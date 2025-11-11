Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկված օրենսդրական փաթեթի ընդունումը պայմանավորված է Սահմանադրական դատարանի որոշման կատարմամբ: Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա Սահմանադրական դատարանը քննել եւ համարել է Սահմանադրությանը հակասող «Արհեստակցական միությունների մասին» օրենքի այն կարգավորումները, որոնցով ՀՀ զինված ուժերի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության, դատախազության մարմինների ծառայողների, ինչպես նաեւ դատավորների եւ ՍԴ դատավորների համար սահմանվում է արհեստակցական կազմակերպության մասնակից լինելու բացարձակ արգելք: Այդ արգելքն առաջարկվում է վերացնել:
«Արհեստակցական միությունների մասին» եւ «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքներում առաջարկվող փոփոխություններն ԱԺ հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկման է ներկայացրել ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանը:
Հարակից զեկույցում ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Զարուհի Բաթոյանը կարեւորել է նախագիծը եւ կոչ արել գործընկերներին կողմ քվեարկել: Ըստ նրա՝ վերոնշյալ անձանց արհեստական միության անդամ դառնալու եւ իրենց աշխատանքային իրավունքները պաշտպանելու օրենսդրական հնարավորություն է ստեղծվում: