Նոյեմբերի 11-ին խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մեկ տասնյակից ավելի օրենսդրական նախաձեռնություններ:
«Պրոբացիայի ծառայության մասին» օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները ներկայացրել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը:
Նախատեսվում է պետական այլ մարմիններում ծառայած եւ պրոբացիայի ծառայության պաշտոններում նշանակված պրոբացիայի ծառայողներին հերթական կոչումը շնորհելիս հաշվի առնել այդ մարմիններում տվյալ կոչումով կամ դասային աստիճանով ծառայության ժամկետը:
Հարակից զեկուցմամբ հանդես է եկել Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը: Նա բարձրաձայնել է նախագծի վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը եւ կոչ արել կողմ քվեարկել:
Հաջորդիվ քննարկվել է «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրինագիծը, որի հեղինակներն են «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Հասմիկ Հակոբյանն ու Վլադիմիր Վարդանյանը:
Հիմնական փոփոխությունները՝ այստեղ:
Հասմիկ Հակոբյանի խոսքով նախաձեռնության ներկայացման համար հիմք են հանդիսացել բազմաթիվ այն դեպքերը, երբ հիվանդների կամ նրանց ընտանիքի անդամների կողմից բուժաշխատողները ենթարկվել են բռնության, ծեծի ու վիրավորանքի: Նշվել է, որ Ներքին գործերի նախարարության վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ 2023-2025 թվականների ընթացքում արձանագրվել է բուժաշխատողների՝ բռնության ենթարկվելու 27 դեպք: Հեղինակներն առաջարկում են խնդիրը լուծել քրեական պատասխանատվության սպառնալիք նախատեսելով:
Ըստ զեկուցողի՝ առաջինից երկրորդ ընթերցում նախաձեռնությունը լրամշակվել է:
Գլխադասային՝ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Ալխաս Ղազարյանը:
Կառավարությունը եւս կարեւորում է նախագծի ընդունումը: Այս մասին բարձրաձայնել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը:
ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Ասատուր Վարդանյանը քննարկման է ներկայացրել ՀՀ ընդերքի մասին ու Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքերում փոփոխությունները:
Նշվել է, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո փաթեթում կատարվել են տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ:
Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
Հարակից զեկուցմամբ ելույթ է ունեցել Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ալեքսանդր Ավետիսյանը՝ ներկայացնելով հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:
Քննարկվել է նաեւ «Ռիելթորական գործունեության մասին» օրենքն ու հարակից օրենքներում լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը: ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանի խոսքով նախատեսվում է ներդնել անշարժ գույքի կառավարման ինստիտուտ:
Հիմնական փոփոխությունները՝ այստեղ:
Առաջինից երկրորդ ընթերցում ներկայացված առաջարկների հիման վրա նախաձեռնությունը փոփոխությունների է ենթարկվել: Մասնավորապես, պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն առաջարկել է օրենքով նախատեսված միասնական տեղեկատվական համակարգի միջոցով անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալների մուտքագրման համար՝ ֆիզիկական անձանց համար յուրաքանչյուր անշարժ գույքի միավորի բազային տուրքը 5000 դրամի փոխարեն սահմանել 1000դրամ: Առաջարկն ընդունվել է:
Գլխադասային՝ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանը:
Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է նաեւ ««Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը: Առաջարկվում է ընդլայնել օրենքի կարգավորման առարկան: Կսահմանվեն պահանջների, մեծությունների, չափման միավորների, չափանմուշների, ստանդարտ նմուշների, չափման միջոցների եւ մեթոդների կիրառման ու պահպանման վերաբերյալ դրույթներ: Վերանայվել եւ ճշգրտվել են մի շարք սահմանումներ, նոր տերմիններ են ներդրվել՝ սոցիալական եւ տնտեսական նշանակություն ունեցող չափման միջոց, մասնավորպես` չափման մեթոդ, չափման ռեֆերենս մեթոդիկա, չափածրարված արտադրանք, չափագիտության խորհուրդ եւ այլն:
Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Հովակիմյանը տեղեկացրել է, որ օրենքի նախագծի առաջին ընթերցմամբ քննարկումից հետո առաջարկներ չեն եղել, կատարվել են միայն խմբագրական բնույթի փոփոխություններ:
Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Արա Մկրտչյանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման է ներկայացրել «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», ««ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը:
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը Կառավարության գործընկերների հետ համատեղ մի շարք աշխատանքներ է իրականացրել հեղեղների ռիսկերի կառավարման, կանխման, անհետաձգելի փրկարար եւ վերականգնողական գործողությունների ընթացքում առկա խնդիրները վեր հանելու եւ դրանց համապատասխան լուծումներ գտնելու ուղղությամբ:
Առաջին ընթերցումից հետո ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը ներկայացրել է առաջարկ: ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանը նշել է, որ շատ ավելի տրամաբանական է, որպեսզի տնտեսավարողը մինչեւ ՇՄԱԳ փորձաքննություն անցնելը հնարավորություն ունենա նախագծային աշխատանքներ կատարելու համար դիմել եւ ստանալ ջրօգտագործման ժամանակավոր թույլտվություն՝ տվյալ տեղանքում օգտագործման ենթակա ջրի քանակի վերաբերյալ: Եվ միայն ՇՄԱԳ փորձաքննության ավարտից հետո այդ թույլտվությունն օրինական ուժ ստանա:
