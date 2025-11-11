ՀՀ Ազգային ժողովը նոյեմբերի 11-ին սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը:
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է «ՀՀ ԱԺ 8-րդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին» ԱԺ որոշման նախագիծը: Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է ԱԺ 2025 թվականի նոյեմբերի 11-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգը: Հերթական նիստերի օրակարգում ընդգրկված է 22 հարց:
Օրակարգում ընդգրկված «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն նախատեսող օրենքի նախագիծը կքննարկվի հատուկ ընթացակարգով. նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կիրականացվի առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո՝ քսանչորս ժամվա ընթացքում:
ԱԺ հերթական նիստերի օրակարգը հաստատելուց հետո խորհրդարանը սկսել է օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկումը: