Նոյեմբերի 10-ին տեղի է ունեցել Ազգային ժողովի խորհրդի նիստը: Այն վարել է ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը:
Քննարկվել եւ հաստատվել են Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ու նոյեմբերի 11-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագծերը: Սահմանվել է նաեւ հերթական նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հաջորդականությունը:
Հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում ընդգրկվել է 22 հարց:
Փոփոխություն է կատարվել Ազգային ժողովի խորհրդի 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ի 006-Ա որոշման մեջ: Արեւելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության անդամ, «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Մերի Գալստյանին կփոխարինի նույն խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը: