճարվող բնապահպանական ու ճանապարհային հարկերի եւ պետական տուրքի վճարումները:

Նախատեսվում է բնապահպանական հարկի վճարման ժամկետ սահմանել մինչեւ ավտոտրանսպորտային միջոցների ՀՀ մուտք գործելու օրվան հաջորդող 15-րդ օրը ներառյալ, իսկ մինչեւ նշված ժամկետը տարածքից ելքի դեպքում՝ մինչեւ ՀՀ տարածքից ելքը: Գործող կարգի համաձայն՝ վերոնշյալ հարկը վճարվում է ՀՀ մուտք գործելու պահին:

Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է ճանապարհային հարկը եւս վճարել ՀՀ սահմանը հատելուց հետո առաջիկա 15 օրերի ընթացքում, ոչ ուշ՝ քան ՀՀ տարածքից ելքը:

Համլետ Սահակյանի տեղեկացմամբ առաջարկվում է հանել սահմանին վճարվող՝ 5000 դրամի չափով պետական տուրքը, ինչպես նաեւ այն վերանայել մաքսային ձեւակերպումների ժամանակ: «Առաջարկվում է այս պահին գործող մինչեւ 3 տոննա ապրանքների ներմուծման համար սահմանված 5000 դրամը դարձնել 7000 դրամ, 3 տոննայից մինչեւ 10 տոննայի համար՝ 10.000 դրամը դարձնել 13.000 դրամ, 10 տոննայից մինչեւ 25 տոննայի համար՝ 15.000 դրամը դարձնել 18.000 դրամ, 25 տոննայից մինչեւ 60 տոննայի համար՝ 20.000 դրամը դարձնել 24.000 դրամ, իսկ 60 տոննայից ավելիի դեպքում` 30.000 դրամը դարձնել 35.000 դրամ»,- ընդգծել է զեկուցողը:

Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ-ում չգրանցված (չհաշվառված)՝ Հայաստան մուտք գործող ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկի դրույքաչափը սահմանել միասնական՝ նկատի ունենալով այն, որ նորմաների սահմաններից ավելի արտանետումների համար առկա են համապատասխան օրենսդրական կարգավորումներ, այդ թվում՝ նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն:

Առաջարկվում է նաեւ ՀՀ-ում չգրանցված (չհաշվառված) բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցների՝ Հայաստանի տարածքից ելքը ճանապարհի անանցանելիությամբ պայմանավորված անհնար լինելու դեպքում ճանապարհային հարկ վճարողներին ազատել համապատասխան ժամանակահատվածի համար հաշվարկման ենթակա ճանապարհային հարկից:

Գլխադասային՝ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Բագրատյանը:

11.11.2025
Կսահմանվեն կլիմայական քաղաքականության մշակման եւ իրականացման համար անհրաժեշտ եւ լիազորվող նորմեր
ՀՀ ԱԺ նոյեմբերի 11-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «Կլիմայի մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը: Օրենսդրական փաթեթի ընդունմամբ կկարգավորվի Հայաստանի Հանրապետությունում կլիմայի փոփոխության մեղմման եւ հարմարվողականության քաղաքականությունների մշակման, իրականացման, դրան...
11.11.2025
Ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք նախագծեր
Նոյեմբերի 11-ին խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մեկ տասնյակից ավելի օրենսդրական նախաձեռնություններ: «Պրոբացիայի ծառայության մասին» օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները ներկայացրել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը: Նախատեսվում է պետական այլ մարմիններում ծառայած եւ պրոբա...
11.11.2025
Քննարկվել է աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական առաջարկ
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկված օրենսդրական փաթեթի ընդունումը պայմանավորված է Սահմանադրական դատարանի որոշման կատարմամբ: Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա Սահմանադրական դատարանը քննել եւ համարել է Սահմանադրությանը հակասող «Արհեստակցական միությունների մասի...
11.11.2025
Առաջարկվում է հունվարի 27-ը սահմանել Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր
«Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման մասին» գործող օրենքը սահմանում է, թե ովքեր են հավերժացման ենթակա: Սահմանվում են հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման հիմնական ձեւերը: Դրանց շարքում է նաեւ հիշարժան օրերի եւ համապետական հիշատակի օրվա ընդունումը, ս...
11.11.2025
Առաջարկվում է նախատեսել լիազորող նորմ
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներով եւ որոշումներով սահմանված արդարացի փոխհատուցման գումարի վճարումը Հայաստանի Հանրապետության անվերապահ պարտավորությունն է: Այդուհանդերձ, հարկ է նշել, որ սահմանված ժամկետում արդարացի փոխհատուցում ստանալու համար դիմումատուները պետք է ներկայացնեն անհրաժեշտ ...
11.11.2025
Քրեական դատավարությունում վերաքննիչ բողոքները կքննվեն գրավոր ընթացակարգով. նախագիծը քննարկվել է առաջին ընթերցմամբ
Առաջարկվում է սահմանել ընդհանուր կարգավորում՝ ըստ որի քրեական դատավարությունում վերաքննիչ բողոքները որպես կանոն պետք է քննվեն գրավոր ընթացակարգով: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը՝ նոյեմբերի 11-ին ԱԺ հերթական նիստի ընթացքում ներկայացնելով ՀՀ քրեական դատավարության ...
11.11.2025
Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված ԵՄ անդամ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարներին
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նոյեմբերի 11-ին հանդիպել է Հայաստանում հավատարմագրված ԵՄ անդամ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ: Հանդիպման ընթացքում հանգամանալից քննարկում է ծավալվել ՀՀ-ԵՄ գործընկերությանը եւ խորհրդարանական մակարդակում հարաբերությունների խորացմանն առնչվող ...
11.11.2025
Փոփոխություն «Պետական տուրքի մասին» օրենքում
Նախագծով առաջարկվում է  «Պետական տուրքի մասին» գործող օրենքի 19.6-րդ հոդվածով սահմանված՝ լիցենզիայի տրամադրման պետական տուրքը բազային տուրքի 29-ապատիկի փոխարեն սահմանել 55-ապատիկի չափով: Պատգամավորներ Սերգեյ Բագրատյանի եւ Նարեկ Ղահրամանյանի հեղինակած ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխությու...
11.11.2025
Խորհրդարանում հյուրընկալվել են ՀՀ-ում հավատարմագրված ԵՄ անդամ երկրների դեսպանները
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը նոյեմբերի 11-ին հանդիպել է ՀՀ-ում հավատարմագրված ԵՄ անդամ երկրների ռեզիդենտ եւ ոչ ռեզիդենտ դեսպանների հետ: Քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն ընդլայնվող համագործակցությանն առնչվող հարցեր: Հյուրերի խնդրանքով Ռուբեն Ռուբինյանն անդրադարձել է տարածաշրջանային ...
11.11.2025
Առաջարկվում է ներդնել էլեկտրոնային ծանուցման ամբողջական մեխանիզմ
Ունենք իրավիճակ, երբ պետություն-քաղաքացի, որոշ դեպքերում նաեւ քաղաքացի-քաղաքացի հարաբերություններում անձինք չեն կարողանում պատշաճ ծանուցվել եւ իրացնել իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները, քանի որ մեր երկրում չի գործում էլեկտրոնային ծանուցումների միասնական համակարգը: Կառավարության ներկայացրած օ...
11.11.2025
Խորհրդարանը սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը
ՀՀ Ազգային ժողովը նոյեմբերի 11-ին սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը: ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է «ՀՀ ԱԺ 8-րդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին» ԱԺ որոշման նախագիծը: Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է ԱԺ 2025 թվականի նոյեմբերի 11-ին գումարվող հերթական նիստ...