Նշվել է, որ դա կբացառի այն դեպքերը, երբ տնտեսավարողը, անցնելով ՇՄԱԳ փորձաքննությունը, ծախսելով ռեսուրսներ եւ ժամանակ, պարզվի, որ այդ աշխատանքն անիմաստ էր, քանի որ օգտագործվող ջրի հնարավոր քանակը բավարար չէ պրոյեկտի իրականացման համար: Սա նաեւ ավելի մեծ ճկունություն կհաղորդի ներդրողներին եւ կնպաստի գործընթացների արագությանը, ինչը չափազանց կարեւոր է ներդրումային միջավայրի բարելավման եւ տնտեսական աճի տեսանկյունից:
Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
««Թափոնների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենսդրական փաթեթով առաջարկվում է ամրագրել վտանգավոր թափոնների գործածության, գործունեության լիցենզավորման պահանջները եւ գործընթացի հիմնական կարգավորումները, հստակեցնել Կառավարության եւ լիազոր մարմնի իրավասությունները: Առաջարկվող լրացումներով կամրագրվեն ոլորտը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման համար լիազորող նորմեր, կհստակեցվեն վտանգավոր թափոնների անձնագրավորման, հաշվառման, վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման գործընթացները:
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Արա Մկրտչյանի տեղեկացմամբ առաջին ընթերցումից հետո օրենքի նախագծում բովանդակային փոփոխություններ չեն եղել:
Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծով առաջարկվում է ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնելու միջոցով հնարավորություն տալ շահութահարկ վճարողներին իրենց համախառն եկամտի մինչեւ 2.5 տոկոսի չափով պետական հանրակրթական դպրոցներին, ԲՈՒՀ-երին եւ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններին իրականացված նվիրատվությունները նվազեցնել համախառն եկամտից:
Էկոնոմիկայի փոխնախարար Լիլյա Սիրականյանը նշել է, որ առաջին ընթերցումից հետո կատարվել են տեխնիկական բնույթի շտկումներ:
Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը ներկայացրել է «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից աշխատուժի տրամադրման ծառայությունների մատուցման մասով սահմանել, որ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները ձեւավորեն մշտական հաստատություն: Միաժամանակ, ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների վարձու աշխատողների ՀՀ տարածքում կատարվող աշխատանքների մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարվող եկամուտները կհամարվեն ՀՀ աղբյուրներից ստացվող եկամուտներ եւ կհարկվեն ՀՀ-ում: Առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում կատարվել են փոփոխություններ: «Հաշվի առնելով, որ «Ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին» օրենքով սահմանված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստները 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից վճարվելու են Միասնական սոցիալական ծառայության կողմից՝ Հարկային օրենսգրքի 154-րդ հոդվածում համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել, համաձայն որոնց՝ եկամտահարկից այլեւս նվազեցումներ չեն կատարվի»,- ասել է Համլետ Սահակյանը՝ հավելելով, որ մյուս առաջարկվող փոփոխությունները խմբագրական բնույթի են:
Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
Պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանի հեղինակած «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունման նպատակն է ակցիզային դրոշմանիշներով կամ դրոշմապիտակներով կամ հսկիչ նույնականացման նշաններով դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված ապրանքներն օտարելու համար Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով սահմանված պատասխանատվության շրջանակում որոշակիացնել խախտում համարվող արարքները եւ ավելացնել գործող տուգանքների չափերը:
Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
««Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի նպատակն է կանոնակարգել մաքսային վճարների վճարման այսօրվա գործող համակարգը: ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը տեղեկացրել է, որ նախագծի՝ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում կատարվել են խմբագրական փոփոխություններ:
Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
««Հարկային ծառայության մասին» եւ ««Մաքսային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենքների նախագծերի ընդունման արդյունքում առաջարկվող կարգավորումները կհամապատասխանեցվեն «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքին եւ կհստակեցվեն հարկային ու մաքսային մարմինների հանրային ծառայողների կողմից ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների եւ զենքի կիրառման հետ կապված հարաբերությունները:
Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է նաեւ ««Ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը: ՀՀ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը տեղեկացրել է, որ օրենքի նախագծի վերաբերյալ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում որեւէ առաջարկ չի եղել: Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ: