Առաջարկվում է սահմանել ընդհանուր կարգավորում՝ ըստ որի քրեական դատավարությունում վերաքննիչ բողոքները որպես կանոն պետք է քննվեն գրավոր ընթացակարգով: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը՝ նոյեմբերի 11-ին ԱԺ հերթական նիստի ընթացքում ներկայացնելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները:
Փոխնախարարի խոսքով քրեական դատավարությունում գրավոր ընթացակարգը նորություն չէ, կան որոշ վարույթներ, որոնք գրավոր ընթացակարգով են քննվում, իսկ նախագծով այդ վարույթների ցանկին ավելանում են վերաքննության վարույթներն ամբողջությամբ:
Ըստ օրինագծի՝ բացառություն են լինելու այն դեպքերը, երբ կողմի միջնորդությամբ կամ սեփական նախաձեռնությամբ դատարանը գա եզրահանգման, որ վերաքննությունն անհրաժեշտ է իրականացնել բանավոր ընթացակարգով, կամ Վերաքննիչ դատարանը բավարարի նոր ապացույցներ ներկայացնելու կամ ապացույցներ հետազոտելու միջնորդությունը:
Առաջարկվող փոփոխություններով հնարավորություն է ընձեռվում նաեւ ողջամիտ ժամկետ սահմանել դատարանի համար՝ վճիռը կողմերին ուղարկելու պարտականության ապահովման տեսանկյունից:
Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է վերաքննիչ բողոքների գրավոր ընթացակարգով քննության միջոցով թոթափել դատարանների ծանրաբեռնվածությունը, ապահովել գործերի քննության ողջամիտ՝ առավել կարճ ժամկետներ, դատական ակտերի պատշաճ ծանուցումների ապահովման տեսանկյունից ապահովել իրական եւ օբյեկտիվ հնարավորություն, օրենսգրքով սահմանված ժամկետներում իրականացնել դատավճիռը կողմերին ուղարկելու պահանջը:
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է Արուսյակ Ջուլհակյանը: