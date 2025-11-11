National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
11.11.2025
Փոփոխություն «Պետական տուրքի մասին» օրենքում
Նախագծով առաջարկվում է  «Պետական տուրքի մասին» գործող օրենքի 19.6-րդ հոդվածով սահմանված՝ լիցենզիայի տրամադրման պետական տուրքը բազային տուրքի 29-ապատիկի փոխարեն սահմանել 55-ապատիկի չափով:

Պատգամավորներ Սերգեյ Բագրատյանի եւ Նարեկ Ղահրամանյանի հեղինակած ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ՀՀ ԱԺ նոյեմբերի 11-ի հերթական նիստում:

Ըստ հիմնական զեկուցող Սերգեյ Բագրատյանի՝ նախագծի մշակումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությունում մշակող արդյունաբերության գերակա ճյուղ համարվող ծանր արդյունաբերության խթանման, ինչպես նաեւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող ապրանքների (սեւ մետաղների) արտադրության եւ ներքին առեւտրի կանոնակարգման անհրաժեշտությամբ:

Նպատակ ունենալով զարգացնել առավել բարձր ավելացված արժեք ունեցող ապրանքների արտադրությունն ու հումքային ռեսուրսների ներքին սպառումը, տեղում սեւ եւ գունավոր մետաղների ջարդոնի վերամշակման, թափոններից մետաղների կորզման եւ առավել բարձր ավելացված արժեքով արտադրանքների արտադրության խթանումը՝ ՀՀ կառավարությունը մի շարք որոշումներով արգելել է սեւ եւ գունավոր մետաղների ջարդոնի եւ թափոնների արտահանումը, ինչպես նաեւ սահմանափակել է սեւ մետաղից պատրաստված պարզ եւ ցածր ավելացված արժեք ունեցող որոշ ապրանքների արտահանումը:
 

«Դրա հետ մեկտեղ, 2024 թվականին «Պետական տուրքի մասին» օրենքում կատարվեց լրացում, համաձայն որի՝  «ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 7214 եւ 7215 ապրանքային խմբերին դասվող պաղպատե ամրանների՝ «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար», «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» եւ «Վերամշակում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգերով յուրաքանչյուր մինչեւ մեկ տոննայի ներմուծման լիցենզիա տրամադրելու համար սահմանվեց պետական տուրք բազային տուրքի 29-ապատիկի չափով»,- մանրամասնել է հիմնական զեկուցողը՝ հավելելով, որ առաջարկվող փոփոխության նպատակն է ապահովել տեղական արտադրության զարգացումը, ներմուծման փոխարինումը եւ հավասար մրցակցային պայմանները:

Սերգեյ Բագրատյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին՝ ներկայացնելով պարզաբանումներ գնաճային հնարավոր տատանումների, վերջին տարիների վիճակագրության, ներկրվող ապրանքատեսակի հնարավոր թանկացման վերաբերյալ:

ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանը տեղեկացրել է, որ հարցի առնչությամբ հանդիպում է եղել արտադրող եւ ներկրող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ: Նրա համոզմամբ ներդրման ոլորտն առաջարկվող փոփոխությամբ չի տուժի: Հանձնաժողովի փոխնախագահի դիտարկմամբ որոշումն այնքան բալանսավորված է, որ հավասարակշռված աշխատանք կծավալվի: Իսկ որոշում չկայացնելու դեպքում գուցեեւ ստեղծվի մի իրավիճակ, երբ տեղական արտադրողները կդադարեցնեն իրենց գործունեությունը, կլինի իրական աշխատատեղերի կորուստ, հետագայում նաեւ՝ ներդրվող ապրանքների գնաճ:

Բաբկեն Թունյանը կարեւորել է հարցի կարգավորման հրատապությունը՝ տեղեկացնելով, որ գլխադասային հանձնաժողովը նախագծին տվել է դրական եզրակացություն:

Հարակից զեկուցող, Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Էդգար Զաքարյանը հայտնել է, որ 2023 թվականին մոտ 240 հազար տոննա, 2024 թվականին? 251 հազար տոննա, իսկ 2025 թվականի առաջին ինն ամիսների ընթացքում 231 հազար տոննա ներմետաղական ամրաններ են վաճառվել: 2025 թվականին 130 հազար տոննա ապրանք է ներկրվել: «Ներկա պահին ունենք երեք ձեռնարկություն, որոնք վերջնական արտադրանք են տալիս, իսկ մինչեւ տարվա վերջ չորրորդ ձեռնարկությունն էլ կապահովի վերջնական արտադրանք»,- նշել է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալը՝ հավելելով, որ հավասարակշռող գին է առաջարկվել:

Հարցի վերաբերյալ ելույթներ են ունեցել պատգամավորները՝ անդրադառնալով տուրքերի բարձրացման հետեւանքներին, խոսել առաջարկվող փոփոխության անհրաժեշտության մասին:

Եզրափակիչ ելույթում Սերգեյ Բագրատյանը, շնորհակալություն հայտնելով արդյունավետ քննարկման համար, անդրադարձել է հնչեցրած հարցերին եւ ելույթներին:

11.11.2025
Քրեական դատավարությունում վերաքննիչ բողոքները կքննվեն գրավոր ընթացակարգով. նախագիծը քննարկվել է առաջին ընթերցմամբ
Առաջարկվում է սահմանել ընդհանուր կարգավորում՝ ըստ որի քրեական դատավարությունում վերաքննիչ բողոքները որպես կանոն պետք է քննվեն գրավոր ընթացակարգով: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը՝ նոյեմբերի 11-ին ԱԺ հերթական նիստի ընթացքում ներկայացնելով ՀՀ քրեական դատավարության ...
11.11.2025
Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված ԵՄ անդամ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարներին
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նոյեմբերի 11-ին հանդիպել է Հայաստանում հավատարմագրված ԵՄ անդամ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ: Հանդիպման ընթացքում հանգամանալից քննարկում է ծավալվել ՀՀ-ԵՄ գործընկերությանը եւ խորհրդարանական մակարդակում հարաբերությունների խորացմանն առնչվող ...
11.11.2025
Խորհրդարանում հյուրընկալվել են ՀՀ-ում հավատարմագրված ԵՄ անդամ երկրների դեսպանները
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը նոյեմբերի 11-ին հանդիպել է ՀՀ-ում հավատարմագրված ԵՄ անդամ երկրների ռեզիդենտ եւ ոչ ռեզիդենտ դեսպանների հետ: Քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն ընդլայնվող համագործակցությանն առնչվող հարցեր: Հյուրերի խնդրանքով Ռուբեն Ռուբինյանն անդրադարձել է տարածաշրջանային ...
11.11.2025
Առաջարկվում է ներդնել էլեկտրոնային ծանուցման ամբողջական մեխանիզմ
Ունենք իրավիճակ, երբ պետություն-քաղաքացի, որոշ դեպքերում նաեւ քաղաքացի-քաղաքացի հարաբերություններում անձինք չեն կարողանում պատշաճ ծանուցվել եւ իրացնել իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները, քանի որ մեր երկրում չի գործում էլեկտրոնային ծանուցումների միասնական համակարգը: Կառավարության ներկայացրած օ...
11.11.2025
Խորհրդարանը սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը
ՀՀ Ազգային ժողովը նոյեմբերի 11-ին սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը: ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է «ՀՀ ԱԺ 8-րդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին» ԱԺ որոշման նախագիծը: Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է ԱԺ 2025 թվականի նոյեմբերի 11-ին գումարվող հերթական նիստ...
